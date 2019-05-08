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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.05.2019 - 22:26, Son Güncelleme:

İstanbul'da sahur saat kaçta? İl il sahur saatleri

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İstanbul'da sahur saat kaçta? İl il sahur saatleri

İstanbul'da oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar, saatlerin ilerlemesi ile beraber, sahur vakitleri ile ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Sahur yemeğini yedikten sonra, niyet edecek olan İstanbul halkı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye bilgilerini sorguluyor. Peki, İstanbul'da bu gece sahur saat kaçta yapılacak? İşte, İstanbul dahil 81 ilin sahur ve iftar saatleri ile ilgili bilgiler.

Ramazan ayının üçüncü gününü geride bırakmamızın ardından, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar da sahur vakitlerini öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2019 Ramazan İmsakiyesi ile ilgili bilgileri sorguluyor. Sahur saatlerini öğrenen İstanbul halkı, oruç için niyetlerini bu bilgiler doğrultusunda yapacak. Peki, İstanbul'da bu gece sahur saat kaçta? İşte, 2019 Ramazan İmsakiyesi ve il il sahur vakitleri.

Miladi Tarihİmsak(Sahur)GüneşÖğleİkindiAkşam(İftar)Yatsı
08 Mayıs 2019 Çarşamba04:0505:4713:0616:5920:1421:49
09 Mayıs 2019 Perşembe04:0305:4613:0616:5920:1521:51
10 Mayıs 2019 Cuma04:0205:4513:0616:5920:1621:52
11 Mayıs 2019 Cumartesi04:0005:4413:0616:5920:1721:54
12 Mayıs 2019 Pazar03:5805:4313:0517:0020:1821:55
13 Mayıs 2019 Pazartesi03:5705:4213:0517:0020:1921:57

Diğer illerde ikamet eden vatandaşlarımız da aşağıdaki görsele tıklayıp bulundukları şehri seçtikten sonra sahur saatleri ile ilgili bilgilere ulaşabilir.

İstanbulda sahur saat kaçta İl il sahur saatleri

SAHUR BİTENE KADAR YEMEK YENİLİR Mİ?

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında ya da su içilmesinde bir sakınca görülmemektedir.

SAHUR YEMEĞİNİN DİNDEKİ YERİ NEDİR?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

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