İYİ Parti'de 2019 dengeleri

İYİ Parti’ye yöneltilen eleştirilerin başında eski MHP’lilerin ağırlıklı olarak yönetimde yer alması geliyordu. Akşener, tüzük değişikliği ile MHP’lileri listeden çıkarmak yerine partinin GİK üye sayısını arttırdı. GİK üye sayısı, 60’tan 80’e yükseltilerek, MHP’lilere yine listede yer verildi. Listeye 26 yeni isim girerken, sekiz üye bu yapılanmada yer almadı.

DİVAN’DA DA AYNI

Meral Akşener, GİK’te kurduğu dengeyi partinin çekirdek yönetim kadrosu olan Başkanlık Divanı’nda da gözetecek. Akşener’in, mevcut 12 olan Başkanlık Divanı üye sayısını 15’e çıkarması beklenirken, genel başkan yardımcılığına ise Cihan Paçacı, İsmail Koncuk, Mukadder Başeğmez ve eski ANAP Milletvekili Ahad Andican gibi isimlerin getirileceği konuşuluyor.

GİK’TE KİMLER VAR

ESKİ MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, eski AK Partili Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı Ayhan Bölükbaşı, Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, eski AK Partili Mukadder Başeğmez, eski Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Başkanı Ayşe Sucu, yeni GİK’e girerek dikkat çeken isimler oldu. Yeni GİK’te yer alan diğer isimler de Ali Coşkun, Sibel Yanıkoğlu, Behiç Çelik, Berat Yılmazel, Berna Sukas, Emine Küçükali, Fulya Yasemin, Hayati Arkas, Kemal Nizipoğlu, M. Okan Oğuz, Saltuk Buğra Kavuncu, Meral Alemdar, Naci Cinisli, Aspay Şener, Oktay Erçakar, Reşat Erdoğan, Sinan Sözen, Ümit Dikbayır, Vedat Bayram ve Yener Yıldırım.