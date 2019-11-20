İstanbul’da suç oranları düştü
İstanbul Valiliği, il genelinde hırsızlık, gasp, narkotik ve dolandırıcılık olaylarında geçen yıla göre ciddi düşüşler görüldüğünü açıkladı. Polis denetimlerinde kalan bölgelerde evden hırsızlık olaylarında yüzde 28 düşüş yaşandı. Jandarma bölgesinde ise bu yıl hiç yankesicilik olayı görülmedi.
İstanbul Valiliği, 2019 yılının ilk 10 ayında asayiş olaylarında bir önceki yılın aynı dönemine göre suç oranlarında ciddi düşüşler olduğunu kaydetti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı verilerine göre evden hırsızlık, işyerinden hırsızlık, araçtan hırsızlık, araç hırsızlığı, kapkaç, gasp, dolandırıcılık ve narkotik suçlarında yaklaşık yüzde 30’larda bir düşüş yaşandığı belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü verilerine göre 2018 yılında 16 bin 927 vaka sayısına ulaşan evden hırsızlık olayları, 2019 yılında 12 bin 144’e düştü. Böylece geçen yıla göre yüzde 28 bir azalma kaydedildi. Aynı şekilde işyerinden hırsızlık olayları 6 bin 218 vaka sayısına düşerken, bu oranda yüzde 18 düşüş görüldü. Bununla birlikte geçen yıla göre araçtan hırsızlık olaylarında yüzde 32, araç hırsızlığı olaylarında yüzde 33, kapkaç olaylarında yüzde 17, narkotik olaylarında ise yüzde 24 azalış kaydedildi.
Yankesicilik sıfıra düştü
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı denetim alanında bulunan bölgelerde de geçtiğimiz yılın ilk 10 ayına oranla suç oranlarında ciddi bir azalış kaydedildi. Jandarma Bölgesi’nde geçen yıl evden hırsızlık olaylarında vaka sayısı 131 iken bu yıl 111’e düştü. Evden hırsızlık olaylarında bu yıl yüzde 15 azalış oldu. Bununla birlikte işyerinden hırsızlık olaylarında yüzde 52, araçtan hırsızlık olaylarında yüzde 66, araç hırsızlığı olaylarında yüzde 33, dolandırıcılık olaylarında yüzde 15, gasp olaylarında yüzde 38 düşüş yaşandı. Jandarma bölgesinde geçtiğimiz yıl 3 yankesicilik olayı yaşandı. Bu yılın ilk 10 ayında ise Jandarma bölgesinde hiç yankesicilik olayı yaşanmadı. Buna göre Jandarma bölgesinde yankesicilik olaylarının önlenmesinde yüzde 100 başarı sağlandı.
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