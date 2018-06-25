İzmir sürprizleri

İzmir’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Muharrem İnce partilerinin üzerinde oy aldı. İnce’ye yüzde 54, Tayyip Erdoğan’a 32.9, Meral Akşener’e 6.3, Selahattin Demirtaş’a 6, Temel Karamollaoğlu’na 0.5, Doğu Perinçek’e ise 0.3 oy çıktı. İnce en yüksek oyu Karşıyaka’dan aldı. Karşıyakalı seçmenin yüzde 73.94’ü “İnce” dedi.

En düşük oy ise 37.5 ile Kiraz’dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yüzde 49.92 ile en yüksek oyu Kiraz’dan aldı. En düşük oy ise yüzde 15.15 olarak Narlıdere’den geldi. 30 ilçeye bakıldığında; 27’sinde Muharrem İnce, 3’ünde Recep Tayyip Erdoğan sandıktan birinci çıktı. En ilginç sonuçlardan biri Bayındır’da kayıtlara geçti. Burada hem İnce hem de Erdoğan neredeyse başa baş çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 42.58 oy alırken, İnce’ye yüzde 42.07 oy geldi.

EN ÇOK MHP’NİN OYLARI ERİDİ

Milletvekilliği seçiminde ise CHP yüzde 41.4, AK Parti 28.6, HDP 11.5, İYİ Parti 10.9, MHP 6.3, SP 0.8 oy aldı. Millet İttifakı oyları yüzde 53.4, Cumhur İttifakı oyları ise yüzde 34.6 olarak sandığa yansıdı. HDP hariç bütün partilerin oylarında erime oldu. Önceki seçime oranla CHP, AK Parti ve MHP’nin oyları düşerken, HDP oylarında artış görüldü. En büyük düşüş ise MHP oylarında gerçekleşti. MHP’nin oyları neredeyse yarı yarıya düştü.