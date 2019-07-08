İzmir merkezli büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzmir merkezli büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var...
GeriGündem İzmir merkezli büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
08.07.2019 - 17:38, Son Güncelleme:

İzmir merkezli büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzmir merkezli büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

İzmir merkezli 8 ilde yapılan operasyonda düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına gidişini organize ettiği iddia edilen 55 kişi yakalandı

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğünde gazetecilere açıklama yapan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, bir süredir Dikili Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütlerine yönelik çalışma yaptıklarını söyledi.

Soruşturma dosyasında göçmen kaçakçılığını yaptığı değerlendirilen 100 şüphelinin bulunduğunu kaydeden Aşkın, bine yakın da göçmenin kaçırılmasına yönelik çalışmaları olduğunu aktardı. Aşkın, daha önceki çalışmalarda 23 göçmen kaçakçısı yakaladıklarını, bunlardan 13'ünün tutuklandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bugünkü çalışmamızda 80 şüpheli hedefimiz vardı. Tahmin ediyorum bu zamana kadar yapılan tek bir çalışmadaki en fazla sayıda şüphelinin olduğu çalışma oldu. Arkadaşlarımız 55'ini yakaladı. 8 ilde çalışmalarımız oldu. Kuzey Ege'den Akdeniz'e kadar olan alanda, bu işi en çok yaptığını değerlendirdiğimiz gruplar, göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütleriydi bunlar. Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Dairesi ile de koordineli çalıştık. Aliağa ve Dikili Emniyet Müdürlüğümüz tabi ki İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şubemiz hep birlikte güzel bir çalışmaya imza attı arkadaşlarımız. Şu anda elimizde 55 şüphelimiz var. Hala yakalamaya çalıştığımız 25'ten fazla şüphelimiz var. Arkadaşlarımız onları yakalama için hem İzmir'de hem İzmir dışındaki şehirlerde çalışmalarına devam ediyorlar."

İzmir merkezli, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonun 3 ayrı suç örgütüne yönelik olduğunu, kaçakçıların yurt dışına götürme vaadiyle düzensiz göçmenlerin büyük miktarda paralarını aldığını aktaran Aşkın, "Bu örgütlerin çalışmalarına belki en büyük darbeyi vurmuş olduk bu süreçte." dedi.

"ACI OLAYLARIN ŞÜPHELİLERİ DE VAR"

Aşkın, yakalanan şüpheliler arasında ölümlü olayların organizatörleri ile örgüt liderinin bir kısmının da olduğu bilgisini verdi.

Organizatörlerin genellikle İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Aydın, Muğla bölgesinde deniz yoluyla en yakın Yunanistan adalarına geçişi organize ettiklerini ifade eden Aşkın, soruşturma kapsamında daha önceki çalışmalarda 10'dan fazla deniz aracı ile 700 civarında can yemeği ele geçirdiklerini sözlerine ekledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Hamile kadına dehşeti yaşatanlara savcının talebi belli oldu! İşte ifadeleri...
Görüntü tepki çekmişti! Polis amiri görevden alındı
Annesi karşıladı, gözyaşları sel oldu...
Batığa çarpıp su alan yatın kaptanı ve 5 kişi kurtarıldı