İyi hal, bu hal, şu hal derken... Müebbetten 4 yıla

ÖMER Faruk A. ile Y.O. bir süre ilişki yaşadıktan sonra yaşam tarzlarının farklı olduğu gerekçesiyle kavgalı bir şekilde ayrıldı. Çift arasındaki kavga, ailelerin de dahil olmasıyla birlikte büyüdü. 26 Nisan 2016 gece saatlerinde Ömer Faruk A., kardeşi Berkcan A. ve arkadaşı Yunus Emre T. ile birlikte genç kadının evinin önünde pusu kurdu. Ağabeyi Murat O. ile birlikte eve gelen genç kadına pompalı tüfekle ateş etti. Y.O., saldırıda sol gözünü yitirirken, ağabeyi de yaralı olarak kurtuldu.

‘TEŞEBBÜSTE KALMIŞ’

Ömer Faruk A., kardeşi Berkcan A. ve arkadaşı Yunus Emre T. hakkında ‘kasten öldürme’, ‘kasten yaralamaya teşebbüs’ ve ‘tehdit, hakaret’ suçlarından Ankara 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme, Ömer Faruk A.’ya, Y.O.’yu öldürmeye teşebbüs suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Suçun teşebbüs aşamasında kalması, mağdurdaki yara, kastın yoğunluğu dikkate alınarak verilen ceza 12 yıla indirildi. Mahkeme genç kadının sanığa attığı hakaret ve tehdit mesajlarını da ‘haksız tahrik nedeni’ saydı. Ceza dörtte bir oranında daha düşürülerek 9 yıla indirdi. Sanık için iyi hal indirimi de yapan mahkeme, sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

AĞABEYDEN DE CEZA

Sanığın, genç kadının ağabeyi Murat O.’ya yönelik eyleminin de kasten adam öldürme olduğu değerlendirildi. Mahkeme bu eylem yönünden de sanığa önce müebbet hapis cezası verdi. Suçun teşebbüs aşamasında kalması, mağdurdaki yara, kastın yoğunluğu dikkate alınarak verilen ceza 10 yıla indirildi. Ağabeyi Murat O.’nun sanığa yönelik attığı hakaret ve tehdit mesajlarını haksız tahrik indirimi sayan mahkeme verdiği cezadan dörtte bir oranında indirim yaparak 7 yıl 6 aya indirdi. Duruşmadaki hal ve tavrı nedeniyle iyi hal indirimi de yapılarak verilen ceza 6 yıl 3 aya çevrildi.

SAVCIDAN İTİRAZ

Ankara Cumhuriyet Savcısı “haksız tahrik koşulları olmadığı halde haksız tahrik hükümleri uygulanarak eksik ceza verildiği” gerekçesiyle karara karşı istinaf mahkemesine başvurdu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, sanık Ömer Faruk A.’ya verilen cezadan yapılan tahrik indirimini yetersiz buldu. İstinaf mahkemesi, Y. ve Murat O.’dan “sanığa yönelen haksız tahrikin ulaştığı boyut nazara alınarak cezadan 1/4 ila 3/4 oranında indirim öngören TCK’nın 29’uncu maddesi uyarınca makul oranda indirim yapılması yerine asgari oranda indirim yapıldığı” gerekçesiyle verilen kararı bozdu.

HAPSE GİRMEYEBİLİR

İstinaf mahkemesinin verdiği karardan sonra dosya bir kez daha Ankara 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Çağdaş Hukukçular Derneği Kadın Komisyonu adına dosyayı takip eden Avukat Kübra Ekmen, 19 Kasım’da davanın ikinci duruşmasının yapılacağını belirterek şunları söyledi: “Gerek yerel mahkeme, gerekse bölge adliye mahkemesinin kararı sanık için adeta ödül gibi olmuştur. Ağır şiddete maruz kalan, ölümle tehdit edilen, ölümden dönen, hâlâ plan yapmaktan dahi çekinen, hayatı kabusa dönen mağdur müvekkilimiz ise neredeyse olay nedeniyle kabahatli hale getirilmiştir. Haksız tahrik indirimi koşulları oluşmadığı halde sanık lehine indirimin arttırılması ve sanığın tahliye edilmesi daha büyük mağduriyetlere neden olacaktır. İstinaf kararında belirtildiği gibi dörtte üç oranında indirim yapılması halinde, sanığa, kadın mağdura yönelik saldırısı yüzünden verilecek ceza 4 yılın altına kadar düşebilecektir ki bu durumda sanığın cezasının yatarı olmayacaktır” açıklamasını yaptı.