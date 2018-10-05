İstanbul'da zihinsel engelli kadına tecavüz dehşeti
İstanbul Bağcılar'da 44 yaşındaki yüzde 70 zihinsel engelli kadına tecavüz olayında aralarında matbaa ve lokum dükkanı sahibinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişinin tecavüz olayını gerçekleştirdiği, 4'ünün ise daireyi bulamadıkları için içeri giremedikleri tespit edildi.
İddiaya göre, Matbaa sahibi M.D. (27) ve lokum dükkanı sahibi Y.C.'nin (24) de aralarında bulunduğu 6 kişilik arkadaş grubu geçtiğimiz Pazar günü öğle saatlerinde bir arkadaşlarının düğünü için Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesine geldi. Bir süre düğünde kalan grup daha sonra dışarı çıktı. Sokak üzerindeki bir büfeden bira alan grup büfe önünde alkol almaya başladı. Bu sırada yüzde 70 zihinsel engelli A.M., 5. kattaki dairelerinin balkonuna çıkarak sofra çarşaf silkmeye başladı. Grup A.M.'ye işaret ederek apartman kapısını açmasını istedi. A.M. kapıyı açmadı. Grup üyeleri yarım saat A.M.'nin bulunduğu daire ve diğer dairelerin zillerini çaldı. Yarım saat sonra kapının açılmasıyla içeri giren gruptan 2 kişi doğruca A.M.'nin yaşadığı daireye yöneldi. Daireye giren M.D. ve Y.C., zihinsel engelli kadına tecavüz etti. 2 kişiden sonra apartmana giren 4 kişi ise daireyi bulamadıkları için geri döndü.
Erkek kardeşiyle yaşayan A.M., ertesi gün yaşadıklarını kızkardeşine anlattı. Kızkardeşi hemen polisi aradı. Başvurunun ardından Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri hareket geçti. M.D., Y.C., R.B., H.G., G.Ö. ve M.D. Bahçelievler ve Bağcılar'daki evlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.D. olayı itiraf etti. 6 kişi Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi
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