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    İstanbullular dikkat... Meteoroloji radarına böyle yansıdı!

    Hürriyet Haber
    27.03.2018 - 15:59 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış, saat 16.15 sıralarında başladı. Yağışın başlamasına dakikalar kala, yağış yüklü sistem meteoroloji radarına da yansıdı. Yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son tahminlere göre, İstanbul'da bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyordu. 

    İstanbul'da yağmurİstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış, saat 16.15 sıralarında başladı. Yağışın başlamasına dakikalar kala, yağış yüklü sistem meteoroloji radarına da yansıdı. Yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor.
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    İstanbullular dikkat... Meteoroloji radarına böyle yansıdı

    Meteoroloji uyarmıştı... O saatlere dikkatMeteoroloji uyarmıştı... O saatlere dikkat

    Etiketler: Meteoroloji , hava durumu , gündem
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