İstanbul'da sahur saat kaçta? İl il sahur saatleri

Ramazan ayının üçüncü gününü geride bırakmamızın ardından, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar da sahur vakitlerini öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2019 Ramazan İmsakiyesi ile ilgili bilgileri sorguluyor. Sahur saatlerini öğrenen İstanbul halkı, oruç için niyetlerini bu bilgiler doğrultusunda yapacak. Peki, İstanbul'da bu gece sahur saat kaçta? İşte, 2019 Ramazan İmsakiyesi ve il il sahur vakitleri.

Miladi Tarih İmsak(Sahur) Güneş Öğle İkindi Akşam(İftar) Yatsı 08 Mayıs 2019 Çarşamba 04:05 05:47 13:06 16:59 20:14 21:49 09 Mayıs 2019 Perşembe 04:03 05:46 13:06 16:59 20:15 21:51 10 Mayıs 2019 Cuma 04:02 05:45 13:06 16:59 20:16 21:52 11 Mayıs 2019 Cumartesi 04:00 05:44 13:06 16:59 20:17 21:54 12 Mayıs 2019 Pazar 03:58 05:43 13:05 17:00 20:18 21:55 13 Mayıs 2019 Pazartesi 03:57 05:42 13:05 17:00 20:19 21:57

Diğer illerde ikamet eden vatandaşlarımız da aşağıdaki görsele tıklayıp bulundukları şehri seçtikten sonra sahur saatleri ile ilgili bilgilere ulaşabilir.

SAHUR BİTENE KADAR YEMEK YENİLİR Mİ?

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında ya da su içilmesinde bir sakınca görülmemektedir.

SAHUR YEMEĞİNİN DİNDEKİ YERİ NEDİR?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.