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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
25.07.2018 - 18:13, Son Güncelleme:

İstinaf Başsavcısı Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi

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İstinaf Başsavcısı Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, bugün itibarıyla emeklilik talebiyle Adalet Bakanlığı'na başvuru dilekçesi gönderdiğini duyurdu.

Başsavcı Hadi Salihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapmaktayken bugün mesleğimden ayrılmak üzere emeklilik talebiyle Adalet Bakanlığı'na başvuru dilekçesini göndermiş bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.

Görevi süresince Erzincan, Çankırı ve Kahramanmaraş ile 1991'den beri de İstanbul'da görev yaptığını aktaran Salihoğlu, "Düşündüğümde çok iyi bir tercih yaparak bu güzel mesleği seçtiğimi düşünüyorum. Gerçekten dolu dolu 40 sene nice iyi ve kötü olaylarla karşılaşarak hizmetimizi sadece Allah rızası için kanunların gereğini korkusuzca yerine getirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Salihoğlu, bugün de ailesinin onayı ile görevi bırakma ve emekli olma ihtiyacı hissettiğini belirterek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Görevim süresince kimseye kin ve garezle ve düşmanlıkla hareket etmedim. Makamın kapısına gelen herkesi ama herkesi 'Hoş geldin.' diyerek karşıladım, kendilerini dinledim, adalet ve hukuk içinde yardımcı oldum. Birdenbire emekli olmak insanların aklına soru işareti getirse de gönül rahatlığı içinde arkama baktığımda aydınlık yüzler gördüm ve bu şekilde emekliliğe karar verdim. Kendisi ile birlikte görev yapmaktan onur duyduğum Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye, değerli Bakanım Abdulhamit Gül'e, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun çok değerli başkan ve üyelerine saygı ve sevgilerimi sunarak görevimden huzurlu bir şekilde ayrılıyor, herkese ayrı ayrı başarı ve hürmetlerimi sunuyorum."

Başsavcı Hadi Salihoğlu emekliliğini istediİstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hadi Salihoğlu, yaptığı yazılı açıklama ile emekliliğini istediğini duyurdu.
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