İstanbul elektrik kesintisi.. 17 Ekim İstanbul elektrik kesintileri
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar yaşadıkları bölgeledeki elektrik kesintilerinin ne kadar süreceğini merak ediyorlar. Elektrik dağıtımı yapan firmalar tarafından İstanbul'da meydana gelen hem bakım çalışmaları nedeniyle hem de arıza nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinin listesini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik kesintileri hangi bölgelerde devam ediyor ve çalışmalar kaç saat sürecek? İşte detaylar
17 Ekim 2019 Perşembe günü planlı kesinti programı | Avrupa Yakası
- KAZIM KARABEKİR Mh., 1/13A Sk., 1/13A2. Sk., 1/13A3. Sk., 1/14. Sk., 1/14D Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28261-18543)
- KÜLTÜR Mh., ARNAVUTKÖY YOLU Sk., ETİLER Mh., BADE Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29172-3939)
- AĞAÇLI Mh., ODAYERİ Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29184-9286,9863,9710,9794,9795,9796,9247,9288,9264,9269,9235,9860,9430,9520,9943,9942,9905,9843,9789,9265,9263 T.M.)
- KARLIBAYIR Mh., TAŞOLUK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29194-28078-28820-29655-29104--29020-29480-28225-29538-41534)
- ALKENT 2000 Mh., MEHMET YEŞİLGÜL Bul., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29201-22832)
- ALKENT 2000 Mh., MEHMET YEŞİLGÜL Bul., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29202-22833)
- ALKENT 2000 Mh., MEHMET YEŞİLGÜL Bul., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 15:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29204-22831)
- DURSUNKÖY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29206-41625-28790-28075-41626-28945-41627)
- ÇOBANÇEŞME Mh., ÇALIŞLAR 1 Sk., SANAYİ Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29234-31782)
- KARLIBAYIR Mh., TAŞOLUK Mh., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29195-28820-29104-29020-29480-28225-29538-)
- ATATÜRK Mh., BAYRAMOĞLU Sk., SARI ORKİDE Sk., YENER Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29222-29024)
- VELİEFENDİ Mh., G/1 ÇIKMAZI Sk., G/2 ÇIKMAZI Sk., G/3 Sk., HAKŞİNAZ Sk., KARAGÜL Sk., KÜPE ÇİÇEĞİ Sk., AHMET YESEVİ Sk., LÜLETAŞI Sk., NAMZET Sk., YEŞİLYOL D Sk., YEŞİLYOL E Sk., YEŞİLYOL Sk., YENİ KARAKOL Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 08:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29225-1016)
- GÖKÇEALİ Mh., GÖKÇEALİ Cd.DESİ Sk., SUBAŞI Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29221-23023 23697 23134 23685 23497 23756 23536 23457 23424 23392 23132)
- ATATÜRK Mh., HİCRET Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:20-13:20 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29228-29664)
- KAYABAŞI Mh., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29030-28429 tm)
- BALAT Mh., AYAN Cd., BEKRİ MUSTAFA Sk., BURÇAK Sk., KALPAKÇI ÇEŞMESİ Sk., KALPAKÇI ÇEŞMESİ YOKUŞU Sk., AYVANSARAY Mh., AYNALI DÜKKAN ÇIKMAZI Sk., AYNALI DÜKKAN Sk., ÇİLİNGİR Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28823-2117 TM)
- MİMAR SİNAN Mh., PROFESÖR MUAMMER AKSOY Cd., TÜTEN Sk., SAĞANAK Sk., NEHİR Sk., NOYAN Sk., ÜNVER Sk., NADİDE Sk., SÜLEYMAN GİRGİN Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28902-25743)
- BALABAN Mh., İSMET İNÖNÜ Cd., İZZETTİN Sk., SOĞANLI Sk., KASIMPATI Sk., YETENEKLİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28923-25451)
- MİMAR SİNAN Mh., İNÖNÜ Cd., FETHİ ALTINTAŞ Sk., ORKİDE Sk., ELMASAĞA Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28900-25213)
- MİMAR SİNAN Mh., PROFESÖR MUAMMER AKSOY Cd., EVLİYA ÇELEBİ Cd., NURETTİN ÇAMLIDAĞ Cd., HİDAYET ÇIKMAZI Sk., DİLBER ÇIKMAZI Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28903-25121)
- CUMHURİYET Mh., TACETTİN DEMİRDAĞ Cd., YUDUM Sk., DİDEM Sk., DİCLE Sk., KIRSAY Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28930-25103)
- TOPÇULAR Mh., RAMİ KIŞLA Cd., TİKVEŞLİ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28970-8638)
- NİŞANCI Mh., EYÜP SULTAN Bul., OTAKÇILAR Cd., SAMANCILAR Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28973-8684)
- ALTINTEPSİ Mh., ÖZKAN Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28974-8690)
- KOCATEPE Mh., 19. Sk., 14. Sk., 26. Sk., MELTEM Sk., 29. Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28972-8671)
- ESENTEPE Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29029-28218 TM)
- KAYABAŞI Mh., KAYAŞEHİR Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28999-12644)
- KAYABAŞI Mh., KAYAŞEHİR Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 13:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29003-12633)
- KAYABAŞI Mh., KAYAŞEHİR Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 11:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29000-12632)
- HÜRRİYET Mh., DR. CEMİL BENGÜ Cd., KIZKALESİ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29103-9220 T.M.)
- GÜRSEL Mh., FESTİVAL Sk., KAĞITHANE Cd., SERKAN Sk., IŞIKLI Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29107-9358 T.M.)
- AYAZAĞA Mh., KEMERBURGAZ Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29117-9149 T.M.)
- KARADOLAP Mh., FİLİZ Sk., MARTI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29038-28840 tm)
- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., YÜKSEK Sk., YÜKSEL Sk., SÖĞÜT Sk., SAVAŞ Cd., SELVİ Sk., MEŞE Sk., FATİH Cd., FİDAN Sk., AKÇAAĞAÇ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29040-189)
- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., FATİH Cd., CEVİZ Sk., NAZIM Sk., SANCAK Sk., ZAFER Cd., LADİN Sk., KAYACIK Sk., DURAK Sk., YILDIRIM Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29041-182)
- AYAZAĞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29096-4408)
- AYAZAĞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29097-4436)
- FATİH Mh., ŞEHREMİNİ Sk., ADNAN KAHVECİ Cd., TORBACILAR Sk., ERDİNÇ ÜSTÜN Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29101-22022)
- FATİH Mh., GAZİ MUSTAFA Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29102-22023)
- FATİH Mh., GAZİ MUSTAFA Cd., 2. KORDONBOYU Cd., KORDONBOYU Cd., ABDULLAH YÜCE Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29104-22119)
- FATİH Mh., ŞEHİT GAFFAR OKKAN Cd., İZMİR Cd., VEHBİ KOÇ Cd., HAZERFEN Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29106-22027)
- KAYABAŞI Mh., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 14:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29031-28462 tm)
- SEMİZKUMLAR Mh., TERAKKİ Cd., SAKARYA Cd., NECATİ KALFA Cd., RÜZGARLI BAHÇE Sk., RUMELİ Cd., YÜCEDAĞ Sk., SARGÜN Cd., FEYYAZ ALTINORAK Cd., MİMOZA Cd., DENİZ Cd., DENİZKENT Sk., YEŞİLKENT Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29066-25090-25040-25038-25039-25091-25037-25036-25035-25167-25180-25216-25339-25294-25034-25032-25312-25225)
- KUMBURGAZ Mh., KAMİLOBA Mh., OKUL Cd., ÇİMEN 1 Cd., ZEYTİNSUYU Cd., BOĞAZİÇİ 1 Cd., ŞİRİNDERE Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29144-24129 24260 24297 24331 24066 24508)
- KUŞTEPE Mh., ZEYTİNLİK Sk., YONCALI Sk., YAVRUKUŞ Sk., LİMON Sk., KIZILCIK MAHMUT Sk., UĞUR 1 Sk., PAPATYA Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 00:10-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29122-9349 T.M.)
- YEŞİLKÖY Mh., ÇARDAK YOLU Sk., ÇARKÇI HALİM EMİN Sk., NAİMA Sk., AHMET İHSAN Sk., GÜL CEMAL Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29123-1522)
- YEŞİLKÖY Mh., BADEMLİ Sk., BUKETLİ Sk., ÇARKÇI HALİM EMİN Sk., GÜLNİHAL Sk., HAVAN Sk., HİLMİ NAİLİ Sk., KAZIM SİLİVRİLİ Sk., MUHARREM AKTAN Sk., MURAT CANKAT Sk., NAİMA Sk., ZİYA ERDEM Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29124-1118)
- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., G-3006 Cd., ALİYA İZZET BEGOVİÇ Cd., ÇAMLIK Cd., ASMALI Cd., CEMİL MERİÇ Sk., GALATA Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29153-27332 27333 27165 27262)
- ZAFER Mh., E-5 TEM Bul., ADİLE NAŞİT Bul., 185. Sk., 175. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29167-20411 20877 27428)
- CUMHURİYET Mh., FİRUZE Sk., BEYZADE Cd., D-100 KARAYOLU Cd., GÜRPINAR YOLU Cd., SEYHAN Sk., MERİÇ Sk., TUNA Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29179-21530-21531-21532-21399-21013-27556)
- HACIAHMET Mh., ATEŞ Sk., CİN DERESİ Sk., GÜLİSTAN Sk., İLYAS BEY ARALIĞI Sk., İLYAS BEY Sk., İPLİKÇİ ARALIĞI Sk., İPLİKÇİ FIRINI Cd., MEZARLIK YANI Sk., MEZARLIK YOKUŞU Sk., NİLÜFER Sk., İSTİKLAL Mh., ALİ KABULİ Cd., ARALIK ÇIKMAZI Sk., BAHÇE Sk., BAKKALİYE Sk., BARUTHANE Sk., CANAN Sk., ÇAVUŞ Sk., ÇEŞMELİ Sk., DEDE Sk., DİKBAYIR Sk., GÖRELE ÇIKMAZI Sk., HAFİK Sk., İPLİKÇİ FIRINI Cd., KADİR EFENDİ Sk., MAHMUTAĞA Sk., KARANFİL Sk., PİYALEPAŞA Bul., SAHAF ÇEŞMESİ Sk., ŞAHİNİM Sk., UYSAL Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında YAYLA Mh., YAY MEYDANI Cd., MEZARLIK YANI Sk., PAŞA Mh., MAHMUTAĞA ÇIKMAZI Sk., PİYALEPAŞA BULVARI Bul., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29230-3525)
- ALKENT 2000 Mh., MEHMET YEŞİLGÜL Bul., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29203-22837)
- TAŞOLUK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29205-28820-29104-29020-29480-28225-29538-)
- OKLALI Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29220-23682 23183 23147 23650 23671 23505 23363 23362)
- FERİKÖY Mh., BAYIR Sk., BOZKURT Cd., ÇOBANOĞLU Sk., DUYGU ÇIKMAZI Sk., ERMEYDANI Sk., GEDİZ Sk., KURTULUŞ Cd., KUYULUBAĞ Sk., OZAN Sk., SAVAŞ Sk., ŞAHİN Sk., ŞEHİT ERDEM CANBAŞ Sk., YAYLA Mh., OZAN Sk., ÖZDEN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29232-3544)
- MERKEZ Mh., FERİKÖY FIRIN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29233-5012)
- MİMAR SİNAN Mh., MELEK Sk., GÜRBÜZ AYDIN Sk., TEMİZ Sk., TARÇIN Sk., ÖZGÜRLÜK Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29215-25268)
- ATATÜRK Mh., YAZ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:40-15:40 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29229-29377)
- ÇOBANÇEŞME Mh., ÇALIŞLAR 1 Sk., SANAYİ Cd., MİTHATPAŞA Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 12:00-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29235-31332)
17 Ekim 2019 Perşembe günü planlı kesinti programı | Anadolu Yakası
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: İHYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: TOPRAKKALE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: ÇUHA ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: FERMAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: GÖKSU OTAĞTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: KAHVE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: YEŞİLLİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: GÖZTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: GÖKSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: HİLMİ YAVUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: GÖKSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: GÖKSU OTAĞTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: GÖZTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: KARDEŞLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: SANDIKLI BOSTAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: OTAĞTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: RENKLİ
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: VİŞNE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ZEYTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ŞEHİT ZEKERİYA SEÇKİN KAHRAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ABDAL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: GÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: HİDİV KASRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: BAŞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: LABİRENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: EĞRELTİOTU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ALEVLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: FİDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ÇAYOCAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: KABA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: KATAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ORHAN VELİ KANIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: PLATİN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: PERİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: TEK ÇINARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: HİDİV KASRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: İBRAHİM PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: GÖZEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: BUĞRA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: KAYALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: MİHRABAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: OKÇULAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: HAKİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: MÜHENDİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ORHAN VELİ KANIK
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: ÇEÇENİSTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: OSMAN GAZİ
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ZAFERTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: TERAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: YURTSEVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: KONCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: HÜLAGÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: İPEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ETİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: HACER ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: GARPLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: KARAGÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: KAVAKLI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: MARAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: KÜRŞAD
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: OTAĞTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: NAZLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: TOMARZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: PERÇEMLİ KIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: SANAL
|08:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: KOZPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 156.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 150.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 152.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 157.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: REŞADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 148.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 149.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 153.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 154.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 155.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 172.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: REŞADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 162.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: İSPİNOZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 161.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: SULTAN SUYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: REŞADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: 160.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: 159.
|08:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: SULTAN REŞAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: EMEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: KESTANELİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: PAPELİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: REŞADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞEHİT MURAT DEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: 160.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: 159.
|13:00 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TÜTÜNCÜ MEHMETEFENDİ
|10:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: DİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ÇUKURBOSTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: FAZİLET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: DİKEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: NİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI - Sokak: ÇAĞLAYAN
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: HİKMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ENGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: SAMİBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: İNCİLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SAKARYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: MORMENEKŞE
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: NİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: İNANÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: ZÜBEYDE HANIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: FİLİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: GÜRCÜDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: BAŞÖĞRETMEN
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: SAMİBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: KAKTÜS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: DİKER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: TUNÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: MELTEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ORTAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: AKIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÇAKMAK
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ATATÜRK
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: KENTLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: GAZİPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: TUNÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: AMBER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: PROF. SULHİ DÖNMEZER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: DEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ORTAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: KIŞLALI
|13:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BAKÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BIKMAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: YEŞİLIRMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: SAKSI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: CEYHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KORU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: SENA
|10:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: MALKOÇOĞLU
|10:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: DANİŞMENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: MAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: SEVİNÇLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: ŞİRAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: TÜRBE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: ANITLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: BİZİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: YENİ TÜRKÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: ERDİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: ATİLLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: ÖZLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: ACEM KIZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: SALYAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: TOPLUM
|11:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: NİLAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: SEYİT ONBAŞI
|10:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: LİMAN
|15:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: EKİN
|10:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: ÇİĞDEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: SANCAKTAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: HABİB
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: KARDELEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: SARDUNYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: LEYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: CESARET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: MİNNET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: NUR YOLU
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: SUVAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: SEZER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: YUDUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: KALFA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: KALİTE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: DÜZLEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: EBRU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: KIZILTOPRAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: NİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: KÜBRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: KARÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: TABİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: TOMURCUKLUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: İDEAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ZİVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: SÖNMEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: BAKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: GÜNGÖR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: BELDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: METANET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: YAHYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: YALIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: İKRAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ŞAMDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ÜSKÜDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: AHMETLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ÇINARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: HAYAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: SUDENAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: EBEDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: AYDINTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: KİLLİDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: TEPECİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: YENİGÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: İFADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ÇAMLI ÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ÇEVREM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: BOZTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: SAKIZ AĞACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENLER - Sokak: AYCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENLER - Sokak: DERSAADET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENLER - Sokak: NİDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORUCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORUCU - Sokak: KORUCUKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORUCU - Sokak: ASMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORUCU - Sokak: BALSUYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORUCU - Sokak: ÇEVRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORUCU - Sokak: KADİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORUCU - Sokak: AĞAÇALTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORUCU - Sokak: EMİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORUCU - Sokak: SULTAN SELİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATMAZLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATMAZLI - Sokak: FERDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATMAZLI - Sokak: DİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATMAZLI - Sokak: SATMAZLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATMAZLI - Sokak: BERKAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATMAZLI - Sokak: KORAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATMAZLI - Sokak: AYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATMAZLI - Sokak: ANDAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATMAZLI - Sokak: DERSAADET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATMAZLI - Sokak: İNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATMAZLI - Sokak: GÖKÇEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATMAZLI - Sokak: GÜNÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATMAZLI - Sokak: ERGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATMAZLI - Sokak: HAZAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATMAZLI - Sokak: GÜLPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATMAZLI - Sokak: BARUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATMAZLI - Sokak: ARALIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SATMAZLI - Sokak: AHMETLİ
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: ŞEHZADE (ORTA)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KEHRİBAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KABAKOZ (ORTA)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: SERDAR (ORTA)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: ALPEREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: SELİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: SEVİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: ŞEHZADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KARŞIYAKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KEMERALTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KARBEYAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: HANEDAN (ORTA)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KABAKOZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: SERDAR
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: SAVAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: İSMAİL GAMLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: KAMBUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: MÜLK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: TRABZON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: NAZİRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: PEMBE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: GAZİTEPE
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ZİYA ÜLHAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KURAN KURSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ŞEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: DUMANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: BERAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: PETROL YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: YİĞİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÖREME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KANDİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TEBUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: HAVZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: RÜMEYSA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ENBİYA
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: YASEMİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: YONCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: COŞKU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: KARAKUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: GÖRGÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: BEYAZGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: FEVZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: ÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: KADİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: GURUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: TÜRKELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: DEMOKRASİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: DOSTANE
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: MEDENİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: İSTANBUL PARK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: GÜLSULTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: NURDOĞAN
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