İstanbul’a vurulan hançeri çıkaracağız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da CHP’li 961 mahalle temsilcisiyle buluşup yerel seçim startı verdi. Kılıçdaroğlu, “16 yıldır İstanbul’u yönetiyorlar. ‘Biz İstanbul’a ihanet ettik’ diyorlar. İstanbul’un böğrüne saplanan hançeri söküp almak da bize nasip olacaktır” dedi.
İSTANBUL İl Başkanlığı tarafından TİM Center’da düzenlenen toplantıda partililere hitap eden CHP Lideri Kılıçdaroğlu, iktidarı eleştirip Türkiye’nin yaşadığı sıkıntıları sıraladı. 16 yıllık iktidar döneminde eğitim programının tam 11 kez değiştiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Çocuklar denek olarak kullanılıyor. Bizim onlar gibi medyamız yok, satın aldığımız kalemlerimiz yok. Onlar bu tabloyu dayattılar. Bizim bu ülkeye karşı, Mustafa Kemal ve onun silah arkadaşlarına karşı sorumluğumuz var. Bu tabloyu değiştirmek namus borcumuzdur” dedi. Kılıçdaroğlu özetle şöyle konuştu:
EYLEME GEÇME ZAMANI
- “Gün düşünme ve düşünceyi eyleme geçirme zamanı. Türkiye 20 Temmuz darbesinden sonra, farklı bir sürecin içine itilmiştir. İnsanlar adeta korkuya teslim olmuştur.
- Bir ülke düşünün, yasama, yürütme ve yargı tümüyle bir kişinin elinde.
- Bir ülke düşünün, özel ve kamu dahil medyanın neredeyse yüzde 90’ı sadece bir kişinin kontrolünde. Bir kişinin beklentileri üzerine yayın yapan bir medya gerçeğiyle karşı karşıyayız.
SÖYLEDİĞİ, YARGI KARARI
- Bir ülke düşününün, kimin terörist, kimin ajan olduğuna bir kişi karar veriyor. Mahkemeler o kişinin söylediğini yargı kararına dönüştürüyor.
- Bir ülke düşünün, kamuda istihdamın ve yükselmenin ölçüsü olarak liyakat yani bilgi, birikim ve deneyim değil, yandaşlık ve rantiyecilik esas alınıyor.
- Bir ülke düşünün barış istediler diye yüzlerce akademisyen üniversitelerden atılıyor.
- Bir ülke düşünün yüzü aşkın gazeteci hapiste. Tahliye edilenler ise mesleklerine geri dönemeyecek şekilde ötekileştiriliyor.
- Bir ülke düşünün, devleti yönetenler harcamaların hesabının halka vermiyor.
ELEŞTİRİ YAPILMIYOR
- Yaşanan en ağır krize rağmen iş dünyası korkudan eleştiri yapamıyor. Çünkü hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok.
- HSK hâkim ve savcılara karar vermeden önce bize danışın diyebiliyor. Siyasal gücü ve parasal gücü olanlar yargılanmıyor.’’
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