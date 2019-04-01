İzmir Soyer dedi

CUMHUR ittifakının adayı Nihat Zeybekci, adaylığının açıklandığı 27 Kasım’dan son güne kadar İzmir’de adım atmadık yer bırakmadı; eşi Ayşen Zeybekci de kampanyaya büyük destek verdi. Yine de Zeybekci’nin aldığı oy 2014 yerel seçimlerinde AK Parti’nin ve MHP’nin aldığı oyların altında kaldı. 7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti’nin oyu yüzde 27.37, MHP’nin oyu yüzde 13.71’di. CHP’nin oyu yüzde 45.40, HDP’nin oyu ise yüzde 10.32’ydi. 1 Kasım 2015’te ise oy dağılımları AK Parti 31.02, MHP 11.35, HDP 8.64, CHP ise yüzde 46.76 olmuştu.

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde ise oylar AK Parti 27.98, MHP 6.23, HDP 11.30, CHP 42.03’tü. İlk defa seçimlere giren İYİ Parti ise yüzde 11.21 almıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise İzmir’de Muharrem İnce’ye yüzde 54, Recep Tayyip Erdoğan’a 32.9, Meral Akşener’e 6.3, Selahattin Demirtaş’a yüzde 6 oy çıkmıştı.

İlk sonuçlara göre Soyer’in 2014 seçimlerinde Aziz Kocaoğlu’nun aldığı oyun üzerine çıktığı gözüküyor. Soyer’e HDP ve İYİ Parti seçmeninin de oylarıyla destek verdiği ortaya çıkıyor. 30 ilçesi olan İzmir’de 2014 seçimlerine göre CHP’nin 22, AK Parti’nin 7, MHP’nin 1 belediye başkanlığı bulunuyordu. 31 Mart seçimlerinde ise her iki ittifak da kapsamlı bir işbirliğine gitti. CHP iki ilçe belediyesinde (Kiraz ve Tire) aday koymayarak İYİ Parti adayını destekledi. İYİ Parti ise 25 ilçede CHP’ye destek verdi. Ancak Urla, Karşıyaka ve Selçuk’ta kendi adaylarını gösterdi. Cumhur İttifakı’nda ise AK Parti İzmir’in 5 ilçesinde (Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça ve Narlıdere) aday göstermeyerek MHP’yi destekledi.

Kesin olmayan sonuçlara göre CHP 24, AK Parti 4, MHP 1, İYİ Parti 1 ilçede başkanlığı kazandı. CHP Bergama ve Bayındır’ı AK Parti’ye kaptırırken; AK Parti’nin elindeki Kemalpaşa, Ödemiş, Menderes, Torbalı ve Selçuk’u kazandı. MHP elindeki Aliağa’yı korumayı başardı. İYİ Parti ittifak nedeniyle CHP’nin aday göstermediği Tire’de başkanlığı aldı. CHP metropoldeki tüm ilçelerini korumayı başardı. Bu duruma göre Konak, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Buca, Karabağlar, Güzelbahçe, Narlıdere, Urla, Çeşme, Karaburun, Seferihisar, Balçova, Foça, Gaziemir, Dikili, Menemen, Beydağ, Çiğli CHP’nin oldu.

AK PARTİ SÜRPRİZİ

İlçelerde, CHP en yüksek oyu 77.48 ile Narlıdere’de alırken, AK Parti ise Kınık’ta aldı. Buca ve Bayraklı’da CHP’nin son dakika değişiklikleri sandığa yansımış olsa da AK Parti bu iki ilçede de istediği sonucu alamadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin en fazla yatırım yaptığı Bayındır’da ise AK Parti sürpriz yaparak seçimi kazandı.