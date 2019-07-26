İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? İşte il il cuma namazı saatleri
Cuma namazı Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar tarafından da takip ediliyor. Namaz ibadetinin vaktini kaçırmak istemeyen İstanbul’daki vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? İşte il il cuma namazı saatleri
2019 temmuz ayının son cuma namazı için geri sayım devam ediyor. Öğlen saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte cuma namazı saati başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler olmak üzere tüm şehirlerde günün en çok aranılanları arasında yer aldı. Peki, cma namazı bugün, hangi ilde saat kaçta kılınacak?
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Buna göre tüm kentlerin Cuma namazı saatleri şu şekilde olacak;
İstanbul: 13.16, Ankara: 13.00, İzmir: 13.23, Antalya: 13.09, Bursa: 13.15, Trabzon: 12.33
Yorumları Göster
Yorumları Gizle