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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.08.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

İstanbul Valiliği'nden son dakika açıklaması: 12 bin 474 kaçak göçmen geri gönderildi

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İstanbul Valiliği'nden son dakika açıklaması: 12 bin 474 kaçak göçmen geri gönderildi

İstanbul Valiliği, kaçak göçmenlerle ilgili yapılan çalışmalarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Düzensiz göçle gelen 12 bin 474 kaçak göçmen geri gönderme merkezlerinin bulunduğu illere sevk edildi" denildi.

İstanbul Valiliği; düzensiz göç, kayıt dışı istihdam, kayıtsız Suriyeiler ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Valiliğimizin koordinasyonunda İlimizde sürdürülen; düzensiz göçle mücadele, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik rehberlik hizmetleri, başka illere kayıtlı Suriyeliler ve işyeri tabela denetim faaliyetleri kapsamında 12-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında;

Düzensiz göçle gelen 12.474 yabancı uyruklu kaçak göçmen, Bakanlığımızın belirlediği Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere sevk edilmiştir. Bu kapsamdaki yabancıların ülkelerine geri gönderme işlemleri sevk edildikleri merkezlerde sürdürülmektedir.

Aynı dönemde, hiçbir ilde kaydı bulunmayan 2.630 Suriyeli, Bakanlığımızın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezlerine sevk edilmiştir.

Başka illere kayıtlı Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin, kayıtlı bulundukları illere dönüşleriyle ilgili süreç devam etmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve ilgili kurumların temsilcileriyle oluşturulan ekiplerimiz, çalışma hayatında kayıt dışılığın önlenmesi konusunda rehberlik faaliyetlerine devam etmektedir.

12-31 Temmuz döneminde 7.743 İşyeri ziyaret edilerek, işverenlerimiz ve çalışanlarına rehberlik hizmeti verilmiştir. Bu rehberlik hizmetlerimiz 25 Ağustos 2019 tarihine kadar verilmeye devam edilecektir.

İlimizdeki işyeri tabelalarının mevzuata uygun hale getirilmesine ilişkin çalışmalarda bu güne kadar 5.866 işyerine rehberlik hizmeti verilmiş, mevzuata uygun olmadığı tespit edilen 1.533 işyeri tabelasının, mevzuata uygun hale getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Düzensiz göçle mücadelede şikayet, soru, görüş ve önerileriniz için İçişleri Bakanlığımız Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yabancılar İletişim Merkezi YİMER 157 telefon hattı 7/24 hizmetinizdedir."

 

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