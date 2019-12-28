İstanbul'a yarın kar yağacak mı? Nerelere kar yağacak? İşte 29 Aralık il il hava durumu raporu
Yurdu etkisi altına alan soğuk havalarla beraber Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı başladı. Yüksek kesimlerde devam eden kar yağışının ardından son hava durumu raporuna göre İstanbul'da kar çalışmaları da başladı. Özellikle Silivri ve Çatalca'da etkisini gösteren karın ardından İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, pazar günü havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, İstanbul'a yarın kar yağacak mı? Nerelere kar yağacak? İşte 29 Aralık il il hava durumu raporu.
Cumartesi günü İstanbul'da öğleden sonra başlayan kar yağışı Çatalca'da etkisini arttırdı. Kırıkkale'de ise hava sıcaklığının 1 dereceye düştüğü öğrenildi. Bazı ilçelerde kar yağışı devam ederken henüz kar yağışının başlamadığı denize yakın yerlerde oturanlar ise, "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte, son değerlendirmelere göre İstanbul'da kar yağışı raporu.
METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ KAR UYARISI
Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur ve Bayburt çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunun cumartesi günü yağışlı olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur ve Bayburt çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Önemli bir değişiklik olmayacak hava sıcaklıklarının, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kırklareli, Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Trabzon ve Giresun çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İstanbul'un yüksek kesimleri ile Bursa ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
EDİRNE -3°C, 6°C
Çok bulutlu
İSTANBUL 3°C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KIRKLARELİ -1°C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
KOCAELİ 4°C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin yağmurlu, Afyonkarahisar çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -2°C, 2°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
DENİZLİ 3°C, 8°C
Çok bulutlu, yarın yağmurlu
İZMİR 5°C, 11 °C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde batı ilçeleri hafif sağanak yağışlı
MANİSA 2°C, 9°C
Çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
ADANA 7°C, 12°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
ANTALYA 9°C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
HATAY 6°C, 11°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ISPARTA -1°C, 5°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA -1°C, 5°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR -1°C, 2°C
Çok bulutlu, hafif kar yağışlı
KONYA 0°C, 5°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
SİVAS 0°C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU -2°C, 4°C
Çok bulutlu, hafif kar yağışlı
DÜZCE 3°C, 8°C
Çok bulutlu ve hafif yağmurlu
KASTAMONU -1°C, 4°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, iç kesimleri hafif kar yağışlı
ZONGULDAK 4°C, 8°C
Çok bulutlu ve hafif yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun ve Trabzon çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA 4°C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 7°C, 11°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
TOKAT 4°C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON 9°C, 13°C
Çok bulutlu, hafif yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -4°C, 1°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
KARS -6°C, 0°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
MALATYA 1°C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
VAN -4°C, 5°C
Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN 5°C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
DİYARBAKIR 4°C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 3°C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ŞANLIURFA 5°C, 8°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
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