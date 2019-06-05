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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Selahattin SÖNMEZ / ANKARA
05.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘İstanbul’un her yerinde mitil var’

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‘İstanbul’un her yerinde mitil var’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde bayram namazının ardından MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti. Partililerle bayramlaşan Bahçeli, Türkeş’in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı, bakır ibrikle mezara su döktü.

Bahçeli, gazetecilere şu açıklamaları yaptı:

HEMŞERİ HAREKÂTI

“Karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde, gerilim yaratmadan, Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı kararları da aşırı derecede tartışmaya sokmadan 23 Haziran seçimlerini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Sonuç ne olursa olsun Türkiye’nin geleceğinin şekillenmesi açısında önemli bir adım olarak görülmeli. Başlatılmış olan yapısal reformlar, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nin 2023 hedefine ulaşacak tarzda milletçe, siyasi partilerce, aydınlarca gözden geçirilerek, ortak görüşler meydana gelecek tarzda faaliyeti götürmekte yarar vardır. İstanbul’da MHP’nin ‘hemşehri harekâtı’ adı altında başlatmış olduğu çalışmalar 80 ili kapsayıp üç etap üzerinde sürdürülmüştür. Bu seçimlerde mitili oraya sermiştik ama bazıları mitili nereye serdiğimizi bir türlü bulamıyor. İstanbul’un her yerinde mitil var. Her ülküdaşımız orada mitili sermiş çalışmaları sürdürüyor. Ben de zaman zaman İstanbul’a gitmek suretiyle çalışmalara katkı sağlayacağım.

KARTAL PENÇESİ GİBİ

(Pençe harekâtı) Terörle mücadele kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam ettirilmelidir. Şu an için ‘pençe’ Kandil ve çevresine atılmıştır. Bu pençe kartal pençesi gibi kuvvetli bir pençedir. Sonuç hayırlı olacaktır.

SİYASETTE TÜKENMİŞLER

(Ahmet Davutoğlu’nun parti kurması) Türkiye’nin yeni bir partiye ihtiyacı yok. Zaman zaman siyasette tükenmişlerin tekrar kendilerini yenilemeleri, partileşme süreci kavramını sürekli gündeme taşıyor. Ahmet Davutoğlu Bey ne yapacak? 103 tane parti var, ‘104 olayım’ diyorsa yolu açık olsun.”

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