İYİ Parti’de kurultay günü
İYİ Parti, yarın 4. Olağanüstü Kurultay’a gidiyor. “Bugün geleceğin ilk günü” ana sloganıyla yapılacak kurultayda partinin en yetkili karar organı olan 80 kişilik Genel İdare Kurulu (GİK) 50 kişiye düşürülecek.
Yeni GİK’in çarşaf liste ile belirleneceği kurultayın ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bayramdan önce A takımını da yeniden oluşturacak. Kurultay öncesinde İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu görevden alınarak Genel Başkan Yardımcılığı’na getirilmişti. Akşener, dışardan atama yetkisini ilk kez Ağıralioğlu için kullanmıştı. Ağıralioğlu’nun kurultayda GİK’e girmesi bekleniyor. Kurultayın en kritik başlığını yeni GİK’in belirlenmesi oluşturuyor. İYİ Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Akşener genel başkan yardımcılığı sayısını azaltacak.
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