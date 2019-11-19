İstanbul elektrik kesinti programı | Elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul'da elektrik kesintilerinin ardından kentte yaşayan vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek sorusunun cevabını araştırıyorlar. İstanbul'da hem arıza kaynaklı hem de bakım çalışmaları ile meydana gelen elektrik kesintileri mevcut. Peki İstanbul elektrik kesintilerinde son durum ne? Elektrikler ne zaman gelecek?
19 Kasım 2019 Salı günü planlı kesinti programı | Avrupa Yakası
- KARAGÜMRÜK Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30660-2230 TM)
- KARAGÜMRÜK Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30661-2231 TM)
- FATİH Mh., 866. Sk., 879. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30671-21624 DEPAR - 1)
- AKŞEMSETTİN Mh., ADNAN MENDERES VATAN Bul., AKŞEMSETTİN Cd., HÜSREVPAŞA Sk., KOCASİNAN Cd., SARI NASUH Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30658-2461 TM)
- HASEKİ SULTAN Mh., EDALI Sk., FEDAKAR Sk., HATİP NACİ Sk., KIZILELMA Cd., MÜNİFPAŞA Sk., TEVFİK FİKRET Sk., TURGUT ÖZAL MİLLET Cd., ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30659-2056 TM)
- SANCAKTEPE Mh., 8/2. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30718-18591)
- MİMAR SİNAN Mh., ATASOY Cd., SERGEN Sk., BOĞAÇHAN Sk., HAMDİ YILMAZER Sk., SAFİR Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30740-25268-25291)
- KİRAZLI Mh., MAHMUTBEY Cd., HOCA AHMET YESEVİ Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30772-31300)
- KİRAZLI Mh., HOCA AHMET YESEVİ Cd., MEVLANA Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30773-31803)
- TALATPAŞA Mh., AYDOĞAN Cd., ASLANGAZİ Cd., EMİRGAZİ Cd., SULTANŞAH Sk., YAŞARLI Cd., GÜLÇAVUŞ Sk., YEŞİLBURÇ Sk., ŞÖLEN Sk., ZİYARET Sk., AKIŞLI Sk., İPEKKUŞAĞI Sk., BÜYÜKBEY Sk., PASDEMİR Sk., ANI Sk., ERBEYLİ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30807-9346 T.M.)
- KUŞTEPE Mh., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30818-9110 T.M., 9310 T.M.)
- KOCATEPE Mh., LAMARTİN Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30877-3952)
- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30812-9491 T.M.)
- TALATPAŞA Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30824-9346 T.M.)
- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1290. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30845-28031 TM)
- ESENTEPE Mh., 1.DENİZ ÇIKMAZI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30851-28390 TM)
- GÜMÜŞSUYU Mh., OSMANLI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30878-5073)
- GÜMÜŞSUYU Mh., OSMANLI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30879-3555)
- GÜMÜŞSUYU Mh., DÜNYA SAĞLIK Sk., İNÖNÜ Cd., KUTLU Sk., MUHTAR KAMİL Sk., OSMANLI Sk., PEMBE Sk., SAĞIROĞLU Sk., SIRASELVİLER Cd., ÜLKER Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30880-3694)
- BAŞAKŞEHİR Mh., PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30893-12587)
- GÜMÜŞSUYU Mh., AYAZ PAŞA CAMİİ Sk., İNÖNÜ Cd., KOLÇAK Sk., SARAY ARKASI Sk., SELİME HATUN CAMİİ Sk., YENİ KİBAR ÇIKMAZI Sk., TATLI ÇIKIŞ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30881-3012)
- ÖMER AVNİ Mh., İNÖNÜ Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30892-3984)
- ÖMER AVNİ Mh., İNÖNÜ Cd., BEY ODALARI Sk., BEYTÜLMALCI Sk., DÜMEN Sk., GÜMÜŞSUYU Mh., İNÖNÜ Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30896-3608)
- KAYABAŞI Mh., 75. YIL Cd., ŞEHİT MUSTAFA BOZOKLU Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30908-12613)
- GÜMÜŞSUYU Mh., CUMHURİYET Cd., DÜNYA SAĞLIK Sk., HARİCİYE KONAĞI Sk., İNÖNÜ Cd., KÜTÜPHANE ÇIKMAZI Sk., METE Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30891-3270)
- ULUS Mh., BAYRAK Cd., ATATÜRK 2 Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30942-24329)
- TÜRKOBA Mh., TEPECİK Cd., ZEKİ BORA Cd., ÖZGÜRLÜK Cd., CUMHURİYET 3 Cd., BALATA Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30943-24402 24403 24404 24405 24406)
- ÖMER AVNİ Mh., PROF. DR. TARIK ZAFER TUNAYA Sk., İNÖNÜ Cd., DÜMEN Sk., HACI İZZET PAŞA Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30897-3815)
- CİHANGİR Mh., HARDAL Sk., REŞİTPAŞA Cd., ARPACI Sk., KAYISI Sk., MERKEZ Mh., DEMİR Sk., GİRNE Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30957-21132)
- GÖKÇEALİ Mh., GÖKÇEALİ Cd.DESİ Sk., SUBAŞI Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30966-23023 23685 23756 23497 23536 23457 23424 23392 23132 23128)
- MİMAR SİNAN Mh., 78. Sk., SELİMİYE Cd., 81. Sk., İSTANBUL Cd., 82. Sk., 83. Sk., 90. Sk., 91. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30982-18006)
- GÜMÜŞSUYU Mh., İNÖNÜ Cd., MİRALAY ŞEFİKBEY Sk., ÇİFTEVAV Sk., ÖMER AVNİ Mh., İNÖNÜ Cd., PROF. DR. TARIK ZAFER TUNAYA Sk., EMEKTAR Sk., HACI HANIM Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30894-3100)
- KAYABAŞI Mh., 75. YIL Cd., EFLATUN Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30912-12601)
- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., AKASYA Sk., FATİH Cd., IHLAMUR Sk., KARADAL Sk., KAYALAR Sk., KIZILAĞAÇ Sk., KÖKNAR Sk., SAVUR Sk., UZUN Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30915-174)
- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., FATİH Cd., IHLAMUR Sk., KAVAKLI Sk., KAYALAR Sk., PELİT Sk., KIZILAĞAÇ Sk., KARADAL Sk., SEDİR Sk., SAVUR Sk., AKASYA Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30917-184)
- MEHMET AKİF ERSOY Mh., HARAÇÇI Mh., ÇİLİNGİR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30950-:28384-28162-29252-29583-29584-29073-29816-29884-29388-29501-29502-29500-28789-28586-29264-29700-29403-28792-28787-29468-29456-29081-29319-29786-29549-29548-29087-28165-29545-40628-29544-29556-28044-29174-28461-28273-29411-28692-29744-29701-29712-28475-28477-29546-29785-28568)
- MERKEZ Mh., ŞAMLI Sk., MENEKŞE Sk., REŞİTPAŞA Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30958-21304)
- ORTAMAHALLE Mh., NUMUNEBAĞI Cd., ABDİ İPEKÇİ Cd., ULUHAN Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 19:00-22:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30994-8423)
- KAVAKLI Mh., İSTANBUL Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31000-27084)
- ADNAN MENDERES Mh., HİCRET Mh., MAVİGÖL Mh., BOLLUCA Mh., FATİH Mh., İMRAHOR Mh., NENEHATUN Mh., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:00-04:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30953-:29208-28817-29211-29430-29431-28786-41996-28585-28578-29212-29945-29286-29595-28785-29333-29400-29897-29105-29106-28796-28795-28446-29517-29083-40005-29210-29515-29426-29541-41991-29542-29596-29086-41990-29892-29629-40735-29536-29209-29021-29646-29645-29537-28556-29338-29529-29787-29538-29102-28794-29958-28484-29466-29796-29379-41378-29528-29457-29849-29353-29643-29535-41339-29404--29380-29381-29382-29383-29384-29385)
- AMBARLI Mh., ARMA Sk., GÖNENÇ Sk., GİRNE Sk., NEHİR Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30954-21141)
- MARMARA Mh., KARANFİL Sk., LALE Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30955-21205)
- HALLAÇLI Mh., İSMET İNÖNÜ Cd.DESİ Sk., MUZAFFER Sk., SAYAN Sk., METİN Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30977-25022)
- AMBARLI Mh., AVCI Sk., HARMANTEPE Sk., REŞİTPAŞA Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30951-21042)
- AMBARLI Mh., REŞİTPAŞA Cd., MEZARLIK Sk., IHLAMUR YOLU Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30952-21782)
- TOPÇULAR Mh., TOPÇUBAŞI ESATAĞA Cd., TİKVEŞLİ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30989-8734)
- MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mh., ÖĞRETMENLER Sk., KURTARAN Sk., KONAKTEPE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30991-29333)
- KAVAKLI Mh., İSTANBUL Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30999-21605)
- ADNAN KAHVECİ Mh., İNÖNÜ Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31001-22418)
- YEŞİLBAYIR Mh., YAKUP Sk., 29 EKİM Cd., CAMİ Cd., EMİRHAN Sk., KİRAZLIK Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31007-20704)
- MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31013-4029-4632)
- DELİKLİKAYA Mh., AKKAYA Sk., SAMANYOLU Sk., KAHRAMAN Sk., SIRAT Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31021-27251)
- ESKİ HABİPLER Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31032-29694 TM)
- KARADOLAP Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31033-28402 TM)
- ALİBEYKÖY Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 14:30-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31035-28414 TM)
- SEYİTNİZAM Mh., MEVLANA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31054-1653)
- ÖMERLİ Mh., ILGAZ Sk., HARMANTEPE Cd., ARPAÇAY Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31047-20236, 22905, 22247, 22564, )
- SEYİTNİZAM Mh., AMBARLAR Cd., BALIKLI ÇIRPICI YOLU Sk., G/19 Sk., G/20 Sk., G/22 Sk., G/23 Sk., G/24 Sk., G/25 Sk., G/27 Sk., G/28 Sk., G/32 Sk., G/33 Sk., G/34 Sk., G/7 Sk., HALİL DİNÇER Sk., MEVLANA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31053-1668)
19 Kasım 2019 Salı günü planlı kesinti programı | Anadolu Yakası
|10:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALİBAHADIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALİBAHADIR - Sokak: BOZTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALİBAHADIR - Sokak: BÜŞRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALİBAHADIR - Sokak: ALUCRA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALİBAHADIR - Sokak: ACIGÖL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALİBAHADIR - Sokak: KEMENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALİBAHADIR - Sokak: KERAMET ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALİBAHADIR - Sokak: SUZAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALİBAHADIR - Sokak: YÜZBAŞI OSMAN NURİ BEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALİBAHADIR - Sokak: ALİ BAHADIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALİBAHADIR - Sokak: ÇAYIRLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALİBAHADIR - Sokak: GEMLİK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALİBAHADIR - Sokak: ORDU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALİBAHADIR - Sokak: MENEMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALİBAHADIR - Sokak: SELÇUKLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALİBAHADIR - Sokak: RİVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALİBAHADIR - Sokak: ÇILDIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: DİNÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: KİBRİT ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: PROF. DR. AZİZ SANCAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: BİZEGİDER ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: CİHET ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: EKOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: HARMAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: FIKRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: GÜNGÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: FİNCAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: MAHMUTŞEVKETPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: FUAR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: MURAT DERE YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: HİCAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: AKAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: EKREM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: DEĞİRMENLER ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: KERİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: ŞUH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: ENDAMLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: FİYAKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: FİLİKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: KIRANCIK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: KIŞLATARLASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: MAŞATLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: CERRAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: DAKİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: MUKADDES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: KUŞADASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: DERECİK ÇIKMAZI
|08:00 - 18:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 38
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 39
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: İSTANBUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 83
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 84
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 85
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİŞANTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: NADİDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: ŞİLE YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: NİŞANTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NİŞANTEPE - Sokak: GÜLYAYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: URAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: BEYKOZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: ALTINOK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SIRAPINAR - Sokak: BEYKOZ
|10:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: HAYDARBABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SARISU
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: ALTINOVA
|07:00 - 09:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRLİ - Sokak: KURNA-ÖMERLİ YOLU
|11:15 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇALIKUŞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: ANADOLU YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: SERA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: ÇİÇEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: AŞİNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: KURNA-ÖMERLİ BAĞLANTI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: FORMULA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTDOĞMUŞ - Sokak: MEZARLIK
|10:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: FEHİM
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ATAYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY - Sokak: MAZIDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY - Sokak: TRABZON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY - Sokak: KENAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY - Sokak: AYSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY - Sokak: HATUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY - Sokak: ŞİLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY - Sokak: ORÇUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY - Sokak: KLAVUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY - Sokak: VİLLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY - Sokak: ÇATALTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY - Sokak: TAŞKÖPRÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY - Sokak: ERTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY - Sokak: BEYAZ VİLLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAKÖY - Sokak: MECİDİYE
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: BİLGİLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: YAKUPLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ERDEMLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: NEHİR BOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: KIZILÇAM
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: MEDİNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: BEYKOZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: YENİBAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ÇAYKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: BAŞAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: GÖK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: AFACAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: SAİD NURSİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: SÜMBÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ŞEHİT
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: SALTUKLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: DÜSTUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MİHMANDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: YURDAGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KAHVE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KAPTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MÜCTEHİD
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MÜJDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: NUMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ÖZCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: PAMUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: PARSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TAYFUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TAYYİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TEKDAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: BOZGEYİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ERSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: FEYYAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: FİDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GAYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: HAKEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: HASAN ASKERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: İHLAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: AZİZİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: EYYUBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: TOROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: PELİTLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ÇAĞATAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ÇAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: İKİPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KİRAZLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ENVER ERGÜN
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: KUBA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: MEHMET ZAHİD KOTKU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ARALIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: BEYKOZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: TUNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: VEZNECİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ZEMHERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ÇAYKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: İHVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: EKOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: EFLATUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: KALECİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: MERVE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: SAİD NURSİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: YILDIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: KARÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ESENYALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: CİNGÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: BALDEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: BARLAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: CESARET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: CESUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: CİNAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ÇAMOVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: KERVANSARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: PAŞAÇAYIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: PELİTÖREN
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: TEVFİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: ESKİ ANKARA ASFALTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: MEYDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: ECMEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: DERİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: IŞIKALP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: KAYNARCA
|11:15 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: TEPEÖREN YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: ULUDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: İSTANBUL PARK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: AKPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: İSTANBUL PARK
|10:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SOKULLU
|10:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: KÜÇÜKSU
|09:30 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: BERAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ÖZEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: HALK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: GÜNEŞLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: TRABLUS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: İHLAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SEHER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: HASAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: AYVAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: 29 EKİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ARALIK
|09:30 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: MUTLUCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: GÜLDALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ALPASLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ŞEHİT HAYRETTİN YILDIRIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ÖMÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ERZURUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: EKİNCİ
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: HANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: KOCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: EBRU
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: KÖROĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: MİMARSİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: TİMUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: GÖKALP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: DÖRDÜNCÜ MURAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: CAMİ YOLU (ÇAMLICA)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: HİLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: YUNUS EMRE
|13:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: SARIGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: ALEMDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: HANIMSETİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: AYDINOĞLU
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