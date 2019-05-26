İstanbul, İzmir ve Ankara'da sahur saat kaçta yapılacak? İl il sahur vakitleri
Rahmet ve bereket dolu ramazan ayının ilerlediği günlerde, oruca niyet edecek olan vatandaşların sahur ve iftar saatlerine yönelik araştırmaları devam ediyor. Yarın tutacakları oruçları için bu gece sahura kalkacak olan vatandaşlar, Diyanet'in yayımladığı 2019 imsakiye bilgilerini araştırıyor. Peki, bu gece sahur saat kaçta? İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara ve diğer iller için sahur vakitleri.
Özellikle, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar, saatlerin ilerlemesi ile sahur saatlerine yönelik araştırmalarına hız verdi. Ramazan ayının 21. gününün geride kalması ile, 81 ilde ikamet eden vatandaşlar, 'Bu gece sahura kaçta kalkılacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte, Diyanet'in yayımladığı il il sahur saatleri ve imsakiye bilgileri.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2019 Ramazan İmsakiyesi'ne göre bu gece, oruca niyet edecek olan vatandaşlar, İstanbul'da 03:37'de, Ankara'da 03:29'da, İzmir'de 04:01'de, Bursa'da 03:42'de sahur yapacak. Diğer illerin sahur saatleri için aşağıdaki görsele tıklayabilirsiniz.
ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR?
İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, II, 87).
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. (Geniş bilgi için bkz. 481ve 484 nolu fetva)
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26).
Yorumları Göster
Yorumları Gizle