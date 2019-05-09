Bugün iftar saat kaçta? Tüm iller ve İstanbul Ankara iftar saatleri
Ramazan ayının dördüncü gününde iftar saati bilgisine göre niyet ettikleri oruçlarını açacak olan Müslümanlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Ankara, İstanbul ve diğer tüm illerdeki iftar saatleri hakkında bilgi almak isteyen birçok Müslüman, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiyeyi sorgulamaya başladı. İşte, 2019 yılına ait imsakiye tüm illerin iftar vakitleri ve Ankara, İstanbul iftar saatleri
İftar saatleri, ramazan ayının dördüncü gününde de gündemde yer alıyor. Bulundukları ilçe ya da il merkezlerinde iftar saati hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, internet aracılığıyla günün imsakiye bilgilerini görmek istiyor. Peki, İstanbul ve Ankara'da iftar saat kaçta yapılacak? İşte, günün iftar saatleri ve ramazan ayına dair bazı bilgiler
İFTAR SAAT KAÇTA YAPILACAK?
Mübarek ramazan ayının dördüncü gününde İstanbul'da iftar saati 20.15 olacak. Başkent Ankara'da ise iftar 19.57'de yapılacak. Diğer illerin iftar saatleri ise aşağıdaki linke tıklayarak öğrenilebilecek.
ANKARA İMSAKİYE BİLGİSİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|4
|09.05.2019
|03:53
|19:57
|21:30
|5
|10.05.2019
|03:52
|19:58
|21:31
|6
|11.05.2019
|03:50
|19:59
|21:33
|7
|12.05.2019
|03:49
|20:00
|21:34
|8
|13.05.2019
|03:47
|20:01
|21:36
|9
|14.05.2019
|03:46
|20:02
|21:37
|10
|15.05.2019
|03:44
|20:03
|21:39
|11
|16.05.2019
|03:43
|20:04
|21:40
İSTANBUL İMSAKİYE BİLGİSİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|4
|09.05.2019
|04:03
|20:15
|21:51
|5
|10.05.2019
|04:02
|20:16
|21:52
|6
|11.05.2019
|04:00
|20:17
|21:54
|7
|12.05.2019
|03:58
|20:18
|21:55
|8
|13.05.2019
|03:57
|20:19
|21:57
|9
|14.05.2019
|03:55
|20:20
|21:58
|10
|15.05.2019
|03:54
|20:21
|22:00
|11
|16.05.2019
|03:52
|20:22
|22:01
ORUCA NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLİR?
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir. Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz. Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir.
Kaza, kefaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, kefaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir.
İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir.
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