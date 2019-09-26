İstanbul'da meydana gelen depremin ardından telefonlar ulaşılamaz hale geldi!
İstanbul'da saat 14.00'da meydana gelen 5,8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından, cep telefon hatları ulaşılamaz hale geldi. Telekominakasyon firmalarından konuyla ilgili henüz herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı.
İstanbul merkezli meydana gelen depremin ardından vatandaşların yakınlarına ulaşmak için yoğun arama yapması üzerine telekomünikasyon ağında yoğunluk meydana geldi.
Televizyonlarda haber kanallarına konuk olan vatandaşlar çıktıkları canlı yayınlarda telefonlardan arama yapamadıklarını ve yakınlarına ulaşamadıklarını aktardılar. Şu dakikalarda telefon operatörlerinin bazılarına ulaşım sağlanırken, yoğunluktan dolayı bir çok kişi arama yapamıyor.
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