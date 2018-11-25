İstanbul’da bombalı saldırı hazırlığındaki 12 PKK’lı yakalandı
İSTANBUL’da, el yapımı patlayıcı (EYP) ile bombalı saldırılarda bulunmaya hazırlanan örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyesi 12 kişi yakalandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK’nın İstanbul’daki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarda, örgütün gençlik yapılanması olan DGH üyelerinin saldırı hazırlığı yaptığını belirledi. 12 kişinin yakalanması için İstanbul’da 6 ilçede terörle mücadele operasyon timleri ve özel harekât timleri sabah saatlerinde operasyon düzenledi. 12 örgüt üyesi yakalandı. Operasyonda dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.
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