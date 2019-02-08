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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.02.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

İşte İstanbul başta olmak üzere tüm illerin cuma namazı saatleri

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İşte İstanbul başta olmak üzere tüm illerin cuma namazı saatleri

Saatlerin 12.00’ye yaklaşmasıyla birlikte cuma namazı saati için araştırmalar hız kazandı. Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, günün ilk ışıklarından itibaren ‘cuma namazı saat kaçta?’ sorusuna yanıt arıyor. İşte, İstanbul başta olmak üzere 8 Şubat tarihli cuma namazı saatleri…

Türkiye geneli gibi İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar da bugün cuma namaz ibadeti için camileri ziyaret edecek. Cuma namazı saati, 7 bölge ve 81 ilde farklılık gösteriyor. Bu nedenle vatandaşlar her hafta aynı sorunun yanıtı için Diyanet’in resmi sayfasını ziyaret ediyor. Peki, cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet'in yayımladığı bilgilere göre cuma namazı, İstanbul'da saat 13.23'de kılınacak. Ankara'da 13.08'de, İzmir'de 13.31, Adana'da 12.58, Antalya'da 13.16, Bursa'da ise 13.23'de eda edilecek.

Diğer illerin ve ilçelerin Cuma Namazı saatleri bilgisini aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

TÜM İLLERİN CUMA SAATLERİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir?

Cuma namazında hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir. Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir. Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur. Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekâtına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekât daha kılarak cuma namazını tamamlar (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 63).

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