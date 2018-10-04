İstanbul'da fabrikada yangın
İstanbul Sefaköy'de tekstil ürünleri imal eden 4 katlı bir fabrikada yangın çıktı.
Küçükçekmece Sefaköy’de bulunan 4 katlı bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikanın kumaş yıkama bölümünde çıkan yangın için çok sayıda itfaiye ekibi buraya sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, fabrikanın bacasında çıkan yangını kontrol altına aldı. Kontrolün sağlanmasının ardından olay yerinde soğutma çalışmaları başlatıldı.
Murat Karaca isimli bir görgü tanığı, “Yangın başladığı sırada yan tarafta bulunan fabrikanın çatısında çalışıyorduk. Daha sonra fabrikanın çatısında alevleri fark ettik. Ardından yoğun bir şekilde dumanlar çıktı. Alevler daha sonra fabrikanın diğer bacasına sıçradı bizim olduğumuz yere kadar geldi alevler. Sonra hemen indik bulunduğumuz yerden. Aşağıya indiğimizde 5 dakika sonra itfaiye ekipleri geldi. Zaten tahliyeler de yapılmıştı. İçeride yaklaşık 60 -70 kişi vardı. Fabrikanın kolay bir çıkışı var, o yüzden kısa sürede tahliyeyi yaptılar. Yangın büyük ihtimalle, kumaşları kuruttukları makine kurutma sırasında yüksek ısı yayar. Bu sırada elyaflar tutuşmuş olabilir" dedi.
22 ARAÇLA MÜDAHALE EDİLDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Küçükçekmece'de bir fabrikanın tekstil boyama bölümünde çıkan yangına 22 araç ve 52 itfaiye personeli ile müdahale edildiğini açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Küçükçekmece'de 4 katlı bir tekstil fabrikasının giriş katındaki tekstil boyama bölümünde çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği belirtilen açıklamada, "Her katı 2 bin metrekare olan binanın üst katlara sirayetin önlendiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Sefaköy, Kocasinan, Başakşehir, Bakırköy, Bağcılar itfaiye grupları 22 araç, 52 personelle söndürme çalışmalarına katılıyor. İhbarın gelmesiyle 09.58'de hareket eden ekipler, 10.03'de yangına müdahale etti. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadı" denildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle