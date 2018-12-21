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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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21.12.2018 - 11:51, Son Güncelleme:

Cuma namazı bugün hangi ilde saat kaçta kılınacak? İşte il il cuma namazı vakitleri

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Cuma namazı bugün hangi ilde saat kaçta kılınacak? İşte il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saati Türkiye’nin 7 bölgesi ile 81 ilinde her hafta birkaç dakika farklılık gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşların namaz ibadetini vaktinde yerine getirebilmesi için saat bilgilerini paylaştı. Peki, İstanbul’da cuma namazı saat kaçta? İşte il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı için sadece dakikalar kaldı. Tüm yurt geneli gibi İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar da camilerde ön safhada yer edinebilmek için cuma namazı saatini araştırıyor. Peki, İstanbul’da cuma namazı saat kaçta? İşte, metropol şehirler başta olmak üzere 21 Aralık tarihli cuma namazı saatleri...

Öğlen saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte cuma namazı saatine yönelik araştırmalar hız kazandı. Namaz ibadetini cemaatle birlikte kılmak isteyen İstanbullular ilçelerindeki cuma namazı saatini öğrenmeye çalışıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 21 Aralık 2018 takvimi içerisinde yer alan öğle, ikindi, akşam ve yatsı namaz vakit saatlerini resmi sayfası üzerinden paylaştı.

21 ARALIK CUMA NAMAZI SAATLERİ

İkamet ettikleri ildeki cuma namazı saatini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ezanın okunacağı vakti sorguluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre İstanbul'da cuma namazı 13:08'de, başkent Ankara'da 12:52'de, İzmir'de ise 13:15'de kılınacak. Diğer illere ait cuma namazı saatlerini görmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

İL İL CUMA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

21 ARALIK CUMA HUTBESİ

VARLIĞIN İLAHİ MAYASI MERHAMET

Muhterem Müslümanlar!

Sevgili Peygamberimizin kızı Hz. Zeynep’in çocuğu ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Hz. Zeynep, Resûl-i Ekrem’e ‘Oğlum ölmek üzere, bize kadar gelir misin?’ diye haber gönderdi. Resûlullah bir grup sahabiyle birlikte kızının evine gitti. Kucağına aldığı torununun can çekişmekte olduğunu gören rahmet Peygamberinin gözlerinden yaş akmaya başladı. Orada bulunan sahâbilerden biri, ‘Ey Allah’ın Resûlü! Bu gözyaşı nedir?’ diye sordu. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem’in mübarek dudaklarından şu sözler dökülüverdi: “Bu gözyaşı, Allah’ın dilediği kullarının kalplerine yerleştirdiği bir rahmettir. Allah kullarından sadece merhametli olanlara rahmet eder.”1

Kıymetli Müminler!

Merhamet, kalp inceliği ve gönül yumuşaklığıdır. Yaratılan her canlıya karşı duyarlı olmaktır. Evlât sevgisi, ana babaya saygı, yaşlılara, yoksullara, hastalara, yetimlere, kimsesizlere yardım etme, hatta bitki ve hayvanlara karşı şefkatli olma gibi erdemlerin hepsi merhamet duygusunun bir tezahürüdür. Allah Teâlâ’nın Rahman isminin tecellisi olan merhamet, varlığın ilahi mayasıdır. Maddi ve manevi hastalıkların en etkili ilacı, yürekleri işgal  eden türlü sıkıntıların çaresi merhamette saklıdır.

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