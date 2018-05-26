'İstifa etmemi tercih ettiler'

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, İstanbul Üniversitesi’nden ayrılmasına karar verilen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni önceki günkü ziyaretinin ardından Dekan Prof. Dr Alaattin Duran dün görevinden istifa etti. İnce, önceki gece geç saatlerde Twitter’dan, “İstanbul Üniversitesi’ni bölen iktidar, bugünkü destek ziyaretimizden sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı’nı görevden aldı. İşte bu yüzden adayım! Ülkenin seçkin beyinlerinin kaderi bir kişinin iki dudağı arasında olmasın diye!” diyerek olayı duyurdu. Prof. Dr. Alaattin Duran ise Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Ziyaret talebi resmi olarak cumhurbaşkanı adayı olan bir isimden, Muharrem İnce’den geldi. İnce’nin ana kapıdan içeri girmemesi istendi. Burası hastane, duvarla çevrili bir yer mi? Ben bunu kabul etmedim. Bundan dolayı suçlanıyorum” dedi. Emrin kime ait olduğu konusunda ise bilgi vermeyen Prof. Dr. Duran şöyle devam etti:



‘İNCE’NİN GELİŞİYLE İLGİLİ’

“YÖK Başkanı tarafından, yukarıdan görevden ayrılmam istendiği sözel olarak bana bildirildi. Gece geç saatte Rektör bey aradı, sözlü olarak YÖK Başkanı’nın bunu istediğini söyledi. Ben de ‘Gereğini hemen yapacağım’ dedim. Sabah istifa dilekçemi gönderdim. Görevden alma da olabilir ama onlar benim istifa etmemi tercih ettiler. Ben de koltuk meraklısı hiç olmadığım için... Gerekçeyi sormama gerek yok ki. Muharrem İnce’nin gelişiyle ilgili. Başka sebebi yok. Son derece dürüst ve adil yönetim sergiledim. Üniversitelerin ayrılma noktasında bu işin başına geçerek, sürecin son derece sağlıklı ve demokratik geçmesini sağladım. Ciddi eylemler yaptık. Bu süreci dekanlık ve idaredeki arkadaşlarımızla birlikte yürüttük. Hiçbir hocamız ve öğrencimiz, bu süreçte mağdur olmadı. Bunun için son derece mutluyum. Cerrahpaşa’da ciddi bir birliktelik sağladık ve görüşü ne olursa olsun herkesi Cerrahpaşa için birleştirdik. Bu, giderayak bana verilen en büyük hediye oldu.”



YÖK’TEN AÇIKLAMA YOK

Konuyla ilgili olarak YÖK, açıklama yapmayacağını belirterek, üniversite yetkililerine yönlendirdi. İstanbul Üniversitesi ise henüz bir açıklama yapmadı.