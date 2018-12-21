Cuma namazı bugün hangi ilde saat kaçta kılınacak? İşte il il cuma namazı vakitleri
Cuma namazı saati Türkiye’nin 7 bölgesi ile 81 ilinde her hafta birkaç dakika farklılık gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşların namaz ibadetini vaktinde yerine getirebilmesi için saat bilgilerini paylaştı. Peki, İstanbul’da cuma namazı saat kaçta? İşte il il cuma namazı vakitleri
Cuma namazı için sadece dakikalar kaldı. Tüm yurt geneli gibi İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar da camilerde ön safhada yer edinebilmek için cuma namazı saatini araştırıyor. Peki, İstanbul’da cuma namazı saat kaçta? İşte, metropol şehirler başta olmak üzere 21 Aralık tarihli cuma namazı saatleri...
Öğlen saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte cuma namazı saatine yönelik araştırmalar hız kazandı. Namaz ibadetini cemaatle birlikte kılmak isteyen İstanbullular ilçelerindeki cuma namazı saatini öğrenmeye çalışıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 21 Aralık 2018 takvimi içerisinde yer alan öğle, ikindi, akşam ve yatsı namaz vakit saatlerini resmi sayfası üzerinden paylaştı.
21 ARALIK CUMA NAMAZI SAATLERİ
İkamet ettikleri ildeki cuma namazı saatini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ezanın okunacağı vakti sorguluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre İstanbul'da cuma namazı 13:08'de, başkent Ankara'da 12:52'de, İzmir'de ise 13:15'de kılınacak. Diğer illere ait cuma namazı saatlerini görmek için aşağıdaki linke tıklayınız.
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21 ARALIK CUMA HUTBESİ
VARLIĞIN İLAHİ MAYASI MERHAMET
Muhterem Müslümanlar!
Sevgili Peygamberimizin kızı Hz. Zeynep’in çocuğu ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Hz. Zeynep, Resûl-i Ekrem’e ‘Oğlum ölmek üzere, bize kadar gelir misin?’ diye haber gönderdi. Resûlullah bir grup sahabiyle birlikte kızının evine gitti. Kucağına aldığı torununun can çekişmekte olduğunu gören rahmet Peygamberinin gözlerinden yaş akmaya başladı. Orada bulunan sahâbilerden biri, ‘Ey Allah’ın Resûlü! Bu gözyaşı nedir?’ diye sordu. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem’in mübarek dudaklarından şu sözler dökülüverdi: “Bu gözyaşı, Allah’ın dilediği kullarının kalplerine yerleştirdiği bir rahmettir. Allah kullarından sadece merhametli olanlara rahmet eder.”1
Kıymetli Müminler!
Merhamet, kalp inceliği ve gönül yumuşaklığıdır. Yaratılan her canlıya karşı duyarlı olmaktır. Evlât sevgisi, ana babaya saygı, yaşlılara, yoksullara, hastalara, yetimlere, kimsesizlere yardım etme, hatta bitki ve hayvanlara karşı şefkatli olma gibi erdemlerin hepsi merhamet duygusunun bir tezahürüdür. Allah Teâlâ’nın Rahman isminin tecellisi olan merhamet, varlığın ilahi mayasıdır. Maddi ve manevi hastalıkların en etkili ilacı, yürekleri işgal eden türlü sıkıntıların çaresi merhamette saklıdır.
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