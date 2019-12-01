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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.12.2019 - 20:05, Son Güncelleme:

İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

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İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar ve yağmur yağışına karşı vatandaşları uyardı. Açıklamaya göre, hava sıcaklığı, kuzeybatı kesimlerde 4-8 derece azalacak, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bu gelişmenin ardından İstanbul'a ne zaman kar yağacağı merak konusu oldu. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe, Abant Tabiat Parkı, Salda Kayak Merkezi, Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde mevsimin ilk kar yağışı etkili oluyor. Gözler İstanbul'da kar yağışı olup olmayacağında. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

İstanbul'da kar ne zaman yağacak sorusu, günün en çok araştırılan konularından birisi olmaya başladı. İstanbul'da aralık ayının ilk haftasına kadar yapılan tahminlere göre kar yağışı beklenmezken, yağışlı havanın etkisini arttıracağı bilgileri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu bilgileri arasında yer alıyor.

1 ARALIK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ve Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve İskenderun Körfezi ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinden itibaren Marmara'da kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

ERZURUM VE KARS BÖLGESİ İÇİN UYARI

Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar yağmur, karla karışık yağmur ve zamanla kar şeklinde olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, Iğdır'da 5, Erzincan'da 3, Ağrı'da 2, Erzurum'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2, Ardahan'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığı ise Erzincan'da 10, Iğdır'da 9, Erzurum ve Ağrı'da 6, Kars'ta 5, Ardahan'da 4 derece olacak.

Meteoroloji yetkilileri, akşam saatlerinden itibaren Erzurum ve Erzincan'da kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksama, tipi ve buzlanma gibi olası olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

 

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