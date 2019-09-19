İstanbul'da şoke eden görüntüler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da şoke eden görüntüler
GeriGündem İstanbul'da şoke eden görüntüler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
19.09.2019 - 09:53, Son Güncelleme:

İstanbul'da şoke eden görüntüler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul E-5 karayolu Sefaköy mevkisindeki bir düğün konvoyunda şoke eden görüntüler kaydedildi. Konvoy halinde trafiğe çıkan lüks otomobilli magandalar, karayolunda ve alt geçitlerde tabancalarla ateş açtı. Bununla da yetinmeyen magandalar, meşaleler yakarak ortalığı dumana boğarken Florya’da ise trafiği keserek abartı egzozla ve polis sireniyle gürültü çıkarttı. O anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.

10
  • İstanbulda şoke eden görüntüler
  • İstanbulda şoke eden görüntüler
  • İstanbulda şoke eden görüntüler
  • İstanbulda şoke eden görüntüler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İstanbul’da geçtiğimiz Pazar günü saat 15.30 sıralarında düğün için toplanan otomobilli bir grup maganda, damat arkadaşlarıyla Sefaköy’e giderek gelini aldı. Burada bir süre bekleyen magandalardan biri, eline aldığı tabanca ile binaların arasında güpegündüz havaya defalarca ateş açtı.

Ardından grup, salona gitmek üzere konvoy halinde E-5 karayoluna bağlandı.

TRAFİĞİ KESİP ABARTI EGZOZLA GÜRÜLTÜ ÇIKARTTILAR

Gelin arabası olan cipin sürücüsü, araca bağlı olan polis sirenini açarak yolda seyrederken, magandalardan biri karayolunda meşale yakarak ortalığı dumana boğdu.

Florya mevkisinde gelindiği esnada ise aracını durduran sürücünün yanındaki inerek yola trafiğe kesti.

Trafikte yapmadıklarını bırakmayan magandalar, araçlarında takılan olan abartı egzozlarla trafiğin adeta altını üstüne getirdi.

KARAYOLUNDA TABANCALARLA ATEŞ AÇTILAR

Bunlarla da yetinmeyen magandalardan biri, konvoy halinde karayolunda seyrettikleri esnada tabanca ile güpegündüz defalarca ateş açtı.

Alt geçide girdikleri sırada da ateş eden magandalar, trafik birbirine kattı.

Dörtlü sinyalleri yakarak yavaş bir hızda seyreden grup, karayolunda uzun araç kuyruklarının da oluşmasına neden oldu.

Magandalar o anları kaydedip ve kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, mega kentte adeta terör estiren magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü
İstanbul Valiliği açıkladı.. Dikkat! Cuma günü...
Dünyanın konuştuğu çağrıyı ilk o duymuştu… Yaşadıklarını anlattı
60 el ateş, 8 yaralı... ‘Husumetlilerimi gördüm’