İşte Akşener'in yeni A Takımı! O ismin yokluğu şaşkınlık yarattı

Genel Başkan Meral Akşener ile birlikte partiyi yönetecek isimler arasında ilk olarak Merkez Bankası eski başkanı Durmuş Yılmaz'ın olmayışı dikkat çekti.

Akşener, Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Hazine eski Müsteşarı Ayfer Yılmaz'ı getirdi. Yılmaz, partinin kuruluşunun ardından oluşturulan yönetimde Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı iken, Durmuş Yılmaz Ekonomiden Sorumlu isimdi.

O SENDİKACIYA ÜÇLÜ GÖREV

Kamu-Sen Konfedarasyon başkanlığından istifa ederek İYİ Parti'ye katılan İsmail Koncak, bugünkü görevlendirmeyle Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Daha önceki görevlendirmede insan hakları yoktu.

YERİNDE KALANLAR

Bugün açıklanan listede Aytun Çıray Genel Sekreter, Hayrettin Nuhoğlu Genel Muhasip olarak görevlerini sürdürücek.

Genel Başkan Yardımcılarından Koray Aydın Teşkilat işlerinden; D. Musavat Dervişoğlu mahalli idarelerden;

STRATEJİ ÖZDAĞ'A EMANET

Medya ve propagandadan sorumlu genel başkan yardımcısı Ümit Özdağ idi. Medya ve propaganda birbirinden ayrıldı. Bunun yerine Özdağ strateji. iletişim, propaganda ve tanıtımdan sorumlu oldu.

Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına ise MHP eski Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan getirildi.

İLETİŞİM VE TEKNOLOJİ AYRILDI

Daha önce birlikte yürütülen iletişim ve teknoloji ayrıldı. Bunun yerine Bilim, Sanayi ve Teknolojiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Buğra Kavuncu getirildi.

Eğitim, Kültür ve Sanat Genel Başkan Yardımcılığına ise Fatih Şeker geldi.

BAL'IN YERİ DEĞİŞTİ

Parlamento ve siyasi işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olan Şenol Bal'ın yerini Kazım Ataoğlu alırken; Bal yeni oluşturulan ar-geden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu.

SOSYAL POLİTİKALARA SUKAS

Ahmet Ersagun Yücel sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcılığından alındı. Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkilerden sorumlu oldu. Sosyal politikalar ise Berna Sukas'a emanet edildi.

İŞTE GİDENLER

Hukuk ve Seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Mustafa Erdem ile iletişim ve teknolojiden sorumlu Vedat Taylan Yıldız; Eğitim, Kültür ve Sanat politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Şule Doğan yeni yönetimde yer almadı.