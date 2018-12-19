İstanbul’a İmamoğlu, Ankara’ya Yavaş aday
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplanan CHP Parti Meclisi’nde İstanbul, Ankara, Antalya, Adana ve Bolu başta olmak üzere 67 yerin adayı açıklandı.
PM’de ilk tartışma, İYİ Parti ile yapılan işbirliği üzerine yaşandı. Bazı PM üyeleri, CHP’nin işbirliğinde tavizkâr davrandığını dile getirerek, özellikle Balıkesir’de Ahmet Akın aday olarak atanmışken İYİ Parti’yi destekleme kararının yanlış olduğunu savundu. Bunun üzerine Genel Başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun PM’yi işbirliği görüşmeleriyle ilgili bilgilendirdi.
AKŞENER’E TEŞEKKÜR
İkinci tartışma ise Mansur Yavaş’ın Ankara adaylığıyla ilgili yaşandı. PM üyeleri Gökhan Günaydın, Erdal Aksünger, Hakkı Süha Okay, Gaye Usluer, İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke, Ali Şeker, Yaşar Seyman, Emre Çam, Haluk Pekşen ve Mehmet Ali Çelebi, önerge vererek, Ankara için oylamanın açık ve tek tek sorarak yapılmasını talep etti. Yavaş ismine itiraz eden bazı PM üyeleri, Yavaş’ın önceki adaylığının ardından parti yönetimine bilgi vermeden istifa etmesini ve Belediye Meclis üyelerini de beraberinde istifaya zorladığını anımsattı. Yapılan oylamada Yavaş’ın adaylığı 12 ret oyuna karşılık 45 oyla kabul edildi.
Yavaş’ın PM gündemine getirilmesine yönelik bir hazırlık yokken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Yavaş’ı, PM öncesi yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına sürpriz bir kararla getirdiği öğrenildi. Mansur Yavaş sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Başkent Ankara adaylığı için şahsımı layık gören Millet İttifakı’nın genel başkanları Sayın Kılıçdaroğlu’na, Sayın Akşener’e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni, seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun” dedi. PM üyelerinin oylarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığına beklendiği gibi Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu atandı. İmamoğlu, sosyal medyadan “İstanbul’un geleceği ve İstanbulluların mutluluğu için yola çıkıyoruz. Beni bu göreve layık gören partime, genel başkanımıza ve tüm İstanbullulara içtenlikle teşekkür ediyorum” mesajı paylaştı.
‘DEMOKRASİ KURACAK KADRO’
CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise “Biz hem İstanbul’a hem Türkiye’ye kaybettiği huzuru getirecek, artık sürdürülemez hale gelen yoksulluğu giderecek, yok ettiğiniz demokrasiyi kuracak bir kadroyu kuruyoruz” diye konuştu.
2 VEKİL VAR
Adana Büyükşehir Belediyesi için Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediyesi için Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek PM üyelerinin oylarıyla aday yapıldı. CHP’nin yeni açıklanan aday isimleri arasında 2 milletvekilinin olması dikkat çekti. Tanju Özcan milletvekili olduğu Bolu’dan aday gösterilirken, Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan Kocaeli’nin İzmit ilçesinden aday oldu. Ayrıca Ağrı’da Ahmet Meriç, Niğde’de Rasim Yılmaz, Sivas’ta eski milletvekili Ali Akyıldız aday gösterildi. Açıklanan adaylardan 9’u mevcut belediye başkanıyken, 10 CHP’li belediyeye yeni aday atandı.
MERKEZ İLÇELER
Açıklanan adaylar arasında büyükşehirlere bağlı ilçe ve merkez ilçe adaylarına da yer verildi. Adana Çukurova’da Soner Çetin, Ankara Mamak’ta Adnan Demirci, Polatlı’da Sami Çay, Antalya Muratpaşa’da Ümit Uysal (mevcut), Konyaaltı’nda Semih Esen, Döşemealtı Turgay Genç (mevcut), Aydın Kuşadası’nda Ömer Günel, İstanbul Beylikdüzü’nde Mehmet Murat Çalık aday gösterildi.
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