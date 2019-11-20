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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
20.11.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

İstanbul’da suç oranları düştü

Fırat ALKAÇ
Fırat ALKAÇ
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat ALKAÇ
Fırat ALKAÇ
falkac@hurriyet.com.tr

İstanbul Valiliği, il genelinde hırsızlık, gasp, narkotik ve dolandırıcılık olaylarında geçen yıla göre ciddi düşüşler görüldüğünü açıkladı. Polis denetimlerinde kalan bölgelerde evden hırsızlık olaylarında yüzde 28 düşüş yaşandı. Jandarma bölgesinde ise bu yıl hiç yankesicilik olayı görülmedi.

İstanbul Valiliği, 2019 yılının ilk 10 ayında asayiş olaylarında bir önceki yılın aynı dönemine göre suç oranlarında ciddi düşüşler olduğunu kaydetti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı verilerine göre evden hırsızlık, işyerinden hırsızlık, araçtan hırsızlık, araç hırsızlığı, kapkaç, gasp, dolandırıcılık ve narkotik suçlarında yaklaşık yüzde 30’larda bir düşüş yaşandığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü verilerine göre 2018 yılında 16 bin 927 vaka sayısına ulaşan evden hırsızlık olayları, 2019 yılında 12 bin 144’e düştü. Böylece geçen yıla göre yüzde 28 bir azalma kaydedildi. Aynı şekilde işyerinden hırsızlık olayları 6 bin 218 vaka sayısına düşerken, bu oranda yüzde 18 düşüş görüldü. Bununla birlikte geçen yıla göre araçtan hırsızlık olaylarında yüzde 32, araç hırsızlığı olaylarında yüzde 33, kapkaç olaylarında yüzde 17, narkotik olaylarında ise yüzde 24 azalış kaydedildi.

Yankesicilik sıfıra düştü

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı denetim alanında bulunan bölgelerde de geçtiğimiz yılın ilk 10 ayına oranla suç oranlarında ciddi bir azalış kaydedildi. Jandarma Bölgesi’nde geçen yıl evden hırsızlık olaylarında vaka sayısı 131 iken bu yıl 111’e düştü. Evden hırsızlık olaylarında bu yıl yüzde 15 azalış oldu. Bununla birlikte işyerinden hırsızlık olaylarında yüzde 52, araçtan hırsızlık olaylarında yüzde 66, araç hırsızlığı olaylarında yüzde 33, dolandırıcılık olaylarında yüzde 15, gasp olaylarında yüzde 38 düşüş yaşandı. Jandarma bölgesinde geçtiğimiz yıl 3 yankesicilik olayı yaşandı. Bu yılın ilk 10 ayında ise Jandarma bölgesinde hiç yankesicilik olayı yaşanmadı. Buna göre Jandarma bölgesinde yankesicilik olaylarının önlenmesinde yüzde 100 başarı sağlandı.

Fırat ALKAÇ
Fırat ALKAÇ
falkac@hurriyet.com.tr
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