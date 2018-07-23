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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Muhammet BAYRAM- Gizem KARADAĞ/DHA
23.07.2018 - 12:04, Son Güncelleme:

İYİ Parti'den flaş Akşener açıklaması

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İYİ Parti'den flaş Akşener açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Adana Milletvekili İsmail Koncuk, "Genel başkanımız tek aday olacak bu genel kurulda ve yolumuza devam edeceğiz" dedi.

İYİ Parti’nin Afyonkarahisar’da gerçekleştirdiği çalıştayın son gününde, yaşanan gerginliğin ardından olağanüstü kongre kararı alındı. Genel Başkan Meral Akşener sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yeniden aday olmayacağını açıkladı. Bu gelişme üzerine, İYİ Parti Milletvekilleri Genel Merkez’de toplandı. Toplantı öncesi ilk olarak Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, girişte basın mensuplarının sorularını cevapladı.

’GENEL BAŞKANIMIZ TEK ADAY OLACAK’

Koncuk, herhangi bir sıkıntının olmadığını söyleyerek, "Hayırlı uğurlu olsun, sıkıntı yok, Allaha şükür. Genel başkanımız tek aday olacak bu genel kurulda ve yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Bir basın mensubunun ’İstifa söylentisi çıktı’ sorusuna Koncuk, "Hayır istifa yok. Aldığımız genel kurul kararıdır. Partimizin geçmiş yaşadıklarını değerlendirdik son derece olumlu çalıştay geçti aslında. Aslında genel başkanımız Türkiyede tüm siyasi liderlere son derece yiğitçe bir mesaj da vermiştir, yani koltuğuna yapışıp kalan siyasi liderlerle Türkiyenin bir yere varamayacağını biliyoruz. Parti içerisinde yaşanan her şeyi üstlenen bir genel başkan bir cesur genel başkandır. Dolayısıyla çok sert tartışmalar yok normal demokrasi içerisinde böyle tartışmalar elbet olacak, bunlar gayet normaldir. Onu bilmiyorum onu duymadım. Genel başkanımız parti tüzüğümüzün kendisine verdiği yetki doğrultusunda bir genel kurul kararı almıştır bu genel kuruldan daha da güçlenerek çıkacak bir İYİ Parti’dir. Aslında bunu konuşmamız lazım. Bu siyaseten ahlaki bir duruştur ve örnek bir duruştur. Milletimizin bu tarafına dikkat etmesi gerekir, değerlendirmesi gerekir. İYİ Parti’de sıkıntı yok yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Kimsenin bir şüphesi olmasın, teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ŞENOL BAL: KONGREYE GİDİYORUZ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal ise "Konuşuldu, görüşüldü, meselelerimiz değerlendirildi. Neticede bir kongre kararı alınmasını genel başkanımız kendisi istediler. Kongreye gidiyoruz" dedi.

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