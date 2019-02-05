İYİ Parti’den adaylara eğitim
İLK yerel seçim sınavına hazırlanan İYİ Parti’de, hafta sonunda belediye başkan adayları, il başkanları ve mahalli idareden sorumlu il başkan yardımcılarından oluşan yaklaşık 1000 kişiye eğitim verildi.
Genel başkan yardımcıları Müsavat Dervişoğlu’nun mahalli idarelerle, Şenol Bal’ın AR-GE çalışmalarıyla ve Hasan Seymen’in de hukuk ve seçim işleriyle ilgili başkan adaylarına geniş kapsamlı sunumlar yaptığı öğrenildi. Katılımcılara yerel seçim stratejisi detaylıca anlatıldı. Bunlara ‘harfiyen’ uyulmasının gerekliliği vurgulanırken, CHP ile yapılan işbirliğini zedeleyecek söylem ve tutumlardan uzak durulması gerektiğinin altı çizildi.
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