İstanbul seçenekleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul seçenekleri
GeriGündem İstanbul seçenekleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
06.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İstanbul seçenekleri

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
İstanbul seçenekleri

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart seçimlerinden 36 gün sonra AK Parti ve MHP’nin İstanbul seçimlerine yönelik iptal ve yenileme talepli olağanüstü itirazlarını karara bağlamak üzere bugün toplanacak. Kurulun önünde ‘büyükşehir seçimi iptali’, ‘Büyükçekmece ve Maltepe seçimlerinin iptali’ ya da ‘itirazın reddi’ olmak üzere üç seçenek bulunuyor.

YSK bugün saat 14.30’da toplanarak AK Parti ve MHP’nin İstanbul seçimlerine dönük iptal ve yenileme talepli olağanüstü itirazlarını karara bağlayacak. Toplantının başında itirazlar üzerinde çalışan YSK üyesi bir sunum yapacak. AK Parti Temsilcisi Recep Özel’in de YSK’nın kamudan ihraç edilenlerin oy kullanamayacağına ilişkin ikiye karşı dokuz oyla verilen ara karara da bu süreçte itiraz edeceği belirtiliyor. Parti temsilcilerinin açıklamalarının ardından YSK üyeleri müzakereye geçecek. YSK’nın ara kararlarıyla İstanbul’da araştırılacak kısıtlı seçmen sayısı 7 bin 623’e, toplam usulsüzlük iddiasıyla araştırılacak seçmen sayısı 46 bin 477’ye yükselmişti. YSK kısıtlı, ölü, zihinsel engelli ve cezaevi seçmenlerinin aralarında bulunduğu 46 bin 477 seçmenin durumunun seçim sonuçlarını değiştirip değiştirmediğini inceleyecek. Memur olmayan 19 bin 743 sandık kurulu başkan ve üyeleri ile bunlardan 2 bin 245’inin yakınlarının KHK ile ihraç edildiği iddiasıyla ilgili de kurulun ara karar verebileceği bildirildi. AK Parti’nin YSK temsilcisi Recep Özel, YSK’nın görüşmeleri 1-2 gün içinde sonuçlandırmasını ve çarşamba gününe kadar kararın çıkmasını beklediğini söyledi.

ÇELİK: YASSIADA ZİHNİYETİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın YSK üyelerine dönük sözlerine tepki gösterdi ve sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “CHP Sözcüsü, partisindeki ‘Yassıada zihniyeti’nin hiç değişmediğini gösterdi. ‘Yüce Divan’a gidersiniz’ diye tehdit siyasetine devam etti. Hâkimlere ‘Kızılay’da yürüyemezsiniz’ diyerek açıkça saldırıyor. Yassıada zihniyeti sahneye çıkmak için fırsat kolluyor.”

YSK’nın 11 üyesinin salt çoğunluğuyla alacağı karar kesin nitelik taşıyacak. Yerleşik içtihatlar ışığında kurulun önünde bulunan seçenekler şöyle:

1- İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR SEÇİM İPTALİ: AK Parti ve MHP’nin itirazları kabul edilirse; ‘tam kanunsuzluk’ nedeniyle seçimin iptali ve yenilenmesine karar verecek. Ekrem İmamoğlu’nun mazbatası iptal edilecek. YSK’nın ara kararı gereğince Keskin, Honaz gibi beş yerdeki seçimlerle birlikte 2 Haziran’da İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilenecek. Oylama dışındaki seçim iş ve işlemleri geçerli sayılacak. Aynı adaylar ve aynı seçmen kütükleri ile oylama tekrarlanacak.

2- İKİ İLÇEDE SEÇİM İPTALİ: YSK, büyükşehir gibi Maltepe ve Büyükçekmece’de seçim sonuçlarını etkileyen usulsüzlük görürse ‘tam kanunsuzluk’ gerekçesiyle birinde ya da ikisinde birden seçim iptali kararı verebilecek. Bu iki ilçe belediye başkanlığı seçimi de 2 Haziran’da aynı aday ve seçmen listesiyle tekrarlanacak. Bu seçimlerde de oylama tekrarlanmış olacak.

3- OLAĞANÜSTÜ İTİRAZLARIN REDDİ: AK Parti ve MHP’nin büyükşehir ile iki ilçeye dönük olağanüstü itirazları reddedilirse İstanbul seçimine dönük işlemler tamamlanmış olacak. İmamoğlu, belediye başkanlığı görevine devam edecek. YSK kesin seçim sonuçlarını ilan edecek.

 

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı şehit babasını aradı: 'Kanları yerde kalmadı, onların da hakkından geldik'

Şehit Yüzbaşı Celalettin Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

Usulsüzlük soruşturması: 43 şüphelinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi

Yer: İstanbul.... Canını hiçe saydı, kadını kurtardı