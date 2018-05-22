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    İYİ Parti kurucusu Halaçoğlu'na şok! Kayseri-İzmir derken....

    Umut KARAKOYUN (DHA)
    22.05.2018 - 12:10 | Son Güncelleme:

    İzmir'den 24 Haziran'da yapılacak genel seçim için milletvekili aday adayı olan, İYİ Parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu, liste dışı kaldı. Kayseri'de liste başına yazıldığını; ancak bunu kabul etmediğini belirten Halaçoğlu, parlamentoda yer almasa da İYİ Parti'de hukuk devleti için mücadele edeceğini söyledi.

    İYİ Parti kurucularından Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, İzmir'den adaylık başvurusunda bulundu; ancak İzmir'den değil, Kayseri'den aday gösterildi. Kayseri'den aday olmayı kabul etmeyen Halaçoğlu, liste dışı kaldı. Ağustos ayında ailesiyle birlikte İzmir'e yerleşeceklerini, bu nedenle ilk tercihinin İzmir olduğunu belirten Halaçoğlu, "İzmir'de oturacağım için İzmir'den başvuru yaptım; ama Kayseri'de 1'inci sırayı verdiler. Kabul etmedim. Tercihim, İzmir ve Ankara'ydı. Şimdi tekrar Kayseri'ye giderek, seçmenlerle ilgilenmem zor olacağı için Kayseri'den aday olmadım" dedi.

    Listeye giremeyen Halaçoğlu, "Milletvekili olmak zorunda değiliz. Olmak isteriz; ama bu, şart değil. Vekil olmasam da partide mücadele etmeye devam edeceğim. Tek adam rejimini kabul etmiyorum" diye konuştu. Demokratik parlamenter sistemi savunduklarını ve bunu çıkar için yapmadıklarını kaydeden Halaçoğlu; parlamenter, demokratik, hukuk devletini savunanların çıkarının olmadığını söyledi. Halaçoğlu, "Çıkarımız olsa gider AKP'de yer alırdım" dedi. 

    Etiketler: gündem
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