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    İstanbul'da dehşet... Lüks araçlı maganda üniversite öğrencisini vurarak öldürdü

    İHA
    03.07.2018 - 10:27 | Son Güncelleme:

    Bağcılar’da lüks otomobille sokaktan hızlı geçtiği için mahallelinin tepki gösterdiği sürücü, çıkan kavgada 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özkan Kamacı'yı silahla başından vurdu. Cinayet anı kameralara yansırken, 1 ay komada kalan genç hayatını kaybetti.

    Olay, 4 Haziran Pazartesi günü saat 18.50 sıralarında Bağcılar Parseller mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde lüks bir otomobilin sürücüsü, semtteki bir sokak süratli bir şekilde geçti. Sürücünün bu şekilde geçtiğini gören Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Özkan Kamacı’nın (20) kuzeni sürücüye tepki gösterdi. Bunun üzerine sokakta duran sürücü, Kamacı’nın kuzeniyle tartışmaya başladı.

    'BELİMDE SİLAHIM VAR, SIKARIM'

    Tartışmanın büyümesi üzerine kavgayı balkondan gören Kamacı ve babası koşarak aşağıya indi. Aracın başında sürücü ile yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü. O esnada sürücü ise, “Belimde silahım var, sıkarım” diyerek tehditler savurdu. Kaçmak için aracıyla geri manevra yapan sürücü, sokağın başına geldi. Bu sırada mahallelinin araca vurmaya devam etmesi üzerine silahını çıkartan sürücü, ateş etti. Olayda Özkan Kamacı, başından ağır bir şekilde yaralandı. Sürücü ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

    KOMADAN ÇIKAMADI

    Kurşunun isabet etmesi sonucu başından yaralanan üniversite öğrencisi ise yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınmasının ardından yoğun bakımda yaklaşık 1 ay boyunca hastanede tedavi gören Kamacı, yapılan tüm müdahalelere rağmen geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybetti.

    CİNAYET ANI KAMERADA

    Cinayet anı, güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sürücü sokakta taraflarla dakikalarca tartışıyor. Bir süre sonra otomobil geri manevra yaparak sokağın başında geliyor. O esnada diğer tarafta otomobile vurmaya devam ediyor. Kısa bir süre sonra da sürücü aracın içinden silahla gence ateş ediyor. Başından yaralanan genç yere düşerken, vatandaşlar da aracın arkasından taş atıyor. Diğer vatandaşlar da yaralanan gencin başına toplanıyor.

    Öte yandan hayatını kaybeden Kamacı’nın yaklaşık 3 yıl önce sözlendiği ve iş hayatına yeni girdiği öğrenildi. Polis ekipleri, akaryakıt istasyonu olduğu öğrenilen saldırgan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

    İstanbulda dehşet... Lüks araçlı maganda üniversite öğrencisini vurarak öldürdü

    Etiketler: İstanbul , maganda , son dakika , haberler
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