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    İstanbul trafiğinde dehşet anları

    İHA
    07.06.2018 - 10:04 | Son Güncelleme:

    TEM otoyolunda lastiği patlayan tır yoldan çıktı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

    TEM otoyolu Ahmediye mevkii Büyükçekmece istikametinde zincirleme kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tırın ön lastiği patladı. Ters dönen tır kontrolden çıkıp önce refüje daha sonra da aydınlatma direğine çarptı. O esnada tırın arkasında seyreden 3 araç da kazadan kaçamadı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ayakta müdahale etti. Bazı vatandaşlar da araçlarını yol kenarına park ederek yaralılara yardım etti.

    Kaza nedeniyle TEM otoyolu çift yönde birer şerit trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçlar kaldırılana kadar bölgede yoğun trafik oluştu.

    İstanbul trafiğinde dehşet anları

    İstanbul trafiğinde dehşet anları

    Etiketler: İstanbul , zincirleme kaza
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