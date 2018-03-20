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    İttifakta çatlaklar şimdiden başladı

    ANKARA
    20.03.2018 - 21:53 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti- MHP ittifakıyla ilgili olarak “Çatlaklar daha şimdiden başladı.

    Milletin gönlündeki yerlerini kaybedenler, şimdi neden medet umacaklarını bilemez durumdalar. Bu telaş, onları kurtaramayacak. Millet, tek ittifak makamıdır. Biz bunu bilir, bunu söyler, bunun da gereğini yaparız” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , Meral Akşener , iyi parti , gündem
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