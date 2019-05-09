İstanbul iftar saatleri 2019 | İstanbul'da iftara ne kadar kaldı?
İstanbul iftar saatleri, ezan vaktinin yaklaşmasıyla birlikte kentte oruç tutan vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. Oruçlarını açacakları saate ne kadar süre kaldığını merak eden İstanbullu vatandaşlar, ramazanın dördüncü gününde saat kaçta iftar yapacaklarını öğrenmek istiyor. Peki, İstanbul'da iftara ne kadar kaldı? İstanbul'da iftar saat kaçta?
Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da oruç ibadetlerini ifa eden birçok İstanbullu vatandaş, İstanbul iftar saatlerine yönelik araştırmalarına devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2019 imsakiyesine göre oruçlarını açacak vatandaşlar, İstanbul'da iftara ne kadar kaldığını sorguluyor. İşte, 2019 İstanbul ramazan imsakiyesi ve 9 Mayıs İstanbul iftar saati...
Ramazanın dördüncü gününü İstanbul'da idrak eden vatandaşlar, iftar saati araştırmalarına başladı. Son hazırlıklarını yapan vatandaşlar, iftar saatlerini merak ediyor ve araştırıyor. Diyanet'in yayınladığı 2019 imsakiyesine göre 9 Mayıs Perşembe yani bugün İstanbul'da iftar, 20:15'te yapılacak. Aşağıdaki tablodan İstanbul'a ait diğer günlerin iftar saatlerini inceleyebilirsiniz.
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|4
|09 Mayıs
|04:03
|20:15
|21:51
|5
|10 Mayıs
|04:02
|20:16
|21:52
|6
|11 Mayıs
|04:00
|20:17
|21:54
|7
|12 Mayıs
|03:58
|20:18
|21:55
|8
|13 Mayıs
|03:57
|20:19
|21:57
|9
|14 Mayıs
|03:55
|20:20
|21:58
|10
|15 Mayıs
|03:54
|20:21
|22:00
|11
|16 Mayıs
|03:52
|20:22
|22:01
|12
|17 Mayıs
|03:51
|20:23
|22:03
|13
|18 Mayıs
|03:49
|20:24
|22:04
|14
|19 Mayıs
|03:48
|20:25
|22:05
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