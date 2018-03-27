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İstanbullular dikkat... Meteoroloji radarına böyle yansıdı!
Hürriyet Haber
27.03.2018 - 15:59 | Son Güncelleme:
İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış, saat 16.15 sıralarında başladı. Yağışın başlamasına dakikalar kala, yağış yüklü sistem meteoroloji radarına da yansıdı. Yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor.
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