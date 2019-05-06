İstanbul seçenekleri

YSK bugün saat 14.30’da toplanarak AK Parti ve MHP’nin İstanbul seçimlerine dönük iptal ve yenileme talepli olağanüstü itirazlarını karara bağlayacak. Toplantının başında itirazlar üzerinde çalışan YSK üyesi bir sunum yapacak. AK Parti Temsilcisi Recep Özel’in de YSK’nın kamudan ihraç edilenlerin oy kullanamayacağına ilişkin ikiye karşı dokuz oyla verilen ara karara da bu süreçte itiraz edeceği belirtiliyor. Parti temsilcilerinin açıklamalarının ardından YSK üyeleri müzakereye geçecek. YSK’nın ara kararlarıyla İstanbul’da araştırılacak kısıtlı seçmen sayısı 7 bin 623’e, toplam usulsüzlük iddiasıyla araştırılacak seçmen sayısı 46 bin 477’ye yükselmişti. YSK kısıtlı, ölü, zihinsel engelli ve cezaevi seçmenlerinin aralarında bulunduğu 46 bin 477 seçmenin durumunun seçim sonuçlarını değiştirip değiştirmediğini inceleyecek. Memur olmayan 19 bin 743 sandık kurulu başkan ve üyeleri ile bunlardan 2 bin 245’inin yakınlarının KHK ile ihraç edildiği iddiasıyla ilgili de kurulun ara karar verebileceği bildirildi. AK Parti’nin YSK temsilcisi Recep Özel, YSK’nın görüşmeleri 1-2 gün içinde sonuçlandırmasını ve çarşamba gününe kadar kararın çıkmasını beklediğini söyledi.

ÇELİK: YASSIADA ZİHNİYETİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın YSK üyelerine dönük sözlerine tepki gösterdi ve sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “CHP Sözcüsü, partisindeki ‘Yassıada zihniyeti’nin hiç değişmediğini gösterdi. ‘Yüce Divan’a gidersiniz’ diye tehdit siyasetine devam etti. Hâkimlere ‘Kızılay’da yürüyemezsiniz’ diyerek açıkça saldırıyor. Yassıada zihniyeti sahneye çıkmak için fırsat kolluyor.”

YSK’nın 11 üyesinin salt çoğunluğuyla alacağı karar kesin nitelik taşıyacak. Yerleşik içtihatlar ışığında kurulun önünde bulunan seçenekler şöyle:

1- İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR SEÇİM İPTALİ: AK Parti ve MHP’nin itirazları kabul edilirse; ‘tam kanunsuzluk’ nedeniyle seçimin iptali ve yenilenmesine karar verecek. Ekrem İmamoğlu’nun mazbatası iptal edilecek. YSK’nın ara kararı gereğince Keskin, Honaz gibi beş yerdeki seçimlerle birlikte 2 Haziran’da İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilenecek. Oylama dışındaki seçim iş ve işlemleri geçerli sayılacak. Aynı adaylar ve aynı seçmen kütükleri ile oylama tekrarlanacak.

2- İKİ İLÇEDE SEÇİM İPTALİ: YSK, büyükşehir gibi Maltepe ve Büyükçekmece’de seçim sonuçlarını etkileyen usulsüzlük görürse ‘tam kanunsuzluk’ gerekçesiyle birinde ya da ikisinde birden seçim iptali kararı verebilecek. Bu iki ilçe belediye başkanlığı seçimi de 2 Haziran’da aynı aday ve seçmen listesiyle tekrarlanacak. Bu seçimlerde de oylama tekrarlanmış olacak.

3- OLAĞANÜSTÜ İTİRAZLARIN REDDİ: AK Parti ve MHP’nin büyükşehir ile iki ilçeye dönük olağanüstü itirazları reddedilirse İstanbul seçimine dönük işlemler tamamlanmış olacak. İmamoğlu, belediye başkanlığı görevine devam edecek. YSK kesin seçim sonuçlarını ilan edecek.