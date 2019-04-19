Tüm Türkiye'de ve İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar, her hafta olduğu gibi bugün de Cuma namazı saatini günün ilk ışıklarından itibaren araştırmaya başladı. Hem Cuma namazını idrak edecek olmanın hem de Berat Kandili'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşayan İstanbullular, camilerin ön safhalarında yer edinebilmek için ‘Cuma namazı bugün saat kaçta?’ sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. İşte, İstanbul ve yurt geneli Cuma namazı saati

Tüm Türkiye gibi ülkemizin en kalabalık şehri İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar, mübarek cuma namazına hazırlanıyor. Bu cuma gününde aynı zamanda kandil gününe denk gelmesi nedeniyle camiler daha kalabalık olacak. Cuma namazı Berat Kandili heyecanıyla kılınacak. Diyanet'in yayınladığı namaz vakitleri sayfasında yer alan bilgiye göre, İstanbul'da bugün cuma namazı saat 13.08'de kılınacak.

Başkent Ankara'da 12:53'de İzmir'de ise 13:16'da kılınacak. Diğer illere ait cuma namazı saatlerini görmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

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Cemaatin çoğalması için cuma namazı geciktirilebilir mi?

Cuma namazının vakti, öğle namazının vaktidir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 274). Cuma namazı bu vakit içinde kılındığı takdirde geçerli olur. Namazların vaktin başlangıcında kılınması daha faziletli olmakla birlikte, daha çok cemaatin katılımını sağlamak amacıyla biraz geciktirilmesinde sakınca yoktur.



Buna göre, cemaatin durumu veya mesai saatleri dikkate alınarak cuma namazının, cemaatin daha çok iştirak edebileceği saatte kıldırılması caizdir, hatta bunun daha uygun olacağı söylenebilir.

Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir?



Cuma namazında hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir. Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir. Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur. Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekâtına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekât daha kılarak cuma namazını tamamlar (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 63).

Cuma namazında iç ezanı okumanın hükmü nedir?



Cuma günü öğle vaktini bildiren ezan, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde cami içinde hatip minbere çıktıktan sonra okunan iç ezandı. Bu sebeple cuma günü hutbeden önce okunan iç ezanın, hatibin huzurunda olması hutbenin sünnetlerindendir.

Hz. Osman döneminde şehrin genişlemesi ve iç ezanın her tarafta duyulmaması üzerine, namaz vaktinin girdiğinin bildirilmesi maksadı ile dışarıda ezan okutulmaya başlandı. Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulaması olan iç ezanın da okunmasına devam edildi (Kâsânî, Bedâî’, I, 152).