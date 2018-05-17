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    İtiraz ettiler, serbest kaldılar

    Ceylan SEVER/İSTANBUL
    17.05.2018 - 16:53 | Son Güncelleme:

    Bağcılar’da 10 gün önce İYİ Parti standına yönelik 8 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin ‘Basit yaralama, yaralama’ suçlarından tutuklanan 2 kişi şikayetçilerin vazgeçmesi ve avukatların itiraz üzerine yurtdışı yasağı konularak salıverildi.

    Bağcılar’da İYİ Parti seçim standına 8 Mayıs 2018’de yapılan saldırının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve polis 8 kişiyi gözaltına aldı. Sorguları tamamlanan 6 kişi soruşturma savcısının talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

    Yaralananların isimlerini verdiği F.A. ile Ş.B. ise soruşturma savcısının talebiyle tutuklamaya sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği F.A. ile Ş.B.’yi ‘Yaralama ve Basit Yaralama’ suçlarından tutuklayarak cezaevine göndermişti. Olayda yaralanan müştekilerin şikayetlerinden vazgeçmesi üzerine şüphelilerin avukatı Orkun Ayhan tutukluluğa itiraz etti. Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği isnat edilen suçun alt ve üst sınırları, müştekilerin soruşturma dosyasına sundukları ayrı ayrı şikayetten vazgeçme dilekçeleri değerlendirildiğinde mevcut delil durumu nedeniyle tutuklama tedbirinin beklenen ceza karşısında orantısız olacağını belirtti. Adli kontrol tedbirlerinin yeterli olacağını vurgulayan hakim, itirazın kabul edilerek şüphelilere yurt dışına çıkma yasağı koyarak tahliyelerine karar verdi.

    Etiketler: stant , saldırı , gündem
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