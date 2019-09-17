İstanbul’da ‘şüpheli toz’ alarmı! Hastaneye kaldırıldılar…
TUZLA'da bulunan kargo merkezinde paketlerden birinden saçılan toz paniğe neden oldu. Tozla temas ettiği belirtilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis önlem alırken inceleme için uzman ekip bekleniyor.
Anadolu yakası posta dağıtım merkezinde gece vardiyasında çalışan personel, Tekirdağ’dan Kartal Anadolu Adliyesine gönderilen çuvalın içerisinde şüpheli toz madde buldu. Şüphe üzerine tesis boşaltılırken olay yerinde incelemeler sürüyor.
Ayrıntılar birazdan...
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