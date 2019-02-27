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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
27.02.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

İstanbul'da tarihi eser operasyonu

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
İstanbul'da tarihi eser operasyonu

İstanbul'da düzenlenen uluslar arası tarihi eser operasyonunda, Roma dönemine ait mezar steli ve mermer heykel parçalarının yanısıra çok sayıda sikke ele geçti. 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da bir adreste yurt dışındaki alıcılara satılmak üzere bir adreste tarihi eser gizlendiği yönünde bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 1 adet Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli, 8 adet Roma ve Bizans Dönemine ait olduğu değerlendirilen mermer heykel, 485 adet farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen gümüş ve bronz sikke, 745 adet farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen değişik form ve ebatlarda bronz ve metal obje, 1 adet pompalı av tüfeği, 47  adet mermi ele geçti. Operasyonda tarihi eserleri satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.  

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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