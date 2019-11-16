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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
16.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İyi hal, bu hal, şu hal derken... Müebbetten 4 yıla

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İyi hal, bu hal, şu hal derken... Müebbetten 4 yıla

Eski sevgilisini pompalı tüfekle yaralayıp bir gözünü kaybetmesine neden olan sanık Ömer Faruk A., müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada yapılan indirimlerle 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yerel mahkemenin, istinaf mahkemesinin kararına uyması halinde ceza 4 yıla düşürülecek ve sanığın tahliye edilmesinin yolu açılacak.

ÖMER Faruk A. ile Y.O. bir süre ilişki yaşadıktan sonra yaşam tarzlarının farklı olduğu gerekçesiyle kavgalı bir şekilde ayrıldı. Çift arasındaki kavga, ailelerin de dahil olmasıyla birlikte büyüdü. 26 Nisan 2016 gece saatlerinde Ömer Faruk A., kardeşi Berkcan A. ve arkadaşı Yunus Emre T. ile birlikte genç kadının evinin önünde pusu kurdu. Ağabeyi Murat O. ile birlikte eve gelen genç kadına pompalı tüfekle ateş etti. Y.O., saldırıda sol gözünü yitirirken, ağabeyi de yaralı olarak kurtuldu.

‘TEŞEBBÜSTE KALMIŞ’

Ömer Faruk A., kardeşi Berkcan A. ve arkadaşı Yunus Emre T. hakkında ‘kasten öldürme’, ‘kasten yaralamaya teşebbüs’ ve ‘tehdit, hakaret’ suçlarından Ankara 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme, Ömer Faruk A.’ya, Y.O.’yu öldürmeye teşebbüs suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Suçun teşebbüs aşamasında kalması, mağdurdaki yara, kastın yoğunluğu dikkate alınarak verilen ceza 12 yıla indirildi. Mahkeme genç kadının sanığa attığı hakaret ve tehdit mesajlarını da ‘haksız tahrik nedeni’ saydı. Ceza dörtte bir oranında daha düşürülerek 9 yıla indirdi. Sanık için iyi hal indirimi de yapan mahkeme, sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

AĞABEYDEN DE CEZA

Sanığın, genç kadının ağabeyi Murat O.’ya yönelik eyleminin de kasten adam öldürme olduğu değerlendirildi. Mahkeme bu eylem yönünden de sanığa önce müebbet hapis cezası verdi. Suçun teşebbüs aşamasında kalması, mağdurdaki yara, kastın yoğunluğu dikkate alınarak verilen ceza 10 yıla indirildi. Ağabeyi Murat O.’nun sanığa yönelik attığı hakaret ve tehdit mesajlarını haksız tahrik indirimi sayan mahkeme verdiği cezadan dörtte bir oranında indirim yaparak 7 yıl 6 aya indirdi. Duruşmadaki hal ve tavrı nedeniyle iyi hal indirimi de yapılarak verilen ceza 6 yıl 3 aya çevrildi.

SAVCIDAN İTİRAZ

Ankara Cumhuriyet Savcısı “haksız tahrik koşulları olmadığı halde haksız tahrik hükümleri uygulanarak eksik ceza verildiği” gerekçesiyle karara karşı istinaf mahkemesine başvurdu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, sanık Ömer Faruk A.’ya verilen cezadan yapılan tahrik indirimini yetersiz buldu. İstinaf mahkemesi, Y. ve Murat O.’dan “sanığa yönelen haksız tahrikin ulaştığı boyut nazara alınarak cezadan 1/4 ila 3/4 oranında indirim öngören TCK’nın 29’uncu maddesi uyarınca makul oranda indirim yapılması yerine asgari oranda indirim yapıldığı” gerekçesiyle verilen kararı bozdu.

HAPSE GİRMEYEBİLİR

İstinaf mahkemesinin verdiği karardan sonra dosya bir kez daha Ankara 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Çağdaş Hukukçular Derneği Kadın Komisyonu adına dosyayı takip eden Avukat Kübra Ekmen, 19 Kasım’da davanın ikinci duruşmasının yapılacağını belirterek şunları söyledi: “Gerek yerel mahkeme, gerekse bölge adliye mahkemesinin kararı sanık için adeta ödül gibi olmuştur. Ağır şiddete maruz kalan, ölümle tehdit edilen, ölümden dönen, hâlâ plan yapmaktan dahi çekinen, hayatı kabusa dönen mağdur müvekkilimiz ise neredeyse olay nedeniyle kabahatli hale getirilmiştir. Haksız tahrik indirimi koşulları oluşmadığı halde sanık lehine indirimin arttırılması ve sanığın tahliye edilmesi daha büyük mağduriyetlere neden olacaktır. İstinaf kararında belirtildiği gibi dörtte üç oranında indirim yapılması halinde, sanığa, kadın mağdura yönelik saldırısı yüzünden verilecek ceza 4 yılın altına kadar düşebilecektir ki bu durumda sanığın cezasının yatarı olmayacaktır” açıklamasını yaptı.

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