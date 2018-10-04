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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Alper KORKMAZ - Gökhan ÇELİK / İdris TİFTİKÇİ-İSTANBUL (DHA)
04.10.2018 - 10:11, Son Güncelleme:

İstanbul'da fabrikada yangın

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İstanbul Sefaköy'de tekstil ürünleri imal eden 4 katlı bir fabrikada yangın çıktı.

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  • Sefaköyde fabrikada yangın
  • Sefaköyde fabrikada yangın
  • Sefaköyde fabrikada yangın
  • Sefaköyde fabrikada yangın
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Küçükçekmece Sefaköy’de bulunan 4 katlı bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikanın kumaş yıkama bölümünde çıkan yangın için çok sayıda itfaiye ekibi buraya sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, fabrikanın bacasında çıkan yangını kontrol altına aldı. Kontrolün sağlanmasının ardından olay yerinde soğutma çalışmaları başlatıldı.

Murat Karaca isimli bir görgü tanığı, “Yangın başladığı sırada yan tarafta bulunan fabrikanın çatısında çalışıyorduk. Daha sonra fabrikanın çatısında alevleri fark ettik. Ardından yoğun bir şekilde dumanlar çıktı. Alevler daha sonra fabrikanın diğer bacasına sıçradı bizim olduğumuz yere kadar geldi alevler. Sonra hemen indik bulunduğumuz yerden. Aşağıya indiğimizde 5 dakika sonra itfaiye ekipleri geldi. Zaten tahliyeler de yapılmıştı. İçeride yaklaşık 60 -70 kişi vardı. Fabrikanın kolay bir çıkışı var, o yüzden kısa sürede tahliyeyi yaptılar. Yangın büyük ihtimalle, kumaşları kuruttukları makine kurutma sırasında yüksek ısı yayar. Bu sırada elyaflar tutuşmuş olabilir" dedi.

 22 ARAÇLA MÜDAHALE EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Küçükçekmece'de bir fabrikanın tekstil boyama bölümünde çıkan yangına 22 araç ve 52 itfaiye personeli ile müdahale edildiğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Küçükçekmece'de 4 katlı bir tekstil fabrikasının giriş katındaki tekstil boyama bölümünde çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği belirtilen açıklamada, "Her katı 2 bin metrekare olan binanın üst katlara sirayetin önlendiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Sefaköy, Kocasinan, Başakşehir, Bakırköy, Bağcılar itfaiye grupları 22 araç, 52 personelle söndürme çalışmalarına katılıyor. İhbarın gelmesiyle 09.58'de hareket eden ekipler, 10.03'de yangına müdahale etti. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadı" denildi.

İstanbulda fabrikada yangın

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