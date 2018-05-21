İYİ Parti'nin milletvekili adayları belli oldu

İŞTE İYİ PARTİ'NİN ADAYLARI
|ADANA
|1
|İSMAİL
|KONCUK
|ADANA
|2
|MEHMET
|METANET ÇULHAOĞLU
|ADANA
|3
|ALİ
|AYDIN
|ADANA
|4
|NİHAL
|AĞCA
|ADANA
|5
|RECAİ
|MERCİMEK
|ADANA
|6
|SİNEM
|ULUDAMAR
|ADANA
|7
|MEHMET
|SERTAÇ DURAK
|ADANA
|8
|VEDAT
|SABANCI
|ADANA
|9
|EREN
|ÖZER
|ADANA
|10
|HAMZA
|GÜLTEKİN
|ADANA
|11
|ŞULE
|TÜDEŞ
|ADANA
|12
|ERCAN
|ATALAY
|ADANA
|13
|ALİ
|KABAKLI
|ADANA
|14
|SİBEL
|ÇAKMAK
|ADANA
|15
|İLKER
|KILINÇ
|
|
|
|
|ADIYAMAN
|1
|MAHMUT
|BOZKURT
|ADIYAMAN
|2
|ABDURRAHMAN
|EROL ÖZBAY
|ADIYAMAN
|3
|ZÜLFİKAR
|IŞIK
|ADIYAMAN
|4
|FATİME
|ZEHRA AKBAŞ
|ADIYAMAN
|5
|MAHMUT
|CİHAN GÜVENÇ
|
|
|
|
|AFYONKARAHİSAR
|1
|GÜLTEKİN
|UYSAL
|AFYONKARAHİSAR
|2
|ABDÜLKADİR
|AKCAN
|AFYONKARAHİSAR
|3
|OKŞAN
|ULUSOY EFE
|AFYONKARAHİSAR
|4
|SELAHATTİN
|MÜHSÜRLER
|AFYONKARAHİSAR
|5
|ALPER
|YAĞCI
|AFYONKARAHİSAR
|6
|ÖMER
|ERYEŞİL
|
|
|
|
|AĞRI
|1
|BEDRİ
|YAVUZ HATUNOĞLU
|AĞRI
|2
|ADEM
|KILIÇ
|AĞRI
|3
|MUSTAFA
|YAŞAR
|AĞRI
|4
|
|
|
|
|
|
|AMASYA
|1
|AHMET
|FATİH COŞAR
|AMASYA
|2
|GÖKHAN
|LAFÇI
|AMASYA
|3
|MEDET
|EROĞLU
|
|
|
|
|ANKARA-1
|1
|KORAY
|AYDIN
|ANKARA-1
|2
|HALİL
|İBRAHİM ORAL
|ANKARA-1
|3
|MESUT
|ÖZARSLAN
|ANKARA-1
|4
|AYŞE
|SİBEL YANIKÖMEROĞLU
|ANKARA-1
|5
|MİNE
|BAŞ
|ANKARA-1
|6
|YETKİN
|ÖZTÜRK
|ANKARA-1
|7
|KADRİYE
|ÜNLER
|ANKARA-1
|8
|FEHMİ
|KANDEMİR
|ANKARA-1
|9
|BARIŞ
|DOĞAN
|ANKARA-1
|10
|ÇAĞLAR
|AY
|ANKARA-1
|11
|İHSAN
|KOÇAK
|ANKARA-1
|12
|KENAN
|TÜRÜDÜ
|ANKARA-1
|13
|HATİCE
|KÜÇÜK
|
|
|
|
|ANKARA-2
|1
|ŞENOL
|BAL
|ANKARA-2
|2
|ERSÖNMEZ
|YARBAY
|ANKARA-2
|3
|GÖKHAN
|BEKER
|ANKARA-2
|4
|FARUK
|KÖYLÜOĞLU
|ANKARA-2
|5
|HASAN
|SEYMEN
|ANKARA-2
|6
|HEDİYE
|AKDERE
|ANKARA-2
|7
|TUNCAY
|TEKAY
|ANKARA-2
|8
|HÜSEYİN
|ÖZLÜK
|ANKARA-2
|9
|BAHA
|CANKUT SARITAŞ
|ANKARA-2
|10
|ÇİĞDEM
|BİNGÖL
|ANKARA-2
|11
|BARIŞ
|ÇALIŞKAN
|
|
|
|
|ANKARA-3
|1
|DURMUŞ
|YILMAZ
|ANKARA-3
|2
|AYHAN
|ALTINTAŞ
|ANKARA-3
|3
|REŞAT
|ERDOĞAN
|ANKARA-3
|4
|TAMER
|KAYAALP
|ANKARA-3
|5
|AYŞE
|SUCU
|ANKARA-3
|6
|ÖMER
|KARAKAŞ
|ANKARA-3
|7
|HÜSEYİN
|ŞİMŞEK
|ANKARA-3
|8
|UMUTCAN
|GÜNERKAYA
|ANKARA-3
|9
|AHMET
|CAN BUĞDAY
|ANKARA-3
|10
|BÜLENT
|GÜRSOY
|ANKARA-3
|11
|ALİ
|IŞINER HAMŞİOĞLU
|ANKARA-3
|12
|BERİL
|GÜMÜŞ
|
|
|
|
|ANTALYA
|1
|FERİDUN
|BAHŞİ
|ANTALYA
|2
|HASAN
|SUBAŞI
|ANTALYA
|3
|TUBA
|VAROL ÇOKAL
|ANTALYA
|4
|FULYA
|YASEMİN
|ANTALYA
|5
|KADRİ
|LEVENT DİM
|ANTALYA
|6
|MUSA
|ERTUĞAN
|ANTALYA
|7
|BÜNYAMİN
|SEÇME
|ANTALYA
|8
|NEŞE
|TOKER
|ANTALYA
|9
|MERYEM
|AYDOĞAN
|ANTALYA
|10
|CAFER
|ÜNAL
|ANTALYA
|11
|CAHİT
|KOCABEYOĞLU
|ANTALYA
|12
|BİROL
|ÜSTEM
|ANTALYA
|13
|ÖNAL
|ÇAVUŞOĞLU
|ANTALYA
|14
|ALPER
|TUNÇER
|ANTALYA
|15
|YAKUP
|CEM ÇINAR
|ANTALYA
|16
|LEYLİ
|KEMAL
|
|
|
|
|ARTVİN
|1
|FİLİZ
|AKYÜZ
|ARTVİN
|2
|KAMİL
|AKSU
|
|
|
|
|AYDIN
|1
|AYDIN
|ADNAN SEZGİN
|AYDIN
|2
|BERNA
|SUKAS
|AYDIN
|3
|HALİL
|İBRAHİM AKTEMUR
|AYDIN
|4
|ŞULE
|TUNTAŞ
|AYDIN
|5
|FEVZİ
|KÖSE
|AYDIN
|6
|SÜLEYMAN
|DEMİRCİ
|AYDIN
|7
|MUSTAFA
|ORHUN ÇETİN
|AYDIN
|8
|SEMRA
|YÜCEL
|
|
|
|
|BALIKESİR
|1
|İSMAİL
|OK
|BALIKESİR
|2
|KAMİL
|GÜLTEKİN ÖZTÜRK
|BALIKESİR
|3
|NEZAHAT
|SALON
|BALIKESİR
|4
|YAŞAR
|GENÇ
|BALIKESİR
|5
|BEGÜM
|KÜÇÜKOĞLU
|BALIKESİR
|6
|KERİMAN
|KÜLTÜR
|BALIKESİR
|7
|ÖZLEM
|URAL
|BALIKESİR
|8
|EROL
|AYDEMİR
|BALIKESİR
|9
|ONUR
|ŞENEL
|
|
|
|
|BİLECİK
|1
|MESUT
|TEKİN
|BİLECİK
|2
|BATUHAN
|ATALAY
|
|
|
|
|BİNGÖL
|1
|MEHMET
|SAİT YAZICI
|BİNGÖL
|2
|ABDURRAHİM
|ARİÇ
|BİNGÖL
|3
|SELAHETTİN
|EKİNCİ
|BİTLİS
|1
|MEHMET
|SAİT YAZICI
|BİTLİS
|2
|ABDURRAHİM
|ARİÇ
|BİTLİS
|3
|SELAHETTİN
|EKİNCİ
|
|
|
|
|BOLU
|1
|MEHMET
|AYDIN
|BOLU
|2
|İRFAN
|BAYAR
|BOLU
|3
|NİMET
|İNCE
|
|
|
|
|BURDUR
|1
|OSMAN
|KURT
|BURDUR
|2
|HÜSEYİN
|ERDEM
|BURDUR
|3
|HATİCE
|FUNDA BÜLBÜL
|
|
|
|
|BURSA-1
|1
|İSMAİL
|TATLIOĞLU
|BURSA-1
|2
|SAMİ
|BİLGE
|BURSA-1
|3
|YÜKSEL
|SELÇUK TÜRKOĞLU
|BURSA-1
|4
|YÜKSEL
|YILMAZ
|BURSA-1
|5
|ABDULLAH
|ALAGÖZ
|BURSA-1
|6
|SERMİN
|ÖZENSOY
|BURSA-1
|7
|ÜSTÜN
|TUNALIGİL
|BURSA-1
|8
|ÖZGÜR
|ŞİMŞEK
|BURSA-1
|9
|AYHAN
|TAYFUR
|BURSA-1
|10
|MERVE
|ASA
|BURSA-2
|1
|AHMET
|KAMİL EROZAN
|BURSA-2
|2
|HASAN
|TOKTAŞ
|BURSA-2
|3
|ADNAN
|İSLAMOĞULLARI
|BURSA-2
|4
|SERPİL
|ARSLANTÜRK
|BURSA-2
|5
|ALİ
|EKBER CAN
|BURSA-2
|6
|BETÜL
|BAYRAKTAR ORHAN
|BURSA-2
|7
|İSMAİL
|ŞENOL
|BURSA-2
|8
|YAVUZ
|BÜLBÜL
|BURSA-2
|9
|FAZLI
|SEYİS
|BURSA-2
|10
|ÖZGEHAN
|KOÇER
|ÇANAKKALE
|1
|RIDVAN
|UZ
|ÇANAKKALE
|2
|İSMET
|BALKAN
|ÇANAKKALE
|3
|İKBAL
|AYTAÇ
|ÇANAKKALE
|4
|MEHMET
|TAMER ERGÜN
|
|
|
|
|ÇANKIRI
|1
|AYDIN
|AYANOĞLU
|ÇANKIRI
|2
|GAMZE
|ATALAY
|ÇORUM
|1
|FATİH
|MEHMET ARSLAN
|ÇORUM
|2
|ABDULLAH
|KARAMAN
|ÇORUM
|3
|SEFER
|YILMAZ
|ÇORUM
|4
|SİNEM
|SARI
|
|
|
|
|DENİZLİ
|1
|YASİN
|ÖZTÜRK
|DENİZLİ
|2
|ŞULE
|TÜRKARSLAN
|DENİZLİ
|3
|NAFİZ
|ÖZ
|DENİZLİ
|4
|TEMEL
|BAŞBUĞ
|DENİZLİ
|5
|MEHMET
|ALİ UZAKGİDER
|DENİZLİ
|6
|ZEYNEP
|SÖZERİ
|DENİZLİ
|7
|MURAT
|GÜNGÖR
|DENİZLİ
|8
|HÜSEYİN
|KÖSEOĞLU
|
|
|
|
|DİYARBAKIR
|1
|MEHMET
|SALİM ENSARİOĞLU
|DİYARBAKIR
|2
|AHMET
|YİĞİT
|DİYARBAKIR
|3
|HANDAN
|KAÇMAZ
|DİYARBAKIR
|4
|CEVDET
|DEMİR
|DİYARBAKIR
|5
|NAZIM
|KAYA
|DİYARBAKIR
|6
|FERHAT
|ALTINDAĞ
|DİYARBAKIR
|7
|DOĞAN
|YONTÜRK
|DİYARBAKIR
|8
|ENGİN
|KONAKÇI
|DİYARBAKIR
|9
|NİHAT
|ARİF TEKİN
|DİYARBAKIR
|10
|SELMA
|TANİN
|DİYARBAKIR
|11
|ABDÜLBAKİ
|ÇAKMAK
|DİYARBAKIR
|12
|ABDÜLKADİR
|ÇELEBİ
|
|
|
|
|EDİRNE
|1
|MEHMET
|AKALIN
|EDİRNE
|2
|ORHAN
|ÇAKIRLAR
|EDİRNE
|3
|DİLEK
|KIRMIZI
|EDİRNE
|4
|İSMET
|ERSÖZ
|
|
|
|
|ELAZIĞ
|1
|YAVUZ
|TEMİZER
|ELAZIĞ
|2
|ABDÜLKERİM
|EFLATUN
|ELAZIĞ
|3
|ALİ
|YÜCEL UYGUR
|ELAZIĞ
|4
|MUSTAFA
|KEMAL ATİKELER
|ELAZIĞ
|5
|ENİS
|GİRAY
|
|
|
|
|ERZİNCAN
|1
|AYŞE
|ŞÜKRAN ALPTEKİN
|ERZİNCAN
|2
|CENANİ
|DAĞHAN ÇAKMAK
|ERZURUM
|1
|MUHAMMET
|NACİ CİNİSLİ
|ERZURUM
|2
|ZEKAİ
|KAYA
|ERZURUM
|3
|FATMA
|CANAN UÇAR
|ERZURUM
|4
|YILMAZ
|CEYRAN
|ERZURUM
|5
|ALPASLAN
|KÜNİ
|ERZURUM
|6
|DENİZ
|SİNİCİ
|
|
|
|
|ESKİŞEHİR
|1
|ARSLAN
|KABUKÇUOĞLU
|ESKİŞEHİR
|2
|ÖMER
|İBRAHİM SAYIN
|ESKİŞEHİR
|3
|EREN
|EKMEN
|ESKİŞEHİR
|4
|EBRU
|SERVİ
|ESKİŞEHİR
|5
|EMRE
|DEMİR
|ESKİŞEHİR
|6
|ARİF
|GEÇKALAN
|ESKİŞEHİR
|7
|GÖKÇE
|YATMAZ
|
|
|
|
|GAZİANTEP
|1
|İMAM
|HÜSEYİN FİLİZ
|GAZİANTEP
|2
|MEHMET
|CAN TUĞSUZ
|GAZİANTEP
|3
|CELAL
|YILDIRIM
|GAZİANTEP
|4
|MEHMET
|ÖMER ARPACIOĞLU
|GAZİANTEP
|5
|İSMET
|KILIÇ
|GAZİANTEP
|6
|İBRAHİM
|KESKİN
|GAZİANTEP
|7
|LİNA
|OCAK
|GAZİANTEP
|8
|OĞUZ
|HOCAOĞLU
|GAZİANTEP
|9
|SANEM
|KASAPSEÇKİN
|GAZİANTEP
|10
|İZETTİN
|ŞAHİN
|GAZİANTEP
|11
|İLKER
|BAY
|GAZİANTEP
|12
|CEREN
|SOYLU
|GAZİANTEP
|13
|ÜNVER
|BÜLENT GÖKSEVEN
|GAZİANTEP
|14
|MEHMET
|ÇELİK
|
|
|
|
|GİRESUN
|1
|ORHAN
|ERZURUM
|GİRESUN
|2
|ÜNZİLE
|YÜKSEL
|GİRESUN
|3
|AHSEN
|TÜRK
|GİRESUN
|4
|OSMAN
|ÇALIŞKAN
|
|
|
|
|GÜMÜŞHANE
|1
|ALİ
|ATEŞ
|GÜMÜŞHANE
|2
|NECDET
|İLHAN
|
|
|
|
|HAKKARİ
|1
|DİLEK
|TANRIKULU
|HAKKARİ
|2
|YILDIRIM
|ÖRNEK
|HAKKARİ
|3
|Ayşe
|Tezel
|
|
|
|
|HATAY
|1
|BİLAL
|KARACA
|HATAY
|2
|MEHMET
|BİÇER
|HATAY
|3
|MEHMET
|KORMAN
|HATAY
|4
|MEHMET
|ALİ YILDIRIM
|HATAY
|5
|HATİCE
|GÜZEL
|HATAY
|6
|ZEKİ
|TOPRAK
|HATAY
|7
|İLKER
|ÇALIŞKAN
|HATAY
|8
|KEVSER
|EKER
|HATAY
|9
|ERTUĞRUL
|GAZİ DENER
|HATAY
|10
|ŞAHİZAR
|SEBER
|HATAY
|11
|ALİ
|KEMAL KÖMÜR
|
|
|
|
|ISPARTA
|1
|AYLİN
|CESUR
|ISPARTA
|2
|MUSTAFA
|ŞİMŞEK
|ISPARTA
|3
|SÜLEYMAN
|SAMİ ALTINKAYA
|ISPARTA
|4
|ŞÜKRÜ
|LEVENT BAŞYİĞİT
|
|
|
|
|MERSİN
|1
|BEHİÇ
|ÇELİK
|MERSİN
|2
|ZEKİ
|HAKAN SIDALI
|MERSİN
|3
|ÖZER
|ÖZEL
|MERSİN
|4
|ÜLKÜ
|SİNCAR
|MERSİN
|5
|VOLKAN
|ALKAN
|MERSİN
|6
|HASAN
|DOYDU
|MERSİN
|7
|OSMAN
|YILMAZ
|MERSİN
|8
|ÜLKÜ
|CENGİZ
|MERSİN
|9
|SÜLEYMAN
|ÇETİN
|MERSİN
|10
|HÜSNİYE
|EKİNGEN
|MERSİN
|11
|AYDIN
|RIFAT KOCABAŞ
|MERSİN
|12
|MUSTAFA
|KUNT
|MERSİN
|13
|ASPORÇA
|MELİS KESER
|
|
|
|
|İSTANBUL-1
|1
|HAYRETTİN
|NUHOĞLU
|İSTANBUL-1
|2
|AHMET
|ÇELİK
|İSTANBUL-1
|3
|YAVUZ
|AĞIRALİOĞLU
|İSTANBUL-1
|4
|MERAL
|ALEMDAR
|İSTANBUL-1
|5
|YÜCEL
|COŞKUN
|İSTANBUL-1
|6
|ONUR
|AYDIN
|İSTANBUL-1
|7
|MUSTAFA
|VEYSEL GÜLDOĞAN
|İSTANBUL-1
|8
|EMİNE
|KÜÇÜKALİ
|İSTANBUL-1
|9
|ADİL
|ERKOÇ
|İSTANBUL-1
|10
|ARİF
|TEVETOĞLU
|İSTANBUL-1
|11
|DURSUN
|ÇOLAK
|İSTANBUL-1
|12
|SULTAN
|NESLİHAN SEVEN
|İSTANBUL-1
|13
|OĞUZ
|SARUL
|İSTANBUL-1
|14
|MİTHAT
|BORA BULUT
|İSTANBUL-1
|15
|NAZLI
|ASPAY CEBECİ
|İSTANBUL-1
|16
|OKTAY
|ERÇAKAR
|İSTANBUL-1
|17
|ŞENTÜRK
|DEMİRAL
|İSTANBUL-1
|18
|FUAT
|ONBAŞILI
|İSTANBUL-1
|19
|KUBİLAY
|PEYİK
|İSTANBUL-1
|20
|HİLAL
|TUNCER
|İSTANBUL-1
|21
|UFUK
|ÜNAL
|İSTANBUL-1
|22
|SAYGIN
|ÖZYILDIRIM
|İSTANBUL-1
|23
|MEHMET
|ALİ ÖZDEMİR
|İSTANBUL-1
|24
|SEVGİ
|ŞAHİN
|İSTANBUL-1
|25
|BARIŞ
|TAVLAŞOĞLU
|İSTANBUL-1
|26
|TUBA
|ALAYLI
|İSTANBUL-1
|27
|AYSEL
|KIRALİ
|İSTANBUL-1
|28
|YELDA
|GARGUN
|İSTANBUL-1
|29
|MURAT
|AĞIREL
|İSTANBUL-1
|30
|ONUR
|HANLIOĞLU
|İSTANBUL-1
|31
|ÖNDER
|FARUK PARMAK
|İSTANBUL-1
|32
|BÜLENT
|ASLAN
|İSTANBUL-1
|33
|YÜKSEL
|KARAÇAM
|İSTANBUL-1
|34
|YÜKSEL
|BAT
|İSTANBUL-1
|35
|CANER
|YILMAZ
|
|
|
|
|İSTANBUL-2
|1
|ÜMİT
|ÖZDAĞ
|İSTANBUL-2
|2
|FATİH
|MEHMET ŞEKER
|İSTANBUL-2
|3
|ÖZCAN
|PEHLİVANOĞLU
|İSTANBUL-2
|4
|İLAY
|AKSOY
|İSTANBUL-2
|5
|COŞKUN
|YILDIRIM
|İSTANBUL-2
|6
|MEHMET
|ASLAN
|İSTANBUL-2
|7
|BİNNUR
|KARADAĞLI
|İSTANBUL-2
|8
|ALİ
|DİNÇER ÇOLAK
|İSTANBUL-2
|9
|VEDAT
|YENERER
|İSTANBUL-2
|10
|ABDULLAH
|İLKER SUNGUR
|İSTANBUL-2
|11
|NURİ
|YILMAZ
|İSTANBUL-2
|12
|CEMİLE
|ALBAŞ
|İSTANBUL-2
|13
|RÜSTEM
|FIRAT
|İSTANBUL-2
|14
|AYCAN
|GÜLEÇLİLER
|İSTANBUL-2
|15
|SEMİH
|İLHAN SÖYLEMEZOĞLU
|İSTANBUL-2
|16
|GÖKHAN
|KARGI
|İSTANBUL-2
|17
|ALİ
|AKER
|İSTANBUL-2
|18
|ERTAN
|VAROL
|İSTANBUL-2
|19
|MUAMMER
|DEMİRCİ
|İSTANBUL-2
|20
|HÜSEYİN
|ÖNDEŞ
|İSTANBUL-2
|21
|YAŞAR
|KIZILKUM
|İSTANBUL-2
|22
|BURÇİN
|GÖKÇE
|İSTANBUL-2
|23
|ÖMER
|LÜTFÜ ÖZENÇ
|İSTANBUL-2
|24
|FİSUN
|MEHLİKA TOCA
|İSTANBUL-2
|25
|MUSTAFA
|AKAY
|İSTANBUL-2
|26
|AYDIN
|EGEMEN
|İSTANBUL-2
|27
|MUSTAFA
|YAZICI
|İSTANBUL-2
|28
|UĞUR
|ŞEFİK BEKDEMİR
|
|
|
|
|İSTANBUL-3
|1
|AHAT
|ANDİCAN
|İSTANBUL-3
|2
|ÜMİT
|BEYAZ
|İSTANBUL-3
|3
|HAYATİ
|ARKAZ
|İSTANBUL-3
|4
|MELTEM
|ÜNAL ERZEN
|İSTANBUL-3
|5
|KEMAL
|NİZİPLİOĞLU
|İSTANBUL-3
|6
|HÜSEYİN
|ÜLGER
|İSTANBUL-3
|7
|ÖZDEMİR
|POLAT
|İSTANBUL-3
|8
|ELMAS
|GRAĞOS
|İSTANBUL-3
|9
|AYHAN
|BÖLÜKBAŞI
|İSTANBUL-3
|10
|İSKENDER
|DURİÇ
|İSTANBUL-3
|11
|MERRİN
|HASİPOĞLU
|İSTANBUL-3
|12
|CELAL
|KARAPINAR
|İSTANBUL-3
|13
|SUAT
|SARI
|İSTANBUL-3
|14
|ZEKİ
|BULGAN
|İSTANBUL-3
|15
|OSMAN
|ERUSTA
|İSTANBUL-3
|16
|EVRİM
|TOK
|İSTANBUL-3
|17
|MERYEM
|GÖKTAŞ TANRIVERDİ
|İSTANBUL-3
|18
|MUSTAFA
|BİLGİLİ
|İSTANBUL-3
|19
|MEHMET
|PÜTÜN
|İSTANBUL-3
|20
|RUHİYE
|AYLA DEMİR
|İSTANBUL-3
|21
|MURAT
|TOLGAR ERDOĞMUŞ
|İSTANBUL-3
|22
|ZİHNİYE
|GÜRKAN
|İSTANBUL-3
|23
|ALİ
|HAYDAR GÜVEN
|İSTANBUL-3
|24
|MELİHA
|APAYDIN
|İSTANBUL-3
|25
|SİBEL
|KAYA
|İSTANBUL-3
|26
|TAYFUN
|SİLİVRİ
|İSTANBUL-3
|27
|MEHTAP
|NAZAN GÖKTAŞ
|İSTANBUL-3
|28
|NAZMİYE
|İZGİN
|İSTANBUL-3
|29
|KÜRŞAT
|ÖZER
|İSTANBUL-3
|30
|YUSUF
|YAVUZCAN
|İSTANBUL-3
|31
|MURAT
|KUDRET
|İSTANBUL-3
|32
|ARDIL
|AKIL
|İSTANBUL-3
|33
|SEZER
|ÖZSOY
|İSTANBUL-3
|34
|HAKAN
|AKSU
|İSTANBUL-3
|35
|PENBE
|BOLAT
|
|
|
|
|İZMİR-1
|1
|DURSUN
|MÜSAVAT DERVİŞOĞLU
|İZMİR-1
|2
|YILDIRIM
|ULUPINAR
|İZMİR-1
|3
|MEHMET
|TEZKAN
|İZMİR-1
|4
|ÇİĞDEM
|ÖZER
|İZMİR-1
|5
|OSMAN
|ERTÜRK ÖZEL
|İZMİR-1
|6
|OSMAN
|VAROL
|İZMİR-1
|7
|BÜLENT
|KIRILMAZ
|İZMİR-1
|8
|SERAP
|ÖZÖKTEM
|İZMİR-1
|9
|ÜLKÜ
|DOĞAN
|İZMİR-1
|10
|HÜSEYİN
|HAKAN IŞIK
|İZMİR-1
|11
|BURCU
|BOSTANCIOĞLU
|İZMİR-1
|12
|İBRAHİM
|DÖNERTAŞ
|İZMİR-1
|13
|KADİR
|GÜREL
|İZMİR-1
|14
|GİZEM
|ALBAŞ
|
|
|
|
|İZMİR-2
|1
|AYTUN
|ÇIRAY
|İZMİR-2
|2
|MUSTAFA
|KERPİŞCİ
|İZMİR-2
|3
|ŞENGÜL
|HABLEMİTOĞLU
|İZMİR-2
|4
|HÜSMEN
|KIRKPINAR
|İZMİR-2
|5
|BEHİCE
|YILDIZ ÜNSAL
|İZMİR-2
|6
|METİN
|DÖKMECİLER
|İZMİR-2
|7
|ANIL
|SELEK
|İZMİR-2
|8
|NADİR
|GERGİN
|İZMİR-2
|9
|İLKER
|GÜL
|İZMİR-2
|10
|SALİH
|ATAKAN DURAN
|İZMİR-2
|11
|HAYRI
|KÖSEOĞLU
|İZMİR-2
|12
|ÜLKÜ
|DOĞAN
|İZMİR-2
|13
|MURAT
|CEM ÖZDEMİR
|İZMİR-2
|14
|PELİN
|YETKİN YAZICI
|
|
|
|
|KARS
|1
|YÜKSEL
|AKBABA
|KARS
|2
|AHMET
|AKÜZÜM
|KARS
|3
|HİKMET
|ŞİMŞEK
|
|
|
|
|KASTAMONU
|1
|İLHAN
|ENGİN
|KASTAMONU
|2
|SEYFİ
|SARIOĞLU
|KASTAMONU
|3
|MEHMET
|MURAT AŞCI
|
|
|
|
|KAYSERİ
|1
|DURSUN
|ATAŞ
|KAYSERİ
|2
|FATİH
|ERYILMAZ
|KAYSERİ
|3
|HÜSEYİN
|TEKİN
|KAYSERİ
|4
|BERRİN
|EYİDEMİR
|KAYSERİ
|5
|METİN
|SOYLU
|KAYSERİ
|6
|SERAP
|DURMUŞ
|KAYSERİ
|7
|MESUT
|UÇAN
|KAYSERİ
|8
|HASAN
|AYDIN
|KAYSERİ
|9
|KAMİL
|KARAMETE
|KAYSERİ
|10
|BETÜL
|TOSUN
|
|
|
|
|KIRKLARELİ
|1
|KÜRSAD
|YAMANER
|KIRKLARELİ
|2
|SİBEL
|PİŞKİN
|KIRKLARELİ
|3
|MUSTAFA
|KÖSEOĞLU
|
|
|
|
|KIRŞEHİR
|1
|MUSTAFA
|HAKAN ÜNSER
|KIRŞEHİR
|2
|ASAF
|KAYAOĞLU
|
|
|
|
|KOCAELİ
|1
|LÜTFÜ
|TÜRKKAN
|KOCAELİ
|2
|ALİ
|TÜRKŞEN
|KOCAELİ
|3
|HARUN
|DEMİRKAYA
|KOCAELİ
|4
|RUHİTTİN
|SÖNMEZ
|KOCAELİ
|5
|DİJLE
|AKIN
|KOCAELİ
|6
|ADİL
|GÜLEZ
|KOCAELİ
|7
|AHMET
|YEŞİL
|KOCAELİ
|8
|FUAT
|BERNA
|KOCAELİ
|9
|İBRAHİM
|ÖMER TOYRAN
|KOCAELİ
|10
|RENAN
|KIRAN
|KOCAELİ
|11
|AYŞEGÜL
|BABACAN
|KOCAELİ
|12
|ALPER
|BİRCANOĞLU
|KOCAELİ
|13
|AYLA
|İLGÜN
|
|
|
|
|KONYA
|1
|FAHRETTİN
|YOKUŞ
|KONYA
|2
|ORHAN
|TULUKÇU
|KONYA
|3
|SEVİL
|SARGIN
|KONYA
|4
|MEHMET
|İLKER YİĞİT
|KONYA
|5
|ŞAKİR
|BERBER
|KONYA
|6
|SÜLEYMAN
|ŞENOL
|KONYA
|7
|GÖKHAN
|TOZOĞLU
|KONYA
|8
|OSMAN
|FEDAİ
|KONYA
|9
|MUSTAFA
|RIDVAN PEKER
|KONYA
|10
|NAZMİ
|SIRIT
|KONYA
|11
|RANA
|ERARSLAN
|KONYA
|12
|MEHMET
|ALİ ÖNAL
|KONYA
|13
|NAZAN
|KAYA
|KONYA
|14
|HULUSİ
|KOÇAK
|KONYA
|15
|FARUK
|ÇÖKLÜ
|
|
|
|
|KÜTAHYA
|1
|NİHAT
|KULA
|KÜTAHYA
|2
|İBRAHİM
|EMRE KARAA
|KÜTAHYA
|3
|HÜSEYİN
|ÇAKIR
|KÜTAHYA
|4
|MEHMET
|EMİN BAŞ
|KÜTAHYA
|5
|AYNUR
|SEZER
|
|
|
|
|MALATYA
|1
|ALİ
|BİLİCİ
|MALATYA
|2
|HACI
|MEHMET TURFANDA
|MALATYA
|3
|ŞULE
|GÜRSOY
|MALATYA
|4
|SAHRA
|KARAHAN ERGUVAN
|MALATYA
|5
|MUHAMMET
|AFŞİN ARIKAN
|MALATYA
|6
|ÖZGÜR
|BOZKURT
|
|
|
|
|MANİSA
|1
|TAMER
|AKKAL
|MANİSA
|2
|GÖKHAN
|KARAÇOBAN
|MANİSA
|3
|HASAN
|ERYILMAZ
|MANİSA
|4
|ASLI
|ÖZ
|MANİSA
|5
|ŞAHAP
|YARALI
|MANİSA
|6
|KADİR
|CENK ÖZATICI
|MANİSA
|7
|SERKAN
|SERDAR ADIGÜZEL
|MANİSA
|8
|ÖMER
|GERİTER
|MANİSA
|9
|SELCEN
|ŞEKERCİOĞLU
|MANİSA
|10
|AHMET
|KAĞAN AVCI
|
|
|
|
|KAHRAMANMARAŞ
|1
|FARUK
|ATLI
|KAHRAMANMARAŞ
|2
|MUSTAFA
|BASTIRMACI
|KAHRAMANMARAŞ
|3
|BÜLENT
|MEŞE
|KAHRAMANMARAŞ
|4
|AYŞE
|KIRAÇ
|KAHRAMANMARAŞ
|5
|SADİ
|GÜNEN
|KAHRAMANMARAŞ
|6
|MÜJGAN
|ÖZDARENDELİ
|KAHRAMANMARAŞ
|7
|AHMET
|ÇABUKEL
|KAHRAMANMARAŞ
|8
|İRFAN
|MERT YIKAN
|
|
|
|
|MARDİN
|1
|HAKAN
|ERDEM
|MARDİN
|2
|ATLAFUN
|AYDOĞDU
|MARDİN
|3
|AZİZ
|RODAN SAROHAN
|MARDİN
|4
|TUNA
|IŞIKHAN
|MARDİN
|5
|BURHAN
|İLHAN
|MARDİN
|6
|UĞURHAN
|ARAS
|
|
|
|
|MUĞLA
|1
|METİN
|ERGÜN
|MUĞLA
|2
|ERTAN
|KÜÇÜKAY
|MUĞLA
|3
|KORAY
|HAYVACI
|MUĞLA
|4
|PEYAMİ
|CİNAZ
|MUĞLA
|5
|NESRİN
|AŞTI
|MUĞLA
|6
|CAHİT
|KARAÖZ
|MUĞLA
|7
|İZEL
|KUŞKUN
|
|
|
|
|MUŞ
|1
|ERKAN
|KEMALOĞLU
|MUŞ
|2
|ZİHNİ
|SAYAN
|MUŞ
|3
|BAHRİYE
|KILIÇ
|MUŞ
|4
|ERKAN
|ÇELİKOĞLU
|
|
|
|
|NEVŞEHİR
|1
|MUSA
|ERTAŞ
|NEVŞEHİR
|2
|FATİH
|MEHMET ŞAHİN
|NEVŞEHİR
|3
|HÜSEYİN
|SEVİNDİK
|
|
|
|
|NİĞDE
|1
|VEDAT
|BAYRAM
|NİĞDE
|2
|NAİM
|OSMAN EREM
|NİĞDE
|3
|DÖNDÜ
|GÖKMEN
|
|
|
|
|ORDU
|1
|YENER
|YILDIRIM
|ORDU
|2
|GÜNAY
|KARAAĞAÇ
|ORDU
|3
|FERHAT
|ÇAKIROĞLU
|ORDU
|4
|MUKADDER
|KORKMAZ
|ORDU
|5
|ŞAHİN
|YILMAZ
|ORDU
|6
|BARIŞ
|CANDAN
|
|
|
|
|RİZE
|1
|HIZIR
|KESKİN
|RİZE
|2
|KÜRŞAT
|HACISÜLEYMANOĞLU
|RİZE
|3
|AYŞEGÜL
|ÖZYANIK
|
|
|
|
|SAKARYA
|1
|ÜMİT
|DİKBAYIR
|SAKARYA
|2
|AYDOĞAN
|ARSLAN
|SAKARYA
|3
|MEHMET
|KIR
|SAKARYA
|4
|NURGÜL
|ÇAKAR
|SAKARYA
|5
|İLKER
|ÖZBUDAK
|SAKARYA
|6
|ZEYNEP
|ULUSİNAN
|SAKARYA
|7
|ASENA
|ASLAN BURAK
|
|
|
|
|SAMSUN
|1
|BEDRİ
|YAŞAR
|SAMSUN
|2
|İBRAHİM
|ÖZYER
|SAMSUN
|3
|HÜSEYİN
|ACAR
|SAMSUN
|4
|BİRSEN
|ÖZTÜRK
|SAMSUN
|5
|AKIN
|ÜNER
|SAMSUN
|6
|ÖNDER
|FATİH ŞENOL
|SAMSUN
|7
|HAKAN
|KİPER
|SAMSUN
|8
|AYŞE
|AYAN
|SAMSUN
|9
|FURKAN
|ÖZDEMİR
|
|
|
|
|SİİRT
|1
|EMİN
|TEZ
|SİİRT
|2
|
|
|SİİRT
|3
|
|
|
|
|
|
|SİNOP
|1
|CEYHAN
|DEMİR
|SİNOP
|2
|SEZGİN
|ŞİMŞEK
|
|
|
|
|SİVAS
|1
|ÜNAL
|POLAT
|SİVAS
|2
|ÜNAL
|YILMAZ
|SİVAS
|3
|ÇAĞLAYAN
|DİKMEN
|SİVAS
|4
|BETÜL
|KILIÇKAYA
|SİVAS
|5
|HÜSEYİN
|GÜLHAN
|
|
|
|
|TEKİRDAĞ
|1
|ENEZ
|KAPLAN
|TEKİRDAĞ
|2
|MUHTAR
|MAHRANLI
|TEKİRDAĞ
|3
|HAZIM
|TAMER DODURKA
|TEKİRDAĞ
|4
|BELMA
|KUVANCI
|TEKİRDAĞ
|5
|OĞUZHAN
|AYDIN
|TEKİRDAĞ
|6
|TUNCAY
|KIRMIZIGÜL
|TEKİRDAĞ
|7
|NURCAN
|BALCI EROL
|
|
|
|
|TOKAT
|1
|HÜSEYİN
|ERKAN İKİKAT
|TOKAT
|2
|FATİH
|DEMİRKOL
|TOKAT
|3
|İRFAN
|ALPAT
|TOKAT
|4
|ŞULE
|ORUÇ
|TOKAT
|5
|ALİ
|TURAN TOKGÖZ
|
|
|
|
|TRABZON
|1
|HÜSEYİN
|ÖRS
|TRABZON
|2
|HÜSEYİN
|KOLOĞLU
|TRABZON
|3
|TUĞBA
|BAYRAKTAR AYDIN
|TRABZON
|4
|TUNA
|TAŞKIN
|TRABZON
|5
|MURAT
|KELEŞ
|TRABZON
|6
|NEŞE
|AY
|
|
|
|
|TUNCELİ
|1
|DÜZGÜN
|DEMİR
|TUNCELİ
|2
|ALMILA
|MARAŞ
|
|
|
|
|ŞANLIURFA
|1
|ZUHAL
|ÇİFTKAYA
|ŞANLIURFA
|2
|HASAN
|OĞUL
|ŞANLIURFA
|3
|MEHMET
|ÇADIRCI
|ŞANLIURFA
|4
|İMAM
|BADILLI
|ŞANLIURFA
|5
|MEHMET
|FEDAİ ÇAKMAKLI
|ŞANLIURFA
|6
|ABDULLAH
|TÜYSÜZ
|ŞANLIURFA
|7
|MEHMET
|GANİM BAŞAR
|ŞANLIURFA
|8
|VEYSEL
|DEMİR
|ŞANLIURFA
|9
|MEMDUH
|DOĞRU
|ŞANLIURFA
|10
|OSMAN
|ESAD BUCAK
|ŞANLIURFA
|11
|MURAT
|KAÇAK
|ŞANLIURFA
|12
|İBRAHİM
|HALİL AGIRTAŞ
|ŞANLIURFA
|13
|FUAT
|AKSOY
|ŞANLIURFA
|14
|ÖZGÜR
|GENGEÇ YAŞAR
|
|
|
|
|UŞAK
|1
|NEŞE
|YILMAZ
|UŞAK
|2
|ALİ
|KURT
|UŞAK
|3
|ÖZDEMİR
|KOÇYİĞİT
|
|
|
|
|VAN
|1
|SELİM
|ÖZGÖKÇE
|VAN
|2
|FUAT
|GÖÇER
|VAN
|3
|TÜLAY
|ÇİVİ
|VAN
|4
|BAYRAM
|TARIK ÖZELER
|VAN
|5
|TANER
|BABACANOĞLU
|VAN
|6
|M.SALİH
|ALBAYRAK
|VAN
|7
|FUAT
|BAKAN
|VAN
|8
|ALPASLAN
|DENİZ
|
|
|
|
|YOZGAT
|1
|SEYİT
|YÜCEL
|YOZGAT
|2
|DERVİŞ
|VURAL
|YOZGAT
|3
|GÖKHAN
|GENÇASLAN
|YOZGAT
|4
|AKIN
|UYAR
|
|
|
|
|ZONGULDAK
|1
|AYDIN
|TÜMEN
|ZONGULDAK
|2
|MEHMET
|BATU MÜFTÜOĞLU
|ZONGULDAK
|3
|FEHİME
|ÇAKIR
|ZONGULDAK
|4
|HAVA
|ÇİÇEK
|ZONGULDAK
|5
|MUSTAFA
|ADİL ÖZKAN
|
|
|
|
|AKSARAY
|1
|AYHAN
|EREL
|AKSARAY
|2
|NURİ
|KOÇAŞ
|AKSARAY
|3
|RAHİM
|AYDIN
|AKSARAY
|4
|FATMA
|PINAR İZGÜ
|
|
|
|
|BAYBURT
|1
|SÜLEYMAN
|BURÇ
|
|
|
|
|KARAMAN
|1
|İSMET
|İLMİ HATİPOĞLU
|KARAMAN
|2
|ATİLLA
|ZORLU
|KARAMAN
|3
|MERVE
|UÇAR
|
|
|
|
|KIRIKKALE
|1
|BÜLENT
|ŞÜKRÜ ALTINIŞIK
|KIRIKKALE
|2
|MUSTAFA
|AKYÜREK
|KIRIKKALE
|3
|ŞEVKET
|ÖZSOY
|
|
|
|
|BATMAN
|1
|KISMET
|ÇELİK
|BATMAN
|2
|HASAN
|ÖLÜK
|BATMAN
|3
|TANSU
|GÖRKEM
|BATMAN
|4
|BEYHAN
|ÖZGENER
|BATMAN
|5
|
|
|
|
|
|
|ŞIRNAK
|1
|HASAN
|TATAR
|ŞIRNAK
|2
|ABDULLAH
|GÜLÇE
|ŞIRNAK
|3
|HACI
|ÖZER
|ŞIRNAK
|4
|AHMET
|NURÇOK
|BARTIN
|1
|HAMİT
|ERHAN ALDATMAZ
|BARTIN
|2
|FATMA
|SİNEM ÖZÜOKLU
|
|
|
|
|ARDAHAN
|1
|LEVENT
|PEHLİVAN
|ARDAHAN
|2
|ÇELİK
|DEMİR
|
|
|
|
|IĞDIR
|1
|GÜNDÜZ
|GÜNEŞ
|IĞDIR
|2
|İBRAHİM
|AKKUŞ
|
|
|
|
|YALOVA
|1
|ÜNLEM
|ÜSTEL
|YALOVA
|2
|ELİF
|AKYOL TOSUN
|YALOVA
|3
|NUR
|GEMALMAZ AYAZ
|
|
|
|
|KARABÜK
|1
|DURSUN
|ALTIPARMAK
|KARABÜK
|2
|HAKKI
|ÖZDEK
|KARABÜK
|3
|TENZİLE
|ÇELİK
|
|
|
|
|KİLİS
|1
|MUHAMMET
|BALCI
|KİLİS
|2
|DİLEK
|AKKÖZ
|
|
|
|
|OSMANİYE
|1
|MEHMET
|TEMEL
|OSMANİYE
|2
|NİHAT
|ÇERÇİ
|OSMANİYE
|3
|MUHAMMET
|KAYA
|OSMANİYE
|4
|VAHİDE
|ÖNER
|
|
|
|
|DÜZCE
|1
|ERCAN
|KATIRCIOĞLU
|DÜZCE
|2
|YUNUS
|ÖZAY ER
|DÜZCE
|3
|REYHAN
|ATASEVEN
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