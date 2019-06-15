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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA-DHA-İHA
15.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İyi tatiller

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İyi tatiller

Yaklaşık 18 milyon öğrenci dün karnelerini alarak üç aylık tatil sürecine girdi. Ankara’daki Bünyamin İlkokulu’nun 2’nci sınıf öğrencilerine karne dağıtan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Tatil kavramı sadece amaçsız, boş bir şekilde ve özellikle de ekran karşısında yaşanacak bir hadise değil elbette. Özellikle ‘Ekrandan uzak kalabilmek için daha iyi bir teklifiniz var mı?’ sorusuna cevap vermemiz gerekir” dedi.

2018-2019 eğitim yılının son ders zilinin dün çalmasıyla 17 milyon 749 bin 876 öğrenci karnelerini alarak üç aylık yaz tatiline başladı. 1 milyon 75 bin 196 öğretmen de tatil sürecine girdi. Türkiye’nin dört bir yanında hem sevinç hem de hüzün sahneleri yaşandı.

Trabzon’un Araklı ilçesindeki Çamlıtepe Mahallesi’nde önceki akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle yaklaşık 200 öğrenci karne alamadı. Karne töreni pazartesi yapılacak.

KARNEYİ HASTANEDE ALDI

Düzce’de diyabet hastası olduğu için 10 gündür hastanede bulunan 8’inci sınıf öğrencisi Özge Nefes’e karnesini hasta yatağında kendisini ziyaret eden Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve İl Milli Eğitim Müdürü verdi.

Batman’ın Kozluk ilçesinde iki yıl önce PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için anma töreni yapıldı.

SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN HEYECANI

Türkiye’de en çok Suriyeliye ev sahipliği yapan kentlerin başında gelen Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep’te misafir öğrenciler karnelerini alarak tatile çıktı.

Elazığ’da SP hastalığı nedeniyle okula gidemeyerek evde eğitim gören 7 yaşındaki Buğrahan Özçelik bugün ilk karne heyecanını yaşadı.

Kahramanmaraş’ta1’inci sınıf öğrencisi Elif Reyyan Evcek, sınıfa gelenleri karşılarken söyleyeceklerini heyecandan unutunca ağlayarak sırasına gitti. Teskin edilen öğrenci daha sonra ezberlediği metni sorunsuz okudu ve arkadaşlarınca alkışlandı.

KARNELERİNİ AĞLAYARAK ALDILAR

Ramazan Bayramı tatili için gittiği memleketi Rize’den, görev yaptığı Ağrı’nın Tutak ilçesine dönerken geçirdiği trafik kazasında ölen sınıf öğretmeni Şeyma Güzel Dilmaç için Tutak Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu’nda anma programı yapıldı. Şeyma öğretmenin öğrencileri karnelerini alırken gözyaşlarını tutamadı.

ŞEHİT ADINA HÜZÜNLÜ KARNE

Çarşıbaşı Anadolu Lisesi okul idaresi, Trabzon’un Maçka ilçesinde 2 yıl önce PKK’lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan Eren Bülbül için karne düzenledi. Karne, okul yönetimi ve öğrenciler tarafından çiçek eşliğinde Maçka ilçesinde ziyaret ettikleri şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’e verildi.

UÇURTMA UÇURDULAR

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde karnelerini alan öğrenciler, “Koşabiliyorken Koş” projesi kapsamında ilk kez uçurtma ile tanıştı.
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Duchenne Muskuler Distrofi (kas hastalığı) nedeniyle okula gidemeyen ve evde eğitim alan Safranbolu Atatürk Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Abdullah Alp Göyneksiz, liseyi birinci olarak bitirdi.

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