İstanbul elektrik kesintisi.. 17 Ekim İstanbul elektrik kesintileri

17 Ekim 2019 Perşembe günü planlı kesinti programı | Avrupa Yakası

- KAZIM KARABEKİR Mh., 1/13A Sk., 1/13A2. Sk., 1/13A3. Sk., 1/14. Sk., 1/14D Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28261-18543)



- KÜLTÜR Mh., ARNAVUTKÖY YOLU Sk., ETİLER Mh., BADE Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29172-3939)



- AĞAÇLI Mh., ODAYERİ Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29184-9286,9863,9710,9794,9795,9796,9247,9288,9264,9269,9235,9860,9430,9520,9943,9942,9905,9843,9789,9265,9263 T.M.)



- KARLIBAYIR Mh., TAŞOLUK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29194-28078-28820-29655-29104--29020-29480-28225-29538-41534)



- ALKENT 2000 Mh., MEHMET YEŞİLGÜL Bul., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29201-22832)



- ALKENT 2000 Mh., MEHMET YEŞİLGÜL Bul., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29202-22833)



- ALKENT 2000 Mh., MEHMET YEŞİLGÜL Bul., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 15:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29204-22831)



- DURSUNKÖY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29206-41625-28790-28075-41626-28945-41627)



- ÇOBANÇEŞME Mh., ÇALIŞLAR 1 Sk., SANAYİ Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29234-31782)



- KARLIBAYIR Mh., TAŞOLUK Mh., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29195-28820-29104-29020-29480-28225-29538-)



- ATATÜRK Mh., BAYRAMOĞLU Sk., SARI ORKİDE Sk., YENER Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29222-29024)



- VELİEFENDİ Mh., G/1 ÇIKMAZI Sk., G/2 ÇIKMAZI Sk., G/3 Sk., HAKŞİNAZ Sk., KARAGÜL Sk., KÜPE ÇİÇEĞİ Sk., AHMET YESEVİ Sk., LÜLETAŞI Sk., NAMZET Sk., YEŞİLYOL D Sk., YEŞİLYOL E Sk., YEŞİLYOL Sk., YENİ KARAKOL Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 08:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29225-1016)



- GÖKÇEALİ Mh., GÖKÇEALİ Cd.DESİ Sk., SUBAŞI Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29221-23023 23697 23134 23685 23497 23756 23536 23457 23424 23392 23132)



- ATATÜRK Mh., HİCRET Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:20-13:20 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29228-29664)



- KAYABAŞI Mh., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29030-28429 tm)



- BALAT Mh., AYAN Cd., BEKRİ MUSTAFA Sk., BURÇAK Sk., KALPAKÇI ÇEŞMESİ Sk., KALPAKÇI ÇEŞMESİ YOKUŞU Sk., AYVANSARAY Mh., AYNALI DÜKKAN ÇIKMAZI Sk., AYNALI DÜKKAN Sk., ÇİLİNGİR Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28823-2117 TM)



- MİMAR SİNAN Mh., PROFESÖR MUAMMER AKSOY Cd., TÜTEN Sk., SAĞANAK Sk., NEHİR Sk., NOYAN Sk., ÜNVER Sk., NADİDE Sk., SÜLEYMAN GİRGİN Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28902-25743)



- BALABAN Mh., İSMET İNÖNÜ Cd., İZZETTİN Sk., SOĞANLI Sk., KASIMPATI Sk., YETENEKLİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28923-25451)



- MİMAR SİNAN Mh., İNÖNÜ Cd., FETHİ ALTINTAŞ Sk., ORKİDE Sk., ELMASAĞA Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28900-25213)



- MİMAR SİNAN Mh., PROFESÖR MUAMMER AKSOY Cd., EVLİYA ÇELEBİ Cd., NURETTİN ÇAMLIDAĞ Cd., HİDAYET ÇIKMAZI Sk., DİLBER ÇIKMAZI Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28903-25121)



- CUMHURİYET Mh., TACETTİN DEMİRDAĞ Cd., YUDUM Sk., DİDEM Sk., DİCLE Sk., KIRSAY Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28930-25103)



- TOPÇULAR Mh., RAMİ KIŞLA Cd., TİKVEŞLİ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28970-8638)



- NİŞANCI Mh., EYÜP SULTAN Bul., OTAKÇILAR Cd., SAMANCILAR Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28973-8684)



- ALTINTEPSİ Mh., ÖZKAN Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28974-8690)



- KOCATEPE Mh., 19. Sk., 14. Sk., 26. Sk., MELTEM Sk., 29. Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28972-8671)



- ESENTEPE Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29029-28218 TM)



- KAYABAŞI Mh., KAYAŞEHİR Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28999-12644)



- KAYABAŞI Mh., KAYAŞEHİR Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 13:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29003-12633)



- KAYABAŞI Mh., KAYAŞEHİR Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 11:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29000-12632)



- HÜRRİYET Mh., DR. CEMİL BENGÜ Cd., KIZKALESİ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29103-9220 T.M.)



- GÜRSEL Mh., FESTİVAL Sk., KAĞITHANE Cd., SERKAN Sk., IŞIKLI Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29107-9358 T.M.)



- AYAZAĞA Mh., KEMERBURGAZ Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29117-9149 T.M.)



- KARADOLAP Mh., FİLİZ Sk., MARTI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29038-28840 tm)



- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., YÜKSEK Sk., YÜKSEL Sk., SÖĞÜT Sk., SAVAŞ Cd., SELVİ Sk., MEŞE Sk., FATİH Cd., FİDAN Sk., AKÇAAĞAÇ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29040-189)



- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., FATİH Cd., CEVİZ Sk., NAZIM Sk., SANCAK Sk., ZAFER Cd., LADİN Sk., KAYACIK Sk., DURAK Sk., YILDIRIM Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29041-182)



- AYAZAĞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29096-4408)



- AYAZAĞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29097-4436)



- FATİH Mh., ŞEHREMİNİ Sk., ADNAN KAHVECİ Cd., TORBACILAR Sk., ERDİNÇ ÜSTÜN Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29101-22022)



- FATİH Mh., GAZİ MUSTAFA Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29102-22023)



- FATİH Mh., GAZİ MUSTAFA Cd., 2. KORDONBOYU Cd., KORDONBOYU Cd., ABDULLAH YÜCE Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29104-22119)



- FATİH Mh., ŞEHİT GAFFAR OKKAN Cd., İZMİR Cd., VEHBİ KOÇ Cd., HAZERFEN Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29106-22027)



- KAYABAŞI Mh., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 14:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29031-28462 tm)



- SEMİZKUMLAR Mh., TERAKKİ Cd., SAKARYA Cd., NECATİ KALFA Cd., RÜZGARLI BAHÇE Sk., RUMELİ Cd., YÜCEDAĞ Sk., SARGÜN Cd., FEYYAZ ALTINORAK Cd., MİMOZA Cd., DENİZ Cd., DENİZKENT Sk., YEŞİLKENT Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29066-25090-25040-25038-25039-25091-25037-25036-25035-25167-25180-25216-25339-25294-25034-25032-25312-25225)



- KUMBURGAZ Mh., KAMİLOBA Mh., OKUL Cd., ÇİMEN 1 Cd., ZEYTİNSUYU Cd., BOĞAZİÇİ 1 Cd., ŞİRİNDERE Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29144-24129 24260 24297 24331 24066 24508)



- KUŞTEPE Mh., ZEYTİNLİK Sk., YONCALI Sk., YAVRUKUŞ Sk., LİMON Sk., KIZILCIK MAHMUT Sk., UĞUR 1 Sk., PAPATYA Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 00:10-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29122-9349 T.M.)



- YEŞİLKÖY Mh., ÇARDAK YOLU Sk., ÇARKÇI HALİM EMİN Sk., NAİMA Sk., AHMET İHSAN Sk., GÜL CEMAL Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29123-1522)



- YEŞİLKÖY Mh., BADEMLİ Sk., BUKETLİ Sk., ÇARKÇI HALİM EMİN Sk., GÜLNİHAL Sk., HAVAN Sk., HİLMİ NAİLİ Sk., KAZIM SİLİVRİLİ Sk., MUHARREM AKTAN Sk., MURAT CANKAT Sk., NAİMA Sk., ZİYA ERDEM Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29124-1118)



- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., G-3006 Cd., ALİYA İZZET BEGOVİÇ Cd., ÇAMLIK Cd., ASMALI Cd., CEMİL MERİÇ Sk., GALATA Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29153-27332 27333 27165 27262)



- ZAFER Mh., E-5 TEM Bul., ADİLE NAŞİT Bul., 185. Sk., 175. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29167-20411 20877 27428)



- CUMHURİYET Mh., FİRUZE Sk., BEYZADE Cd., D-100 KARAYOLU Cd., GÜRPINAR YOLU Cd., SEYHAN Sk., MERİÇ Sk., TUNA Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29179-21530-21531-21532-21399-21013-27556)



- HACIAHMET Mh., ATEŞ Sk., CİN DERESİ Sk., GÜLİSTAN Sk., İLYAS BEY ARALIĞI Sk., İLYAS BEY Sk., İPLİKÇİ ARALIĞI Sk., İPLİKÇİ FIRINI Cd., MEZARLIK YANI Sk., MEZARLIK YOKUŞU Sk., NİLÜFER Sk., İSTİKLAL Mh., ALİ KABULİ Cd., ARALIK ÇIKMAZI Sk., BAHÇE Sk., BAKKALİYE Sk., BARUTHANE Sk., CANAN Sk., ÇAVUŞ Sk., ÇEŞMELİ Sk., DEDE Sk., DİKBAYIR Sk., GÖRELE ÇIKMAZI Sk., HAFİK Sk., İPLİKÇİ FIRINI Cd., KADİR EFENDİ Sk., MAHMUTAĞA Sk., KARANFİL Sk., PİYALEPAŞA Bul., SAHAF ÇEŞMESİ Sk., ŞAHİNİM Sk., UYSAL Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında YAYLA Mh., YAY MEYDANI Cd., MEZARLIK YANI Sk., PAŞA Mh., MAHMUTAĞA ÇIKMAZI Sk., PİYALEPAŞA BULVARI Bul., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29230-3525)



- ALKENT 2000 Mh., MEHMET YEŞİLGÜL Bul., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29203-22837)



- TAŞOLUK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29205-28820-29104-29020-29480-28225-29538-)



- OKLALI Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29220-23682 23183 23147 23650 23671 23505 23363 23362)



- FERİKÖY Mh., BAYIR Sk., BOZKURT Cd., ÇOBANOĞLU Sk., DUYGU ÇIKMAZI Sk., ERMEYDANI Sk., GEDİZ Sk., KURTULUŞ Cd., KUYULUBAĞ Sk., OZAN Sk., SAVAŞ Sk., ŞAHİN Sk., ŞEHİT ERDEM CANBAŞ Sk., YAYLA Mh., OZAN Sk., ÖZDEN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29232-3544)



- MERKEZ Mh., FERİKÖY FIRIN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29233-5012)



- MİMAR SİNAN Mh., MELEK Sk., GÜRBÜZ AYDIN Sk., TEMİZ Sk., TARÇIN Sk., ÖZGÜRLÜK Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29215-25268)



- ATATÜRK Mh., YAZ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:40-15:40 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29229-29377)



- ÇOBANÇEŞME Mh., ÇALIŞLAR 1 Sk., SANAYİ Cd., MİTHATPAŞA Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 12:00-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29235-31332)

17 Ekim 2019 Perşembe günü planlı kesinti programı | Anadolu Yakası

09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: İHYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: TOPRAKKALE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: ÇUHA ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: FERMAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: GÖKSU OTAĞTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: KAHVE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: YEŞİLLİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: GÖZTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: GÖKSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: HİLMİ YAVUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: GÖKSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: GÖKSU OTAĞTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: GÖZTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: KARDEŞLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: SANDIKLI BOSTAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: OTAĞTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: RENKLİ 09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: VİŞNE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ZEYTİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ŞEHİT ZEKERİYA SEÇKİN KAHRAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ABDAL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: GÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: HİDİV KASRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: BAŞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: LABİRENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: EĞRELTİOTU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ALEVLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: FİDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ÇAYOCAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: KABA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: KATAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ORHAN VELİ KANIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: PLATİN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: PERİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: TEK ÇINARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: HİDİV KASRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: İBRAHİM PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: GÖZEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: BUĞRA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: KAYALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: MİHRABAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: OKÇULAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: HAKİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: MÜHENDİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ORHAN VELİ KANIK 09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: ÇEÇENİSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: OSMAN GAZİ 09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ZAFERTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: TERAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: YURTSEVER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: KONCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: HÜLAGÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: İPEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ETİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: HACER ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: GARPLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: KARAGÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: KAVAKLI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: MARAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: KÜRŞAD

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: OTAĞTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: NAZLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: TOMARZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: PERÇEMLİ KIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: SANAL

08:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: KOZPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 156.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 150.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 152.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 157.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: REŞADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 148.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 149.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 153.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 154.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 155.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 172.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: REŞADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 162.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: İSPİNOZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 161.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: SULTAN SUYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: REŞADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: 160.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: 159. 08:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: SULTAN REŞAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: EMEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: KESTANELİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: PAPELİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: REŞADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞEHİT MURAT DEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: 160.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: 159.

13:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TÜTÜNCÜ MEHMETEFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: RIDVANPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: DR. RIFATPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: MERYEM ATMACA

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: DİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ÇUKURBOSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: FAZİLET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: DİKEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: NİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: ÇAĞLAYAN

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: HİKMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ENGİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: SAMİBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: İNCİLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SAKARYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: MORMENEKŞE 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: NİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: İNANÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: ZÜBEYDE HANIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: FİLİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: GÜRCÜDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: BAŞÖĞRETMEN 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: SAMİBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: KAKTÜS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: DİKER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: TUNÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: MELTEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ORTAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: AKIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÇAKMAK 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ATATÜRK 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: KENTLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: GAZİPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: TUNÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: AMBER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: PROF. SULHİ DÖNMEZER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: DEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ORTAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: KIŞLALI

13:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BAKÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BIKMAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: YEŞİLIRMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: SAKSI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: CEYHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KORU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: SENA 10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: MALKOÇOĞLU 10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: DANİŞMENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: MAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: SEVİNÇLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: ŞİRAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: TÜRBE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: ANITLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: BİZİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: YENİ TÜRKÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: ERDİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: ATİLLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: ÖZLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: ACEM KIZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: SALYAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: TOPLUM 11:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: NİLAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: SEYİT ONBAŞI 10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: LİMAN 15:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: EKİN

10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: ÇİĞDEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: SANCAKTAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: HABİB

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: KARDELEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: SARDUNYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: LEYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: CESARET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: MİNNET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: NUR YOLU

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: SUVAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: SEZER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: YUDUM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: KALFA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: KALİTE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: DÜZLEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: EBRU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: KIZILTOPRAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: NİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: KÜBRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: KARÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: TABİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: TOMURCUKLUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: İDEAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ZİVER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: SÖNMEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: BAKİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: GÜNGÖR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: BELDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: METANET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: YAHYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: YALIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: İKRAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ŞAMDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ÜSKÜDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: AHMETLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ÇINARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: HAYAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: SUDENAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: EBEDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: AYDINTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: KİLLİDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: TEPECİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: YENİGÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: İFADE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ÇAMLI ÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ÇEVREM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: BOZTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: SAKIZ AĞACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENLER - Sokak: AYCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENLER - Sokak: DERSAADET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENLER - Sokak: NİDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORUCU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORUCU - Sokak: KORUCUKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORUCU - Sokak: ASMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORUCU - Sokak: BALSUYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORUCU - Sokak: ÇEVRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORUCU - Sokak: KADİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORUCU - Sokak: AĞAÇALTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORUCU - Sokak: EMİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORUCU - Sokak: SULTAN SELİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATMAZLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATMAZLI - Sokak: FERDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATMAZLI - Sokak: DİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATMAZLI - Sokak: SATMAZLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATMAZLI - Sokak: BERKAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATMAZLI - Sokak: KORAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATMAZLI - Sokak: AYDIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATMAZLI - Sokak: ANDAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATMAZLI - Sokak: DERSAADET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATMAZLI - Sokak: İNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATMAZLI - Sokak: GÖKÇEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATMAZLI - Sokak: GÜNÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATMAZLI - Sokak: ERGİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATMAZLI - Sokak: HAZAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATMAZLI - Sokak: GÜLPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATMAZLI - Sokak: BARUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATMAZLI - Sokak: ARALIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATMAZLI - Sokak: AHMETLİ 09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: ŞEHZADE (ORTA)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KEHRİBAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KABAKOZ (ORTA)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: SERDAR (ORTA)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: ALPEREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: SELİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: SEVİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: ŞEHZADE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KARŞIYAKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KEMERALTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KARBEYAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: HANEDAN (ORTA)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KABAKOZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: SERDAR

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: SAVAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: İSMAİL GAMLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: KAMBUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: MÜLK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: TRABZON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: NAZİRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: PEMBE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: GAZİTEPE 09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ZİYA ÜLHAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KURAN KURSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: CAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ŞEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: DUMANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: BERAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: PETROL YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: YİĞİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÖREME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KANDİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TEBUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: HAVZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: RÜMEYSA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ENBİYA