İstanbul'da Cuma saat kaçta? Cuma namazı hangi ilde saat kaçta kılınacak?
Cuma namazı İstanbul'da saat kaçta kılınacak sorusu, öğle saatlerine kısa bir süre kala binlerce kişinin merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 24 Mayıs tarihinde İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, İstanbul ve tüm illerin Cuma namazı saati bilgileri
Kulluk görevinin bir parçası olan Cuma namazı, bu hafta da camilerde cemaatle birlikte huşu içerisinde kılınacak. Cuma namazı saati bilgisine göre harekete geçecek olan Müslümanlar, Diyanet'in bu konudaki açıklamalarını araştırmaya başladı. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre Cuma namazı 24 Mayıs günü;
Ankara'da 12.50,
İstanbul'da 13.06,
Adana'da 12.40,
Antalya'da 12.59,
İzmir'de ise 13.13'de kılınacak.
DİĞER İLLERİN CUMA NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ
CUMA NAMAZINDA HUTBEYE YETİŞEMEYEN KİMSENİN NAMAZI GEÇERLİ MİDİR?
Cuma namazında hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir. Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir. Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur. Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekâtına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekât daha kılarak cuma namazını tamamlar (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 63).
CUMA NAMAZI NEDEN ÖNEMLİDİR?
Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.
Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.
Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.
İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.
Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.
Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle