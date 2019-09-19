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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Buse PEHLİVAN - DHA - AA
19.09.2019 - 16:49, Son Güncelleme:

İstanbul’daki bu görüntüler şok etmişti! Yakalandılar…

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İstanbul'da Küçükçekmece'de düğün konvoyunda havaya ateş açıp, yolu trafiğe kapatarak meşale yaktıkları iddiasıyla yakalanan 8 kişi Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Gözaltına alınan sürücülere toplamda 2 bin 592 TL para cezası kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği, D-100 karayolu Sefaköy mevkisinde düğün konvoyundaki araç sürücülerinin tabancayla havaya ateş açıp yolu kapattıkları, meşale yakıp polis sireni kullanarak trafiği tehlikeye düşürdükleri anların sosyal medyaya yansıması üzerine çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, düğün konvoyunda havaya ateş ettiği belirlenen şüpheli E.B. ile araç sürücüleri K.P, S.F.A, E.O, E.Y, E.E, İ.S ve M.C.'yi yakaladı.

Şüphelilerden birinin olayda kullandığı kuru sıkı tabanca da ele geçirildi.

Gözaltına alınan düğün konvoyundaki sürücülere kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamaktan 108'er lira, trafiği tehlikeye sokacak şekilde araç kullanmaktan 108'er lira, araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmekten 108'er lira olmak üzere toplam 2 bin 592 lira para cezası verildi.

Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen şüphelilerin haklarındaki yasal işlemler devam ediyor.

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