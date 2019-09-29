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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ - ANKARA
29.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘İstanbul’da 2 bin 864 toplanma alanı var’

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‘İstanbul’da 2 bin 864 toplanma alanı var’

İstanbul’daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki toplanma alanları tartışılırken AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu “İstanbul’da 2 bin 864 toplanma alanı var. Toplanma alanları park ve bahçelerden oluşuyor. Barınma alanları ise daha geniş alanlar” dedi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, İstanbul’da yaşanan ve korkutan depremlerin ardından Hürriyet’e yaptığı açıklamada toplanma alanlarının yeterli olduğunu söyledi. Güllüoğlu, “99 verileriyle bugünün verilerini kıyaslamak doğru olmaz. Bugün İstanbul’da 2 bin 864 toplanma alanı var” dedi. Güllüoğlu, bu rakamın imara açılan yerlerin sürekli güncellenmesiyle oluştuğunu ve bir sorun olmadığını belirtti. Güllüoğlu, toplanma alanlarının imara açılması ve buralara AVM’ler yapılmasına ilişkin eleştiriler üzerine, “Toplanma alanlarını belediyeler belirliyor ve imar değişikliği yetkisi de belediyelerde. Daha sonra AFAD’a bilgi veriliyor” ifadesini kullandı. Güllüoğlu şu bilgileri verdi:

ALANLARIN METREKARESİ ARTTI

“Bir arama motoruna ‘afet toplanma alanı’ yazdığınızda bilgiler çıkıyor. Bizim yeterli toplama alanımız var. İstanbul’da 2 bin 864, Ankara’da 1678 olmak üzere toplam Türkiye’de 15 bin 995 toplanma alanı var. 1999’daki depremin ardından İstanbul’da 400 civarı toplanma alanı belirleniyor. 1999 yılında barınma ve toplanma alanları aynı alanlardaydı. Bugün ise ikisi birbirinden farklı. 1999 yılı İstanbul deprem verileri ile bugünü kıyaslamak doğru değil. 20 yıl içerisinde bu rakamlar ve alanlar değişti, toplanma alanlarının metrekaresi arttı.

YETKİ BELEDİYEDE

Toplanma alanları genelde park ve bahçelerden oluşuyor. Buraları konut alanlarına yakın. Bu alanları da belediyeler belirliyor ve AFAD ile belirlenen yerleri paylaşıyorlar. İnşaat yetkisi de yine yerel yönetimlerde. Her bir yenilenmenin ya da yeni oluşumun verisi AFAD ile paylaşılıyor. E-devlet üzerinden de gerekli düzenleme yapılıyor. Belediyeler bir alanı toplanma alanı olarak ilan edebilir ya da yerini değiştirebilir. Bu nedenle geçmiş verilerle bugünü kıyaslamamak gerek. Barınma alanları ise toplanma alanlarına göre daha geniş alanlar. Deprem sonrası tahliye edilecek vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılayabileceği yerler olarak tasarlandı. Toplanma alanı ise depremin hemen ardından gideceğiniz ve AFAD yetkililerini bekleyeceğiniz alanlardır. Yetkililer daha sonra gereken bilgiyi verip süreç içerisinde gerekenleri yapacaktır.

SORGU İÇİN ŞİFREYİ KALDIRDIK

İstanbul depreminin ardından e-Devlet üzerinden yapılan 3 milyonun üzerinde adres sorgusu ile birçok vatandaş acil toplanma alanlarını öğrendi. AFAD’ın internet sitesi üzerinden toplanma alanlarına erişilebilir. İstanbul depremin ardından biz erişimi kolaylaştırmak bu uygulamada şifreyi kaldırdık. Şu an herhangi bir kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmadan direk toplanma alanını sorgulayabiliyorsunuz. Bu gizli bir bilgi değil. Biz toplanma alanlarını ayrıca tabelalandırıyoruz.

‘ARAS’ HAYATA GEÇİRİLİYOR

AFAD olarak Afet Risklerini Azaltma Sistemi’ni (ARAS) hayata geçiriyoruz. Deprem tehlike, sel duyarlılık gibi birçok haritanın yer aldığı bir sistem. Bundan sonra bir arazi kullanımı yapılırken inşaat başlamadan önce, ‘Dere kenarına yapma’ diyeceğiz. İlgili bütün kurumlar bu sistemi görebiliyor. Baraj inşaatı, elektrik santralı inşaatına kadar birçok yatırımda önceden önlem alınabilecek. Tahmin ve öngörü sistemi.

BAZILARI AVM OLMUŞ OLABİLİR

1999 yılındaki bir toplanma alanı şu an bir inşaat, hastane ya da AVM olmuş olabilir. Fakat bu güncelleniyor ve yerine başka yerde toplanma alanı oluşturuluyor. Bu alanların yerine de başka çok sayıda toplanma alanı oluşturuldu. 1999 verileri ile bugünü kıyaslamak doğru olmaz.”

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