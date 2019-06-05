‘İstanbul’un her yerinde mitil var’
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde bayram namazının ardından MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti. Partililerle bayramlaşan Bahçeli, Türkeş’in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı, bakır ibrikle mezara su döktü.
Bahçeli, gazetecilere şu açıklamaları yaptı:
HEMŞERİ HAREKÂTI
“Karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde, gerilim yaratmadan, Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı kararları da aşırı derecede tartışmaya sokmadan 23 Haziran seçimlerini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Sonuç ne olursa olsun Türkiye’nin geleceğinin şekillenmesi açısında önemli bir adım olarak görülmeli. Başlatılmış olan yapısal reformlar, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nin 2023 hedefine ulaşacak tarzda milletçe, siyasi partilerce, aydınlarca gözden geçirilerek, ortak görüşler meydana gelecek tarzda faaliyeti götürmekte yarar vardır. İstanbul’da MHP’nin ‘hemşehri harekâtı’ adı altında başlatmış olduğu çalışmalar 80 ili kapsayıp üç etap üzerinde sürdürülmüştür. Bu seçimlerde mitili oraya sermiştik ama bazıları mitili nereye serdiğimizi bir türlü bulamıyor. İstanbul’un her yerinde mitil var. Her ülküdaşımız orada mitili sermiş çalışmaları sürdürüyor. Ben de zaman zaman İstanbul’a gitmek suretiyle çalışmalara katkı sağlayacağım.
KARTAL PENÇESİ GİBİ
(Pençe harekâtı) Terörle mücadele kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam ettirilmelidir. Şu an için ‘pençe’ Kandil ve çevresine atılmıştır. Bu pençe kartal pençesi gibi kuvvetli bir pençedir. Sonuç hayırlı olacaktır.
SİYASETTE TÜKENMİŞLER
(Ahmet Davutoğlu’nun parti kurması) Türkiye’nin yeni bir partiye ihtiyacı yok. Zaman zaman siyasette tükenmişlerin tekrar kendilerini yenilemeleri, partileşme süreci kavramını sürekli gündeme taşıyor. Ahmet Davutoğlu Bey ne yapacak? 103 tane parti var, ‘104 olayım’ diyorsa yolu açık olsun.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle