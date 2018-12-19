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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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19.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

İstanbul’a İmamoğlu, Ankara’ya Yavaş aday

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İstanbul’a İmamoğlu, Ankara’ya Yavaş aday

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplanan CHP Parti Meclisi’nde İstanbul, Ankara, Antalya, Adana ve Bolu başta olmak üzere 67 yerin adayı açıklandı.

PM’de ilk tartışma, İYİ Parti ile yapılan işbirliği üzerine yaşandı. Bazı PM üyeleri, CHP’nin işbirliğinde tavizkâr davrandığını dile getirerek, özellikle Balıkesir’de Ahmet Akın aday olarak atanmışken İYİ Parti’yi destekleme kararının yanlış olduğunu savundu. Bunun üzerine Genel Başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun PM’yi işbirliği görüşmeleriyle ilgili bilgilendirdi.

AKŞENER’E TEŞEKKÜR

İkinci tartışma ise Mansur Yavaş’ın Ankara adaylığıyla ilgili yaşandı. PM üyeleri Gökhan Günaydın, Erdal Aksünger, Hakkı Süha Okay, Gaye Usluer, İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke, Ali Şeker, Yaşar Seyman, Emre Çam, Haluk Pekşen ve Mehmet Ali Çelebi, önerge vererek, Ankara için oylamanın açık ve tek tek sorarak yapılmasını talep etti. Yavaş ismine itiraz eden bazı PM üyeleri, Yavaş’ın önceki adaylığının ardından parti yönetimine bilgi vermeden istifa etmesini ve Belediye Meclis üyelerini de beraberinde istifaya zorladığını anımsattı. Yapılan oylamada Yavaş’ın adaylığı 12 ret oyuna karşılık 45 oyla kabul edildi.
Yavaş’ın PM gündemine getirilmesine yönelik bir hazırlık yokken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Yavaş’ı, PM öncesi yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına sürpriz bir kararla getirdiği öğrenildi. Mansur Yavaş sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Başkent Ankara adaylığı için şahsımı layık gören Millet İttifakı’nın genel başkanları Sayın Kılıçdaroğlu’na, Sayın Akşener’e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni, seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun” dedi. PM üyelerinin oylarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığına beklendiği gibi Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu atandı. İmamoğlu, sosyal medyadan “İstanbul’un geleceği ve İstanbulluların mutluluğu için yola çıkıyoruz. Beni bu göreve layık gören partime, genel başkanımıza ve tüm İstanbullulara içtenlikle teşekkür ediyorum” mesajı paylaştı.

‘DEMOKRASİ KURACAK KADRO’

CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise “Biz hem İstanbul’a hem Türkiye’ye kaybettiği huzuru getirecek, artık sürdürülemez hale gelen yoksulluğu giderecek, yok ettiğiniz demokrasiyi kuracak bir kadroyu kuruyoruz” diye konuştu. 

İstanbul’a İmamoğlu, Ankara’ya Yavaş aday

2 VEKİL VAR

 Adana Büyükşehir Belediyesi için Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediyesi için Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek PM üyelerinin oylarıyla aday yapıldı. CHP’nin yeni açıklanan aday isimleri arasında 2 milletvekilinin olması dikkat çekti. Tanju Özcan milletvekili olduğu Bolu’dan aday gösterilirken, Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan Kocaeli’nin İzmit ilçesinden aday oldu. Ayrıca Ağrı’da Ahmet Meriç, Niğde’de Rasim Yılmaz, Sivas’ta eski milletvekili Ali Akyıldız aday gösterildi. Açıklanan adaylardan 9’u mevcut belediye başkanıyken, 10 CHP’li belediyeye yeni aday atandı.

MERKEZ İLÇELER

Açıklanan adaylar arasında büyükşehirlere bağlı ilçe ve merkez ilçe adaylarına da yer verildi. Adana Çukurova’da Soner Çetin, Ankara Mamak’ta Adnan Demirci, Polatlı’da Sami Çay, Antalya Muratpaşa’da Ümit Uysal (mevcut), Konyaaltı’nda Semih Esen, Döşemealtı Turgay Genç (mevcut), Aydın Kuşadası’nda Ömer Günel, İstanbul Beylikdüzü’nde Mehmet Murat Çalık aday gösterildi.

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