Ä°stanbul Ãœniversitesi'nde protesto

Hasan Ali YÃ¼cel EÄŸitim FakÃ¼ltesi Dekan YardÄ±mcÄ±sÄ± HÃ¼lya Ã‡alÄ±ÅŸkan, "Hasan Ali YÃ¼cel FakÃ¼ltesi'nin Ä°stanbul Ãœniversitesi'nden koparÄ±lmasÄ±, temeli disiplinlerarasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmaya dayanan Ã¶ÄŸretmen yetiÅŸtirme sÃ¼recinin ruhuna aykÄ±rÄ±dÄ±r" dedi.

Orman, Veterinerlik , SaÄŸlÄ±k Bilimleri, Edebiyat, Ä°ÅŸletme, Ä°letiÅŸim, Ä°ktisat FakÃ¼lte'sinden gelen 500'Ã¼ aÅŸkÄ±n Ã¶ÄŸrenci saat 14:30 sÄ±ralarÄ±nda dÃ¶vizler aÃ§arak 'Ãœniversiteme dokunma', ' FakÃ¼lteme dokunma', 'TasarÄ± Ã¼niversiteden geÃ§mez' ÅŸeklinde slogan attÄ±. Ã–ÄŸrenciler, baÄŸlama Ã§alarak yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto etti.Â Â

TARÄ°HSEL BÄ°R HATA

Hasan Ali YÃ¼cel EÄŸitim FakÃ¼ltesi Dekan YardÄ±mcÄ±sÄ± HÃ¼lya Ã‡alÄ±ÅŸkan, BeyazÄ±t MeydanÄ±'na gelerek basÄ±nÂ bildirisi okudu.

Ã‡alÄ±ÅŸkan, ÅŸu ÅŸekilde konuÅŸtu:Â

"26 Nisan 2018 tarihinde yapÄ±lan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ fakÃ¼lte akademik genel kurul toplantÄ±sÄ±nda oy birliÄŸi ile aÅŸaÄŸÄ±daki kararÄ± almÄ±ÅŸ bulunuyor ve kamuoyu ile paylaÅŸÄ±yoruz. Ä°stanbul Ãœniversitesi, tÃ¼m fakÃ¼lteleri Ã¶ÄŸretim Ã¼yeleri, Ã¶ÄŸrenci ve mezunlarÄ±yla bir bÃ¼tÃ¼ndÃ¼r, bÃ¶lÃ¼nemez. Temeli 1453'e dayanan bu kÃ¶klÃ¼ kuruma Ã¶nemli bir parÃ§asÄ± olan Hasan Ali YÃ¼cel EÄŸitim FakÃ¼ltesi'nin Ä°stanbul Ãœniversitesi'nden koparÄ±lmasÄ± tarihsel bir hata olacaktÄ±r. Ä°stanbul Ãœniversitesini de kapsayan Ã¼niversitelerin bÃ¶lÃ¼nmesi yÃ¶nÃ¼ndeki kanun tasarÄ±sÄ± geri Ã§ekilerek iptal edilmelidir. Ãœlkemizin nitelikli Ã¶ÄŸretmen ihtiyacÄ±nÄ± Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de karÅŸÄ±layan Hasan Ali YÃ¼cel EÄŸitim FakÃ¼ltesi'nin Ä°stanbul Ãœniversitesi'nden koparÄ±lmasÄ±, mezunlarÄ±nÄ±n geÃ§miÅŸlerinin silinmesi anlamÄ±na geleceÄŸi gibiÂ Hasan Ali YÃ¼cel EÄŸitim FakÃ¼ltesi'ni yÃ¼ksek puanlarlaÂ kazanarak yerleÅŸtirilmiÅŸ olan Ã¶ÄŸrencilerimizin ve tÃ¼m eÄŸitim camiasÄ±nÄ±n aÄŸÄ±r kaybÄ± anlamÄ±na gelecektir. Hasan Ali YÃ¼cel EÄŸitim FakÃ¼ltesi, TÃ¼rkiye'nin her kÃ¶ÅŸesine eÄŸitim hizmeti gÃ¶tÃ¼ren nitelikli Ã¶ÄŸretmenler yetiÅŸtirmektedir. Hasan Ali YÃ¼cel FakÃ¼ltesi'nin Ä°stanbul Ãœniversitesi'nden koparÄ±lmasÄ±, temeli disiplinlerarasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmaya dayanan Ã¶ÄŸretmen yetiÅŸtirme sÃ¼recinin ruhuna aykÄ±rÄ±dÄ±r. Bu bildirgeyle bizler, Ã¼niversitemizin bÃ¶lÃ¼nmesine karÅŸÄ± olduÄŸumuzu net bir biÃ§imde gÃ¶steriyoruz"

Polislerin yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±ÄŸÄ± BeyazÄ±t MeydanÄ±'nda Ã¶ÄŸrenciler yaklaÅŸÄ±k 3 saat sÃ¼ren protestonun ardÄ±ndan olaysÄ±z bir ÅŸekilde daÄŸÄ±ldÄ±.