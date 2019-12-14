İstanbul için son dakika yağış uyarısı! Pazar günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Erzurum, Kars, Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Erzurum, Kars, Erzincan, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; İzmir'in batısı, Aydın'ın kıyı kesimleri, Muğla çevreleri, Antalya merkez ve doğusu, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İzmir'in batısı, Aydın'ın kıyı kesimleri, Muğla çevreleri, Antalya merkez ve doğusu, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Ege, Batı Akdeniz ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, Ege ile Batı Akdeniz’de fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ağaç devrilmesi, baca ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde Kırklareli, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 3°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerine kadar İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir'in batı, Aydın'ın kıyı kesimleri ile Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu ve yarın (Pazar) sabah saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya merkez ve doğusu, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 12°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların merkez ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 9°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 5°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 11°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 12°C

Parçalı bulutlu

KONYA 3°C, 11°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SİVAS 3°C, 8°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra bölgenin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde yarın (Pazar) sabah saatlerinde kadar, güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

BAYBURT 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Erzurum, Kars, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM -1°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS -2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 5°C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

VAN 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı