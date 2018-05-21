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    Haberler >Gündem>İYİ Parti'nin milletvekili adayları belli oldu

    İYİ Parti'nin milletvekili adayları belli oldu

    Hürriyet Haber
    21.05.2018 - 17:06 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk ve beraberindeki heyet milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da Afyon'dan aday gösterildi.

    İŞTE İYİ PARTİ'NİN ADAYLARI

    ADANA1İSMAİLKONCUK
    ADANA2MEHMETMETANET ÇULHAOĞLU
    ADANA3ALİAYDIN
    ADANA4NİHALAĞCA
    ADANA5RECAİMERCİMEK
    ADANA6SİNEMULUDAMAR
    ADANA7MEHMETSERTAÇ DURAK
    ADANA8VEDATSABANCI
    ADANA9ERENÖZER
    ADANA10HAMZAGÜLTEKİN
    ADANA11ŞULETÜDEŞ
    ADANA12ERCANATALAY
    ADANA13ALİKABAKLI
    ADANA14SİBELÇAKMAK
    ADANA15İLKERKILINÇ
        
    ADIYAMAN1MAHMUTBOZKURT
    ADIYAMAN2ABDURRAHMANEROL ÖZBAY
    ADIYAMAN3ZÜLFİKARIŞIK
    ADIYAMAN4FATİMEZEHRA AKBAŞ
    ADIYAMAN5MAHMUTCİHAN GÜVENÇ
        
    AFYONKARAHİSAR1GÜLTEKİNUYSAL
    AFYONKARAHİSAR2ABDÜLKADİRAKCAN
    AFYONKARAHİSAR3OKŞANULUSOY EFE
    AFYONKARAHİSAR4SELAHATTİNMÜHSÜRLER
    AFYONKARAHİSAR5ALPERYAĞCI
    AFYONKARAHİSAR6ÖMERERYEŞİL
        
    AĞRI1BEDRİYAVUZ HATUNOĞLU
    AĞRI2ADEMKILIÇ
    AĞRI3MUSTAFAYAŞAR
    AĞRI4  
        
    AMASYA1AHMETFATİH COŞAR
    AMASYA2GÖKHANLAFÇI
    AMASYA3MEDETEROĞLU
        
    ANKARA-11KORAYAYDIN
    ANKARA-12HALİLİBRAHİM ORAL
    ANKARA-13MESUTÖZARSLAN
    ANKARA-14AYŞESİBEL YANIKÖMEROĞLU
    ANKARA-15MİNEBAŞ
    ANKARA-16YETKİNÖZTÜRK
    ANKARA-17KADRİYEÜNLER
    ANKARA-18FEHMİKANDEMİR
    ANKARA-19BARIŞDOĞAN
    ANKARA-110ÇAĞLARAY
    ANKARA-111İHSANKOÇAK
    ANKARA-112KENANTÜRÜDÜ
    ANKARA-113HATİCEKÜÇÜK
        
    ANKARA-21ŞENOLBAL
    ANKARA-22ERSÖNMEZYARBAY
    ANKARA-23GÖKHANBEKER
    ANKARA-24FARUKKÖYLÜOĞLU
    ANKARA-25HASANSEYMEN
    ANKARA-26HEDİYEAKDERE
    ANKARA-27TUNCAYTEKAY
    ANKARA-28HÜSEYİNÖZLÜK
    ANKARA-29BAHACANKUT SARITAŞ
    ANKARA-210ÇİĞDEMBİNGÖL
    ANKARA-211BARIŞÇALIŞKAN
        
    ANKARA-31DURMUŞYILMAZ
    ANKARA-32AYHANALTINTAŞ
    ANKARA-33REŞATERDOĞAN
    ANKARA-34TAMERKAYAALP
    ANKARA-35AYŞESUCU
    ANKARA-36ÖMERKARAKAŞ
    ANKARA-37HÜSEYİNŞİMŞEK
    ANKARA-38UMUTCANGÜNERKAYA
    ANKARA-39AHMETCAN BUĞDAY
    ANKARA-310BÜLENTGÜRSOY
    ANKARA-311ALİIŞINER HAMŞİOĞLU
    ANKARA-312BERİLGÜMÜŞ
        
    ANTALYA1FERİDUNBAHŞİ
    ANTALYA2HASANSUBAŞI
    ANTALYA3TUBAVAROL ÇOKAL
    ANTALYA4FULYAYASEMİN
    ANTALYA5KADRİLEVENT DİM
    ANTALYA6MUSAERTUĞAN
    ANTALYA7BÜNYAMİNSEÇME
    ANTALYA8NEŞETOKER
    ANTALYA9MERYEMAYDOĞAN
    ANTALYA10CAFERÜNAL
    ANTALYA11CAHİTKOCABEYOĞLU
    ANTALYA12BİROLÜSTEM
    ANTALYA13ÖNALÇAVUŞOĞLU
    ANTALYA14ALPERTUNÇER
    ANTALYA15YAKUPCEM ÇINAR
    ANTALYA16LEYLİKEMAL
        
    ARTVİN1FİLİZAKYÜZ
    ARTVİN2KAMİLAKSU
        
    AYDIN1AYDINADNAN SEZGİN
    AYDIN2BERNASUKAS
    AYDIN3HALİLİBRAHİM AKTEMUR
    AYDIN4ŞULETUNTAŞ
    AYDIN5FEVZİKÖSE
    AYDIN6SÜLEYMANDEMİRCİ
    AYDIN7MUSTAFAORHUN ÇETİN
    AYDIN8SEMRAYÜCEL
        
    BALIKESİR1İSMAİLOK
    BALIKESİR2KAMİLGÜLTEKİN ÖZTÜRK
    BALIKESİR3NEZAHATSALON
    BALIKESİR4YAŞARGENÇ
    BALIKESİR5BEGÜMKÜÇÜKOĞLU
    BALIKESİR6KERİMANKÜLTÜR
    BALIKESİR7ÖZLEMURAL
    BALIKESİR8EROLAYDEMİR
    BALIKESİR9ONURŞENEL
        
    BİLECİK1MESUTTEKİN
    BİLECİK2BATUHANATALAY
        
    BİNGÖL1MEHMETSAİT YAZICI
    BİNGÖL2ABDURRAHİMARİÇ
    BİNGÖL3SELAHETTİNEKİNCİ
    BİTLİS1MEHMETSAİT YAZICI
    BİTLİS2ABDURRAHİMARİÇ
    BİTLİS3SELAHETTİNEKİNCİ
        
    BOLU1MEHMETAYDIN
    BOLU2İRFANBAYAR
    BOLU3NİMETİNCE
        
    BURDUR1OSMANKURT
    BURDUR2HÜSEYİNERDEM
    BURDUR3HATİCEFUNDA BÜLBÜL
        
    BURSA-11İSMAİLTATLIOĞLU
    BURSA-12SAMİBİLGE
    BURSA-13YÜKSELSELÇUK TÜRKOĞLU
    BURSA-14YÜKSELYILMAZ
    BURSA-15ABDULLAHALAGÖZ
    BURSA-16SERMİNÖZENSOY
    BURSA-17ÜSTÜNTUNALIGİL
    BURSA-18ÖZGÜRŞİMŞEK
    BURSA-19AYHANTAYFUR
    BURSA-110MERVEASA
    BURSA-21AHMETKAMİL EROZAN
    BURSA-22HASANTOKTAŞ
    BURSA-23ADNANİSLAMOĞULLARI
    BURSA-24SERPİLARSLANTÜRK
    BURSA-25ALİEKBER CAN
    BURSA-26BETÜLBAYRAKTAR ORHAN
    BURSA-27İSMAİLŞENOL
    BURSA-28YAVUZBÜLBÜL
    BURSA-29FAZLISEYİS
    BURSA-210ÖZGEHANKOÇER
    ÇANAKKALE1RIDVANUZ
    ÇANAKKALE2İSMETBALKAN
    ÇANAKKALE3İKBALAYTAÇ
    ÇANAKKALE4MEHMETTAMER ERGÜN
        
    ÇANKIRI1AYDINAYANOĞLU
    ÇANKIRI2GAMZEATALAY
    ÇORUM1FATİHMEHMET ARSLAN
    ÇORUM2ABDULLAHKARAMAN
    ÇORUM3SEFERYILMAZ
    ÇORUM4SİNEMSARI
        
    DENİZLİ1YASİNÖZTÜRK
    DENİZLİ2ŞULETÜRKARSLAN
    DENİZLİ3NAFİZÖZ
    DENİZLİ4TEMELBAŞBUĞ
    DENİZLİ5MEHMETALİ UZAKGİDER
    DENİZLİ6ZEYNEPSÖZERİ
    DENİZLİ7MURATGÜNGÖR
    DENİZLİ8HÜSEYİNKÖSEOĞLU
        
    DİYARBAKIR1MEHMETSALİM ENSARİOĞLU
    DİYARBAKIR2AHMETYİĞİT
    DİYARBAKIR3HANDANKAÇMAZ
    DİYARBAKIR4CEVDETDEMİR
    DİYARBAKIR5NAZIMKAYA
    DİYARBAKIR6FERHATALTINDAĞ
    DİYARBAKIR7DOĞANYONTÜRK
    DİYARBAKIR8ENGİNKONAKÇI
    DİYARBAKIR9NİHATARİF TEKİN
    DİYARBAKIR10SELMATANİN
    DİYARBAKIR11ABDÜLBAKİÇAKMAK
    DİYARBAKIR12ABDÜLKADİRÇELEBİ
        
    EDİRNE1MEHMETAKALIN
    EDİRNE2ORHANÇAKIRLAR
    EDİRNE3DİLEKKIRMIZI
    EDİRNE4İSMETERSÖZ
        
    ELAZIĞ1YAVUZTEMİZER
    ELAZIĞ2ABDÜLKERİMEFLATUN
    ELAZIĞ3ALİYÜCEL UYGUR
    ELAZIĞ4MUSTAFAKEMAL ATİKELER
    ELAZIĞ5ENİSGİRAY
        
    ERZİNCAN1AYŞEŞÜKRAN ALPTEKİN
    ERZİNCAN2CENANİDAĞHAN ÇAKMAK
    ERZURUM1MUHAMMETNACİ CİNİSLİ
    ERZURUM2ZEKAİKAYA
    ERZURUM3FATMACANAN UÇAR
    ERZURUM4YILMAZCEYRAN
    ERZURUM5ALPASLANKÜNİ
    ERZURUM6DENİZSİNİCİ
        
    ESKİŞEHİR1ARSLANKABUKÇUOĞLU
    ESKİŞEHİR2ÖMERİBRAHİM SAYIN
    ESKİŞEHİR3ERENEKMEN
    ESKİŞEHİR4EBRUSERVİ
    ESKİŞEHİR5EMREDEMİR
    ESKİŞEHİR6ARİFGEÇKALAN
    ESKİŞEHİR7GÖKÇEYATMAZ
        
    GAZİANTEP1İMAMHÜSEYİN FİLİZ
    GAZİANTEP2MEHMETCAN TUĞSUZ
    GAZİANTEP3CELALYILDIRIM
    GAZİANTEP4MEHMETÖMER ARPACIOĞLU
    GAZİANTEP5İSMETKILIÇ
    GAZİANTEP6İBRAHİMKESKİN
    GAZİANTEP7LİNAOCAK
    GAZİANTEP8OĞUZHOCAOĞLU
    GAZİANTEP9SANEMKASAPSEÇKİN
    GAZİANTEP10İZETTİNŞAHİN
    GAZİANTEP11İLKERBAY
    GAZİANTEP12CERENSOYLU
    GAZİANTEP13ÜNVERBÜLENT GÖKSEVEN
    GAZİANTEP14MEHMETÇELİK
        
    GİRESUN1ORHANERZURUM
    GİRESUN2ÜNZİLEYÜKSEL
    GİRESUN3AHSENTÜRK
    GİRESUN4OSMANÇALIŞKAN
        
    GÜMÜŞHANE1ALİATEŞ
    GÜMÜŞHANE2NECDETİLHAN
        
    HAKKARİ1DİLEKTANRIKULU
    HAKKARİ2YILDIRIMÖRNEK
    HAKKARİ3AyşeTezel
        
    HATAY1BİLALKARACA
    HATAY2MEHMETBİÇER
    HATAY3MEHMETKORMAN
    HATAY4MEHMETALİ YILDIRIM
    HATAY5HATİCEGÜZEL
    HATAY6ZEKİTOPRAK
    HATAY7İLKERÇALIŞKAN
    HATAY8KEVSEREKER
    HATAY9ERTUĞRULGAZİ DENER
    HATAY10ŞAHİZARSEBER
    HATAY11ALİKEMAL KÖMÜR
        
    ISPARTA1AYLİNCESUR
    ISPARTA2MUSTAFAŞİMŞEK
    ISPARTA3SÜLEYMANSAMİ ALTINKAYA
    ISPARTA4ŞÜKRÜLEVENT BAŞYİĞİT
        
    MERSİN1BEHİÇÇELİK
    MERSİN2ZEKİHAKAN SIDALI
    MERSİN3ÖZERÖZEL
    MERSİN4ÜLKÜSİNCAR
    MERSİN5VOLKANALKAN
    MERSİN6HASANDOYDU
    MERSİN7OSMANYILMAZ
    MERSİN8ÜLKÜCENGİZ
    MERSİN9SÜLEYMANÇETİN
    MERSİN10HÜSNİYEEKİNGEN
    MERSİN11AYDINRIFAT KOCABAŞ
    MERSİN12MUSTAFAKUNT
    MERSİN13ASPORÇAMELİS KESER
        
    İSTANBUL-11HAYRETTİNNUHOĞLU
    İSTANBUL-12AHMETÇELİK
    İSTANBUL-13YAVUZAĞIRALİOĞLU
    İSTANBUL-14MERALALEMDAR
    İSTANBUL-15YÜCELCOŞKUN
    İSTANBUL-16ONURAYDIN
    İSTANBUL-17MUSTAFAVEYSEL GÜLDOĞAN
    İSTANBUL-18EMİNEKÜÇÜKALİ
    İSTANBUL-19ADİLERKOÇ
    İSTANBUL-110ARİFTEVETOĞLU
    İSTANBUL-111DURSUNÇOLAK
    İSTANBUL-112SULTANNESLİHAN SEVEN
    İSTANBUL-113OĞUZSARUL
    İSTANBUL-114MİTHATBORA BULUT
    İSTANBUL-115NAZLIASPAY CEBECİ
    İSTANBUL-116OKTAYERÇAKAR
    İSTANBUL-117ŞENTÜRKDEMİRAL
    İSTANBUL-118FUATONBAŞILI
    İSTANBUL-119KUBİLAYPEYİK
    İSTANBUL-120HİLALTUNCER
    İSTANBUL-121UFUKÜNAL
    İSTANBUL-122SAYGINÖZYILDIRIM
    İSTANBUL-123MEHMETALİ ÖZDEMİR
    İSTANBUL-124SEVGİŞAHİN
    İSTANBUL-125BARIŞTAVLAŞOĞLU
    İSTANBUL-126TUBAALAYLI
    İSTANBUL-127AYSELKIRALİ
    İSTANBUL-128YELDAGARGUN
    İSTANBUL-129MURATAĞIREL
    İSTANBUL-130ONURHANLIOĞLU
    İSTANBUL-131ÖNDERFARUK PARMAK
    İSTANBUL-132BÜLENTASLAN
    İSTANBUL-133YÜKSELKARAÇAM
    İSTANBUL-134YÜKSELBAT
    İSTANBUL-135CANERYILMAZ
        
    İSTANBUL-21ÜMİTÖZDAĞ
    İSTANBUL-22FATİHMEHMET ŞEKER
    İSTANBUL-23ÖZCANPEHLİVANOĞLU
    İSTANBUL-24İLAYAKSOY
    İSTANBUL-25COŞKUNYILDIRIM
    İSTANBUL-26MEHMETASLAN
    İSTANBUL-27BİNNURKARADAĞLI
    İSTANBUL-28ALİDİNÇER ÇOLAK
    İSTANBUL-29VEDATYENERER
    İSTANBUL-210ABDULLAHİLKER SUNGUR
    İSTANBUL-211NURİYILMAZ
    İSTANBUL-212CEMİLEALBAŞ
    İSTANBUL-213RÜSTEMFIRAT
    İSTANBUL-214AYCANGÜLEÇLİLER
    İSTANBUL-215SEMİHİLHAN SÖYLEMEZOĞLU
    İSTANBUL-216GÖKHANKARGI
    İSTANBUL-217ALİAKER
    İSTANBUL-218ERTANVAROL
    İSTANBUL-219MUAMMERDEMİRCİ
    İSTANBUL-220HÜSEYİNÖNDEŞ
    İSTANBUL-221YAŞARKIZILKUM
    İSTANBUL-222BURÇİNGÖKÇE
    İSTANBUL-223ÖMERLÜTFÜ ÖZENÇ
    İSTANBUL-224FİSUNMEHLİKA TOCA
    İSTANBUL-225MUSTAFAAKAY
    İSTANBUL-226AYDINEGEMEN
    İSTANBUL-227MUSTAFAYAZICI
    İSTANBUL-228UĞURŞEFİK BEKDEMİR
        
    İSTANBUL-31AHATANDİCAN
    İSTANBUL-32ÜMİTBEYAZ
    İSTANBUL-33HAYATİARKAZ
    İSTANBUL-34MELTEMÜNAL ERZEN
    İSTANBUL-35KEMALNİZİPLİOĞLU
    İSTANBUL-36HÜSEYİNÜLGER
    İSTANBUL-37ÖZDEMİRPOLAT
    İSTANBUL-38ELMASGRAĞOS
    İSTANBUL-39AYHANBÖLÜKBAŞI
    İSTANBUL-310İSKENDERDURİÇ
    İSTANBUL-311MERRİNHASİPOĞLU
    İSTANBUL-312CELALKARAPINAR
    İSTANBUL-313SUATSARI
    İSTANBUL-314ZEKİBULGAN
    İSTANBUL-315OSMANERUSTA
    İSTANBUL-316EVRİMTOK
    İSTANBUL-317MERYEMGÖKTAŞ TANRIVERDİ
    İSTANBUL-318MUSTAFABİLGİLİ
    İSTANBUL-319MEHMETPÜTÜN
    İSTANBUL-320RUHİYEAYLA DEMİR
    İSTANBUL-321MURATTOLGAR ERDOĞMUŞ
    İSTANBUL-322ZİHNİYEGÜRKAN
    İSTANBUL-323ALİHAYDAR GÜVEN
    İSTANBUL-324MELİHAAPAYDIN
    İSTANBUL-325SİBELKAYA
    İSTANBUL-326TAYFUNSİLİVRİ
    İSTANBUL-327MEHTAPNAZAN GÖKTAŞ
    İSTANBUL-328NAZMİYEİZGİN
    İSTANBUL-329KÜRŞATÖZER
    İSTANBUL-330YUSUFYAVUZCAN
    İSTANBUL-331MURATKUDRET
    İSTANBUL-332ARDILAKIL
    İSTANBUL-333SEZERÖZSOY
    İSTANBUL-334HAKANAKSU
    İSTANBUL-335PENBEBOLAT
        
    İZMİR-11DURSUNMÜSAVAT DERVİŞOĞLU
    İZMİR-12YILDIRIMULUPINAR
    İZMİR-13MEHMETTEZKAN
    İZMİR-14ÇİĞDEMÖZER
    İZMİR-15OSMANERTÜRK ÖZEL
    İZMİR-16OSMANVAROL
    İZMİR-17BÜLENTKIRILMAZ
    İZMİR-18SERAPÖZÖKTEM
    İZMİR-19ÜLKÜDOĞAN
    İZMİR-110HÜSEYİNHAKAN IŞIK
    İZMİR-111BURCUBOSTANCIOĞLU
    İZMİR-112İBRAHİMDÖNERTAŞ
    İZMİR-113KADİRGÜREL
    İZMİR-114GİZEMALBAŞ
        
    İZMİR-21AYTUNÇIRAY
    İZMİR-22MUSTAFAKERPİŞCİ
    İZMİR-23ŞENGÜLHABLEMİTOĞLU
    İZMİR-24HÜSMENKIRKPINAR
    İZMİR-25BEHİCEYILDIZ ÜNSAL
    İZMİR-26METİNDÖKMECİLER
    İZMİR-27ANILSELEK
    İZMİR-28NADİRGERGİN
    İZMİR-29İLKERGÜL
    İZMİR-210SALİHATAKAN DURAN
    İZMİR-211HAYRIKÖSEOĞLU
    İZMİR-212ÜLKÜDOĞAN
    İZMİR-213MURATCEM ÖZDEMİR
    İZMİR-214PELİNYETKİN YAZICI
        
    KARS1YÜKSELAKBABA
    KARS2AHMETAKÜZÜM
    KARS3HİKMETŞİMŞEK
        
    KASTAMONU1İLHANENGİN
    KASTAMONU2SEYFİSARIOĞLU
    KASTAMONU3MEHMETMURAT AŞCI
        
    KAYSERİ1DURSUNATAŞ
    KAYSERİ2FATİHERYILMAZ
    KAYSERİ3HÜSEYİNTEKİN
    KAYSERİ4BERRİNEYİDEMİR
    KAYSERİ5METİNSOYLU
    KAYSERİ6SERAPDURMUŞ
    KAYSERİ7MESUTUÇAN
    KAYSERİ8HASANAYDIN
    KAYSERİ9KAMİLKARAMETE
    KAYSERİ10BETÜLTOSUN
        
    KIRKLARELİ1KÜRSADYAMANER
    KIRKLARELİ2SİBELPİŞKİN
    KIRKLARELİ3MUSTAFAKÖSEOĞLU
        
    KIRŞEHİR1MUSTAFAHAKAN ÜNSER
    KIRŞEHİR2ASAFKAYAOĞLU
        
    KOCAELİ1LÜTFÜTÜRKKAN
    KOCAELİ2ALİTÜRKŞEN
    KOCAELİ3HARUNDEMİRKAYA
    KOCAELİ4RUHİTTİNSÖNMEZ
    KOCAELİ5DİJLEAKIN
    KOCAELİ6ADİLGÜLEZ
    KOCAELİ7AHMETYEŞİL
    KOCAELİ8FUATBERNA
    KOCAELİ9İBRAHİMÖMER TOYRAN
    KOCAELİ10RENANKIRAN
    KOCAELİ11AYŞEGÜLBABACAN
    KOCAELİ12ALPERBİRCANOĞLU
    KOCAELİ13AYLAİLGÜN
        
    KONYA1FAHRETTİNYOKUŞ
    KONYA2ORHANTULUKÇU
    KONYA3SEVİLSARGIN
    KONYA4MEHMETİLKER YİĞİT
    KONYA5ŞAKİRBERBER
    KONYA6SÜLEYMANŞENOL
    KONYA7GÖKHANTOZOĞLU
    KONYA8OSMANFEDAİ
    KONYA9MUSTAFARIDVAN PEKER
    KONYA10NAZMİSIRIT
    KONYA11RANAERARSLAN
    KONYA12MEHMETALİ ÖNAL
    KONYA13NAZANKAYA
    KONYA14HULUSİKOÇAK
    KONYA15FARUKÇÖKLÜ
        
    KÜTAHYA1NİHATKULA
    KÜTAHYA2İBRAHİMEMRE KARAA
    KÜTAHYA3HÜSEYİNÇAKIR
    KÜTAHYA4MEHMETEMİN BAŞ
    KÜTAHYA5AYNURSEZER
        
    MALATYA1ALİBİLİCİ
    MALATYA2HACIMEHMET TURFANDA
    MALATYA3ŞULEGÜRSOY
    MALATYA4SAHRAKARAHAN ERGUVAN
    MALATYA5MUHAMMETAFŞİN ARIKAN
    MALATYA6ÖZGÜRBOZKURT
        
    MANİSA1TAMERAKKAL
    MANİSA2GÖKHANKARAÇOBAN
    MANİSA3HASANERYILMAZ
    MANİSA4ASLIÖZ
    MANİSA5ŞAHAPYARALI
    MANİSA6KADİRCENK ÖZATICI
    MANİSA7SERKANSERDAR ADIGÜZEL
    MANİSA8ÖMERGERİTER
    MANİSA9SELCENŞEKERCİOĞLU
    MANİSA10AHMETKAĞAN AVCI
        
    KAHRAMANMARAŞ1FARUKATLI
    KAHRAMANMARAŞ2MUSTAFABASTIRMACI
    KAHRAMANMARAŞ3BÜLENTMEŞE
    KAHRAMANMARAŞ4AYŞEKIRAÇ
    KAHRAMANMARAŞ5SADİGÜNEN
    KAHRAMANMARAŞ6MÜJGANÖZDARENDELİ
    KAHRAMANMARAŞ7AHMETÇABUKEL
    KAHRAMANMARAŞ8İRFANMERT YIKAN
        
    MARDİN1HAKANERDEM
    MARDİN2ATLAFUNAYDOĞDU
    MARDİN3AZİZRODAN SAROHAN
    MARDİN4TUNAIŞIKHAN
    MARDİN5BURHANİLHAN
    MARDİN6UĞURHANARAS
        
    MUĞLA1METİNERGÜN
    MUĞLA2ERTANKÜÇÜKAY
    MUĞLA3KORAYHAYVACI
    MUĞLA4PEYAMİCİNAZ
    MUĞLA5NESRİNAŞTI
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