İstanbul'da tarihi eser operasyonu
İstanbul'da düzenlenen uluslar arası tarihi eser operasyonunda, Roma dönemine ait mezar steli ve mermer heykel parçalarının yanısıra çok sayıda sikke ele geçti. 2 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da bir adreste yurt dışındaki alıcılara satılmak üzere bir adreste tarihi eser gizlendiği yönünde bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 1 adet Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli, 8 adet Roma ve Bizans Dönemine ait olduğu değerlendirilen mermer heykel, 485 adet farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen gümüş ve bronz sikke, 745 adet farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen değişik form ve ebatlarda bronz ve metal obje, 1 adet pompalı av tüfeği, 47 adet mermi ele geçti. Operasyonda tarihi eserleri satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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