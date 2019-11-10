İstanbul örgütü ile gurur duyuyorum
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün, partisinin İstanbul il başkanlığı tarafından düzenlenen ilçe örgütleri voleybol turnuvasının Sultangazi ile Beylikdüzü arasındaki final maçını izledi.
Bayrampaşa’daki Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmada Kılıçdaroğlu, il başkanı Canan Kaftancıoğlu ile yan yana oturdu. Sultangazi teşkilatının kazandığı maç sonrası takımlara kupalarını vermek için sahaya inen Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada İstanbul İl Örgütü’nden övgüyle bahsetti.
CHP Lideri, “Önce şunu ifade edeyim ki İstanbul örgütü ile gurur duyuyorum. Onlar gerçekten çok önemli başarılara imza atıyorlar. İstanbul örgütü ile gurur duyuyorum ama İstanbullularla da gurur duyuyorum. Onlar bize büyük bir başarıyı tattırdılar. Şimdi çok önemli bir başarıya daha imza attılar. Örgütlerimiz demokraside verdikleri örneğin benzerini sporda da verdiler. Yerel yönetimlerde büyük başarı elde ettik. Şimdi bu başarıyı, çıtayı yukarı taşıyacağız. Türkiye genelinde de büyük bir başarıya imza atacağız. Tekrar İstanbul örgütüne başta il başkanımız, ilçe başkanlarımız olmak üzere hepsine yürekten teşekkür ediyorum” dedi.
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