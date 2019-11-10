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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayşegül USTA/İSTANBUL  
10.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İstanbul örgütü ile gurur duyuyorum

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
İstanbul örgütü ile gurur duyuyorum

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün, partisinin İstanbul il başkanlığı tarafından düzenlenen ilçe örgütleri voleybol turnuvasının Sultangazi ile Beylikdüzü arasındaki final maçını izledi.

Bayrampaşa’daki Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmada Kılıçdaroğlu, il başkanı Canan Kaftancıoğlu ile yan yana oturdu. Sultangazi teşkilatının kazandığı maç sonrası takımlara kupalarını vermek için sahaya inen Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada İstanbul İl Örgütü’nden övgüyle bahsetti.
CHP Lideri, “Önce şunu ifade edeyim ki İstanbul örgütü ile gurur duyuyorum. Onlar gerçekten çok önemli başarılara imza atıyorlar. İstanbul örgütü ile gurur duyuyorum ama İstanbullularla da gurur duyuyorum. Onlar bize büyük bir başarıyı tattırdılar. Şimdi çok önemli bir başarıya daha imza attılar. Örgütlerimiz demokraside verdikleri örneğin benzerini sporda da verdiler. Yerel yönetimlerde büyük başarı elde ettik. Şimdi bu başarıyı, çıtayı yukarı taşıyacağız. Türkiye genelinde de büyük bir başarıya imza atacağız. Tekrar İstanbul örgütüne başta il başkanımız, ilçe başkanlarımız olmak üzere hepsine yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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